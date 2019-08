Tre All-In Power Digital e Play Power 60: offerte 60 GB e minuti illimitati a 11,99 euro

Tre anche quest’estate si conferma tra i più interessanti operatori di telefonia mobile grazie alle sue offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Al primo posto in termini di convenienza tra le offerte del gestore italiano si piazza senza dubbio Play Power 60. Questa tariffe offre minuti illimitati per le telefonate e ben 60 Gigabyte di traffico per navigare in Internet ed accedere ad app e servizi online dallo smartphone se l’attivazione avviene tramite il sito dell’azienda. Il tutto è offerta a meno di 12 euro al mese.

Al secondo posto troviamo invece All-In Power. Dal punto di vista della composizione questa tariffa non è molto diversa dalla precedente ma per chi intende sottoscrivere o già dispone di una linea fissa in fibra ottica o ADSL con Tre ottiene Gigabyte illimitati per navigare su Internet da mobile. All-In Power, poi, è disponibile anche nel formato telefono incluso. Tre consente di scegliere tra i modelli più recenti di brand molto apprezzati con gli utenti come Apple, Samsung, Xiaomi e Huawei. Questa offerta permette di mettersi in tasca un telefono top di gamma ad un prezzo anche di molto inferiore a quello previsto dalla modalità di pagamento in un’unica soluzione o dalle maggiori catene di elettronica.

Inoltre, c’è ancora tempo per attivare la versione estiva di All-In Power. La Summer Edition di quest’anno offre minuti illimitati e ben 100 Gigabyte di traffico allo stesso prezzo della versione classica. Non solo, nell’offerta è anche incluso un telefono Xiaomi di ultima generazione.

Non bisogna poi dimenticare che tutte le offerte dell’operatore italiano includono servizi aggiuntivi per il divertimento dell’utente o per non doversi preoccupare di rimanere senza traffico dati per accedere al web.

Di seguito sono descritti tutti i dettagli di Play Power 60 e All-In Power e le modalità con cui è possibile sottoscriverle.

Le migliori offerte Tre di agosto

1. Play Power 60

Minuti illimitati per chiamare

100 SMS

60 GB di traffico in 4G LTE o 4.5G per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata e i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60, altrimenti il costo è di 6,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta sono inoltre compresi un abbonamento di 6 mesi ad Apple Music e la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

2. All-In Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigabyte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

3. All-In Power Summer Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigabyte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

All-In Power Summer Edition è disponibile anche in modalità telefono incluso e permette di ottenere uno smartphone Xiaomi Redmi Note 7 senza alcun anticipo o addebito mensile.

L’offerta scade l’1/9/19.

Altre tariffe telefonia mobile interessanti

Se le offerte di Tre non vi hanno convinto, esistono delle alternative altrettanto interessanti ed economiche come quelle che vi proponiamo di seguito:

1. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Tale tariffe è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

2. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata per l’estate ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 30 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

3. All Digital di Wind

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese e può essere attivata solo online. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Per chi ha attivato l’offerta dopo il 17/6/19 si hanno 100 GB aggiuntivi per tutta l’estate. L’opzione si disattiva il 22/9/19.

