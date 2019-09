Tre smartphone incluso: le offerte di settembre 2019

Tre è una certezza quando si parla di tariffe smartphone incluso, ovvero la miglior opportunità per mettersi in tasca un telefono top di gamma risparmiando anche belle cifre. Questa tipologia di offerte prevede di associare al classico piano voce e Internet l’acquisto a rate di un dispositivo. Al costo dei servizi di telefonia si aggiungono quindi le rate per lo smartphone e un eventuale anticipo a seconda del modello desiderato. Questo particolare operatore è tra quelli con il più ampio indice di risparmio, ovvero la differenza tra il costo finale con spesa dilazionata e quella in un’unica soluzione.

Tre consente di scegliere tra due diverse modalità di pagamento. La prima è quella rateizzata con pagamento con tramite conto corrente SDD o carta di credito. In questo caso il vincolo contrattuale è di 30 mesi a prescindere dallo smartphone che si vuole acquistare. La seconda è sottoscrivendo un light credit con Compass Banca S.p.A.

E’ importante ricordare che in caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore si dovranno corrispondere le rate residue in un’unica soluzione, compresa l’eventuale maxi rata finale.

Le tariffe smartphone incluso di Tre

1. All-In Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigbayte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

Xiaomi Mi 9 – 7,99 euro al mese

– 7,99 euro al mese Xiaomi Mi 8 Pro – 13,99 euro al mese

– 13,99 euro al mese Xiaomi Mi 8 – 10,99 euro al mese

– 10,99 euro al mese Honor 20 Lite – gratuito

– gratuito Apple iPhone XS da 64 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Apple iPhone XS da 256 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo Apple iPhone XS da 512 GB – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 189,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 189,99 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 256 GB – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo

da – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 512 GB – 43,99 euro al mese per 30 rinnovi più 239,99 euro di anticipo

da – 43,99 euro al mese per 30 rinnovi più 239,99 euro di anticipo Apple iPhone XR da 64 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi Apple iPhone XR da 128 GB – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi Apple iPhone XR da 256 GB – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P20 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P20 Pro – 9,99 al mese per 30 rinnovi

– 9,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P20 Lite – 2,99 al mese per 30 rinnovi

– 2,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 – 10,99 al mese per 30 rinnovi

– 10,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Pro – 17,99 al mese per 30 rinnovi

– 17,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Lite – 3,99 al mese per 30 rinnovi

– 3,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P Smart 2019 – gratuito

– gratuito Huawei P30 – 10,99 al mese per 30 rinnovi

– 10,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 128 GB – 14,99 al mese per 30 rinnovi

da – 14,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 256 GB – 17,99 al mese per 30 rinnovi

da – 17,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei Y5 2019 – 29,99 euro

– 29,99 euro Huawei Y6 2019 – 39,99 euro

– 39,99 euro Huawei PSmart Z – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A8 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A6 – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy J6 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy J6+ – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A6+ – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A7 – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy Note9 – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A50 – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A40 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A20e – 99 cent al mese per 30 rinnovi

– 99 cent al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A10 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A80 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi

2. All-In Super Power

Minuti illimitati per chiamare

SMS

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigbayte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

Xiaomi Mi 9 – 6,99 euro al mese

– 6,99 euro al mese Xiaomi Mi 8 Pro – 12,99 euro al mese

– 12,99 euro al mese Xiaomi Mi 8 – 9,99 euro al mese

– 9,99 euro al mese Honor 20 Lite – gratuito

– gratuito Apple iPhone XS da 64 GB – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

da – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Apple iPhone XS da 256 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo Apple iPhone XS da 512 GB – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 189,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 189,99 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 512 GB – 42,99 euro al mese per 30 rinnovi più 239,99 euro di anticipo

da – 42,99 euro al mese per 30 rinnovi più 239,99 euro di anticipo Apple iPhone XR da 64 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi Apple iPhone XR da 128 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi Apple iPhone XR da 256 GB – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P20 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P20 Pro – 8,99 al mese per 30 rinnovi

– 8,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P20 Lite – 1,99 al mese per 30 rinnovi

– 1,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 – 9,99 al mese per 30 rinnovi

– 9,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Pro – 16,99 al mese per 30 rinnovi

– 16,99 al mese per 30 rinnovi Huawei Mate 20 Lite – 2,99 al mese per 30 rinnovi

– 2,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P Smart 2019 – gratuito

– gratuito Huawei P30 – 9,99 al mese per 30 rinnovi

– 9,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 128 GB – 13,99 al mese per 30 rinnovi

da – 13,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Pro da 256 GB – 16,99 al mese per 30 rinnovi

da – 16,99 al mese per 30 rinnovi Huawei P30 Lite – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei Y5 2019 – 29,99 euro

– 29,99 euro Huawei Y6 2019 – 39,99 euro

– 39,99 euro Huawei PSmart Z – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A8 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A6 – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy J6 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy J6+ – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A6+ – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A7 – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy Note9 – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 21,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy S10e – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A50 – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A40 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A20e – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A10 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A80 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi

3. All-In Power Special Edition di Tre

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigbayte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

Xiaomi Redmi Note 7 – gratuito

– gratuito Samsung Note10 da 256 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi o 22,99 euro al mese più 99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi o 22,99 euro al mese più 99 euro di anticipo Samsung Note10+ da 256 GB – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi o 26,99 euro al mese più 129 euro di anticipo

4. Free Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 17,98 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono:

KASKO inclusa

Possibilità cambiare, tenere o restituire lo smartphone

Abbonamento di 6 mesi ad Apple Music

ad GigaBank per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve

per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve Card Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019)

5. Free Super Power

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 20,98 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono:

KASKO inclusa

Possibilità cambiare, tenere o restituire lo smartphone

Abbonamento di 6 mesi ad Apple Music

ad GigaBank per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve

per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve Card Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019)

Con Free Power e Free Super Power è possibile scegliere tra i seguenti modelli: