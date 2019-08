Tre smartphone incluso: le tariffe migliori di Agosto 2019

Offerte con zero anticipo e senza rate e la possibilità di fare l’upgrade ad un nuovo modello di telefono senza spese. Le promozioni smartphone incluso diventano sempre più allettanti per gli utenti, ma è bene conoscere i vincoli e gli eventuali costi nascosti che questi piani tariffari possono avere.

Sono iniziati i fuori tutto anche per gli operatori telefonici, Tre e Wind hanno annunciato nei giorni scorsi nuovi sconti e condizioni più vantaggiose per questo genere di soluzioni. Fino al 22 Agosto sarà possibile ottenere i principali modelli di Samsung e Huawei a prezzi scontati.

Usate il comparatore di SosTariffe.it per avere in pochi secondi un quadro completo delle migliori offerte a cui è possibile abbinare l’acquisto agevolato di un telefono di ultima generazione. Selezionando il tipo di cellulare che volete otterrete anche il costo mensile stimato per il piano tariffario scelto.

Confronta le promozioni di 3 »

Ecco le 6 offerte smartphone incluso di Tre

Di seguito sono illustrate in dettaglio i piani smartphone incluso più convenienti di Tre. Le tariffe partono da piani a consumo a 9.99€ fino alle nuove offerte pensate per l’estate che includono sms e chiamate illimitate, il prezzo mensile in questo caso sale oltre i 15 € al mese.

Ci sono poi le opzioni aggiuntive a 5€ che permettono di aggiungere al proprio piano l’assicurazione Kasko per i propri dispositivi. Tutti i piani hanno dei vincoli contrattuali di 30 mesi. Inoltre le promozioni per uso personale che includono traffico voce e sms illimitato sono soggette alle limitazioni sull’uso improprio che mirano a tutelare l’operatore. Per conoscere quali sono i limiti posti basta leggere con attenzioni le condizioni contrattuali presenti sul sito Tre.

1. Power 29 a 9.99€ al mese

Il piano base di Tre è una tariffa a consumo:

29 € al minuto verso tutti i fissi nazionali, senza scatto alla risposta

Sms a 0.29 €

20 € per 20 MB di internet

costo settimanale di 0.50€

La spesa media settimanale calcolata dal comparatore con questa opzione è di 2.14 €.

Samsung Galaxy J6+ anticipo 89.90 € e contributo mensile 2€ vincolo contrattuale 30 mesi

Attiva Power 29 »

2. ALL-In Power a 11.99€ al mese

Questo è un’offerta di Tre che vincola il cliente per 2 anni. Nel piano sono compresi:

60GB di internet inclusi. E se non si consumano tutti i Giga li si può recuperare con Giga Bank

di internet inclusi. E se non si consumano tutti i Giga li si può recuperare con minuti illimitati

300 sms

Giga illimitati gratis se si attiva anche Super Fibra/Internet 200/Internet 20/Internet 7

Navigazione LTE inclusa

per i clienti che attivano la promo online i costi di attivazione (pari a 6.99€) sono azzerati

bonus per il cinema con l’offerta Grande cinema 3

Non sono previsti costi di attivazione, ma dovrete pagare 5 € per la sim Tre.

I telefoni inclusi in questo piano Tre sono:

Samsung Galaxy A 10 anticipo 0 € e nessun contributo, vincolo 30 mesi

Samsung Galaxy A 40 anticipo 0 €, nessun contributo e vincolo 30 mesi

Samsung Galaxy A20e, anticipo 0 € e contributo mensile 0.99€

Samsung Galaxy A 7, contributo 3.99€ per 30 mesi, nessun anticipo

Samsung Galaxy A 50, anticipo 0 € e contributo mensile 5.99€

Samsung Galaxy J6+, contributo acquisto 89.90 € e rate da 2 € per 30 mesi

Samsung Galaxy S9, anticipo 0 €, rate da 10.99 €

Samsung Galaxy S9+ 64 GB, 0 € anticipo e contributo mensile da 14.99 €

Samsung Galaxy S 10 512 GB, nessun anticipo, rate da 22.99€

Samsung Galaxy S 10 e 128 GB, no anticipo e rate da 10.99€

Samsung Galaxy S10+ 512 GB, zero anticipo, contributo mensile da 27.99€

Apple iPhone XR 64 GB, anticipo zero, contributo mensile 21.99€

Apple iPhone X64 GB, anticipo 0 €, rate da 27.99 €

Apple iPhone XR 256 GB, zero anticipo, contributo mensile da 27.99€

Apple iPhone X 256 GB, anticipo 119.99 € e rate da 30.99 €

Apple iPhone XS 64 GB, anticipo da 29.99€ e rate da 31.99€

Apple iPhone XS Max 64 GB, 89.99 € all’acquisto e rate da 33.99 € al mese

Apple iPhone XS 256 GB, anticipo da 89.99 €, contributo da 35.99 €

Apple iPhone XS Max 256 GB, anticipo 179.99 € e rate da 36.99 € al mese

Apple iPhone XS 516 GB, 189.99 da versare all’acquisto e rate da 41.99 €

Apple iPhone XS Max 512 GB, anticipo da 239.99 € e contributo mensile da 43.99 €

Scopri ALL IN Power »

3. Play Power 60 a 11.99€ al mese

Un’altra promozione con 60 GB per navigare in Internet a meno di 12 € è la Play Power. L’offerta in questo caso non ha né costi di attivazione né per la sim e comprende:

chiamate illimitate

200 sms

60 GB Internet

È inclusa tra gli extra la promozione Grande Cinema 3, uno sconto sugli spettacoli che vedrete nelle sale convenzionate.

Ecco quali sono i modelli di smartphone che potrete acquistare a rate con questo piano telefonico:

Samsung Galaxy J6 con un anticipo da 69.90€

Samsung Galaxy J6+ rate da 2 € e anticipo da 89.90 €

Samsung Galaxy A6+ versando al momento dell’acquisto 69.90€ e poi con rate da 5€ per 30 mesi

Attiva Play Power 60 »

4. ALL-In Super Power a 14.99€

Se sottoscrivete questa offerta avrete un vincolo di 24 mesi con l’operatore. Nella versione estiva ALL-In Super Power aumenta il numero di Giga inclusi e aggiunge alcuni benefit:

Con attivazione anche di Super Fibra internet illimitato

Minuti e sms illimitati

Apple Music incluso per 6 mesi

100 GB di traffico internet al mese

I telefoni acquistabili con questa promozione sono:

Alcatel 1 a zero anticipo e senza rate

Alcatel 1X 2019 nessuna spesa inziale e 0 rate

Alcatel 1X anche questo telefono non prevede nessun contributo

Asus Zen Fone 5 da 7.99€ al mese

Blackberry Key 2 LE con rate da 6.99€ al mese

Honor 20 Lite, contributo mensile da 3.99€

Honor 6A Pro zero anticipo e zero rate

Huawei Mate 10 Lite da 5.99€ al mese e con 0 anticipo

Huawei Mate 10 Pro da 9.99 € al mese

Huawei Mate 20 contributo mensile da 10.99€

Huawei Mate 20Pro rate da 17.99€ al mese

Huawei Mate20 Lite con contributo mensili da 3.99€

Huawei P Smart 2019 da 0.99€ al mese

Huawei P Smart da 0.99€ al mese

Huawei P10 Lite 0 anticipo e 0 contributi

Huawei P10 Plus da 1.99€ al mese

Huawei P20 da 7.99€ al mese

Huawei P20 Lite rate mensili da 2.99€

Huawei P20Pro contributo mensile da 9.99€

Huawei P30 rate da 10.99€ al mese

Huawei P30 Lite a 4.99 al mese

Huawei P30 Pro 128GB a 14.99€ al mese

Huawei P30 Pro 256 GB contributo da 17.99€ al mese

Huawei PSmart Z a 2.99€ al mese

Huawei Y 5 2019 0€ spese all’acquisto e rate da 29.99 €

Huawei Y52018 da 29.99€ mese

Huawei Y6 2018 solo 29.99€ di anticipo

Huawei Y6 2019 anticipo di 39.99€ all’acquisto e o € al mese

iPhone 6S 32 GB da 7.99 € al mese

iPhone 7 32 GB da 2.99€ al mese

iPhone 8 256 GB da 22.99€ al mese e 99.99€ di anticipo

iPhone 8 64 GB da 15.99€ al mese

iPhone 8 Plus 64 GB da 19.99 € al mese e o anticipo

iPhone X 256 GB 119.99€ di anticipo e contributo mensile di 30.99 €

iPhone X 64 GB da 27.99€ al mese

iPhone XR 128 GB nessun acconto immediato e rate da 23.99€ al mese

iPhone XR 256 GB anticipo 0 €, rate da 27.99 € al mese

iPhone XR 64GB 0 € anticipo, rate da 21.99 € al mese

iPhone XS 256 anticipo di 89.99€ e poi 35.99€ al mese

iPhone XS 512 GB anticipo 189.99 € e rate da 41.99€

iPhone XS 64 GB anticipo 29.99€ e contributo mensile da 31.99€

iPhone XS Max 256 GB da 36.99€ al mese con un anticipo di 79.99€

iPhone XS Max 512 GB da 43.99 € al mese e con un anticipo di 239.99€

iPhone XS Max 64 GB rate da 33.99€ al mese anticipo 89.99€

LG G7 da 11.99 € al mese

LG K 40 rate mensili da 0.99€

LG K11 0 anticipo e nessuna rata

Motorola G6 Play da 1.99€ al mese

Nokia 3.1 Plus nessun contributo e neanche anticipo

Oppo Reno rate da 6.99€ al mese

Samsung Gaalxy S10+ 512 GB da 27.99€ al mese

Samsung Galaxy A 5 contributo mensile di 6.99€

Samsung Galaxy A 6 da 2.99 € al mese

Samsung Galaxy A 6+ da 7.99€ al mese

Samsung Galaxy A 8 rate da 7.99 € al mese

Samsung Galaxy A20e contributo mensile di 0.99€

Samsung Galaxy A40 da 1.99€ al mese

Samsung Galaxy A50 rate da 5.99 € al mese

Samsung Galaxy A7 contributo mensile da 3.99€

Samsung Galaxy J3 solo anticipo di 39.99€

Samsung Galaxy J6 zero rate e anticipo

Samsung Galaxy J6+ da 0.99 € al mese

Samsung Galaxy Note 8 da 20.99 € al mese e anticipo da 99.99 €

Samsung Galaxy Note 9 rate da 22.99€ al mese

Samsung Galaxy S 10 512 GB contributo mensile da 22.99€

Samsung Galaxy S10 128 GB da 15.99€ al mese

Samsung Galaxy S10+ 128 GB da 20.99€ al mese

Samsung Galaxy S10e contributo mensile di 10.99€

Samsung Galaxy S8 da 13.99€ al mese e 39.99€ d’anticipo

Samsung Galaxy S8+ da 9.99 € al mese e con anticipo di 69.99€

Samsung Galaxy S9 da 10.99€ al mese

Samsung Galaxy S9+ da 14.99€ al mese

Xiamoi M A2 Lite 0.99€ come contributo mensile

Xiamoi Mi 8 da 10.99€ al mese

Xiamoi Redmi 6A anticipo da 29.99€

Xiaomi rate da 13.99€ al mese

Xiaomi Mi MIX 2 da 8.99€ al mese

ZTE Blade A 530 0 anticipo e rate

ZTE V9 Vita nessun contributo

Qualsiasi sia il cellulare che sceglierete di abbinare al piano 3 il piano di rateizzazione è di 30 mesi con pagamenti con SDD o carta di credito. Attivare la promozione costo 6.99€ per i nuovi clienti. Se non rispetterete il vincolo contrattuale vi sarà addebitato il costo di 49€ per l’attivazione. Potete anche cambiare smartphone e ottenere l’assicurazione KASKO aggiungendo 5.99€ al prezzo base.

Scopri ALL IN Super Power »

5. Free Power a 17.98€

Il contributo richiesto per attivare questo piano è di 6.99 € al momento della sottoscrizione, ma solo per i nuovi clienti. Per gli atri acquirenti l’offerta ha un costo di 55.99€. Se il contratto dovesse però essere disdetto prima del termine dei 30 mesi previsti dovrete pagare la differenza.

Nella promozione sono inclusi

300 sms

Minuti illimitati, anche da e verso l’estero

Con Super Fibra internet è illimitato

Grande Cinema 3

60 GB per navigare in 4G o 4.5G e LTE

Anche con questa offerta con un contributo di 5.99€ potrete usufruire della KASKO e del cambi smartphone dopo 19 mesi senza altri costi aggiuntivi.

E come per ALL IN la versione da 100 GB ha un costo di 14.99 € al mese scontata sul web.

Samsung Galaxy S9 zero anticipo e rate da 10.99€

Samsung Galaxy S10 128 GB rate da 15.99€

Samsung Galaxy S 100e 128 GB contributo mensile da 10.99€

Samsung Galaxy S9+ 64 GB rate da 13.99€

Samsung Galaxy S10 512 GB contributo mensile da 22.99€

Samsung Galaxy S10+ 512 GB rate da 27.99€

Apple iPhone XR 64 GB rate da 21.99€

Apple iPhone XR 128 GB contributo mensile da 23.99€

Apple iPhone XR 256 GB rate da 27.99€

Apple iPhone XS 64 GB contributo da 31.99€ al mese

Apple iPhone X 64 GB rate da 27.99€

Apple iPhone XS Max 64 GB anticipo 49.99€ rate mensili, da 33.99€

Apple iPhone XS Max 256 GB anticipo 129.99€, contributo mensile 36.99€

Apple iPhone XS Max 512 GB anticipo 189.99€, rate da 43.99€

Apple iPhone XS 256 GB anticipo 49.99€, contributo mensile da 35.99€

Apple iPhone XS 516 GB anticipo da 129.99€ rate da 41.99€

Attiva Free Power »

6. Free Super Power a 20.98€ al mese

Nella promozione sono inclusi:

Sms illimitati

Minuti illimitati, anche da e verso l’estero

Con Super Fibra internet è illimitato

Grande Cinema 3

100 GB per navigare in 4G o 4.5G e LTE

Anche con questa offerta con un contributo di attivazione di 3 € e la sim costerà 5 €.

Gli ultimi modelli di smartphone che potrete acquistare con la promozione sono:

Samsung Galaxy S9 rate da 9.99€ al mese

Samsung Galaxy S9+ 64 GB contributo mensile da 13.99€

Apple iPhone XR 64 GB rate da 20.99€

Apple iPhone XR 128 GB contributo mensile 22.99€

Apple iPhone XR 256 GB rate da 26.99 € al mese

Apple iPhone X 64 GB da 26.99€ al mese

Apple iPhone XS 64 GB contributo mensile da 30.99 €

Apple iPhone XS Max 64 GB anticipo 49.99 €, rate da 32.99€

Apple iPhone XS 256 GB anticipo 49.99 €, contributo mensile da 34.99€

Apple iPhone XS Max 256 GB anticipo99 €, rate da 35.99 €

Apple iPhoneXS516 GB anticipo 129.99 € e rate da 40.99€

Apple iPhone XS Max 512 GB anticipo 189.99€ e contributo mensile da 42.99€

Scopri Free Super Power »