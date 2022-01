Trasferimento conto corrente: le offerte di Gennaio 2022

Stai cercando una nuova promozione per aprire un conto corrente che ti offra condizioni più vantaggiose per gestire i tuoi risparmi? Ecco quali sono le migliori offerte di conti correnti che puoi attivare a Gennaio 2022 e una guida che ti illustra come effettuare il trasferimento del conto corrente. La procedura di portabilità può essere parziale o totale, cioè puoi aprire un nuovo conto e chiudere il precedente o mantenere entrambi i prodotti attivi. Ecco le principali informazioni che dovresti conoscere per avviare questo servizio.

Costi troppo alti, un’app poco efficiente e nessuna agevolazione, il tuo conto corrente che hai non è più conveniente e ormai sei arrivato alla conclusione che è il momento di cambiare. La guida che stai leggendo ti aiuterà a capire come poter effettuare il trasferimento del conto corrente e ti illustrerà anche quali sono alcune delle migliori offerte per aprire un nuovo conto a Gennaio 2022.

Il primo passo da fare è capire cosa stai cercando dal tuo nuovo conto: canone zero, carta di credito o la possibilità di operare senza limiti. Altre domande da porti sono se vuoi accreditare lo stipendio e se vuoi poter domiciliare i tuoi servizi con pagamenti diretti sul conto. Selezionare una o più di queste opzioni può modificare la classifica dei conti correnti più convenienti del mese.

Ti stai chiedendo come sia possibile? Il conto come ogni prodotto bancario (o come i servizi di telefonia o internet) ti propone delle condizioni operative e di tenuta, in base al tuo comportamento come utenti i costi mensili o annuali possono quindi essere differenti. Se attivi un conto online che favorisce i clienti che usano l’app e tu effettui i bonifici allo sportello ti troverai a pagare commissioni molto alte, idem se scegli un conto con ottime condizioni per i pagamenti online o con carta e tu prelevi contanti ogni settimana.

Le informazioni sull’operatività e sulle commissioni applicate alle tue transazioni le puoi leggere scaricando o richiedendo il Foglio Informativo di ogni conto corrente che stai valutando. Nella prima fase della tua ricerca puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento che confronterà per te le diverse offerte di conto corrente e riassumerà in uno schema le condizioni più interessanti.

Hai la possibilità di personalizzare l’analisi impostando i filtri in base al tipo di conto o servizio che vuoi aprire. Puoi per esempio restringere la tua ricerca ai soli prodotti digitali o ai conti che permettono di accreditare lo stipendio o la pensione. Il servizio è disponibile sia cliccando sul link qui in basso che scaricando l’App di SOStariffe.it sul tuo smartphone.

Confronta le offerte per aprire un nuovo conto corrente »

Cosa sapere sul trasferimento del conto corrente

Puoi aprire un nuovo conto corrente anche se il precedente è in rosso, ma non potrai chiudere il vecchio conto corrente. Per quanto riguarda i conti correnti a cui hai associato le domiciliazioni dei pagamenti o con cui hai aperto dei conti deposito o dei titoli potrai decidere se trasferirli verso la nuova banca o se mantenere aperti entrambi i conti. Prima di operare il trasferimento assicurati però che le condizioni per i tuoi prodotti di risparmio, investimento per il pagamento dei tuoi servizi con addebito diretto sul conto siano più vantaggiose di quelle attuali. Se poi con l’apertura del tuo precedente conto hai ottenuto carte di credito gratuite o polizze passando ad un nuovo conto e chiudendo il precedente potresti perdere queste agevolazioni.

Una volta che sarai certo (o certa) su come vuoi agire – se chiudere o meno il vecchio conto -, ecco quali passi devi fare. Procedi con l’apertura del nuovo conto specificando quali servizi vuoi trasferire sul nuovo conto corrente ed indicando gli estremi del tuo prodotto. Per il trasferimento del conto corrente gli istituti di credito non sono previsti dei costi, a meno per la chiusura del vecchio conto non siano previste delle penali.

Quando avrai inoltrato la documentazione il trasferimento dovrebbe essere completato entro 12 giorni e in caso di ritardi potrai contare su un indennizzo (ogni giorno avrai diritto a 40 euro). Il rimborso è un tuo diritto e non devi presentare alcuna richiesta ufficiale per ottenerlo. Nel caso in cui il ritardo nell’operazione di trasferimento ti abbia provocato un danno poi presentare un esposto all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Le migliori offerte per aprire un conto corrente

Ecco quali sono le promozioni più vantaggiose per chi apre un nuovo conto corrente a Gennaio 2022

Conto BBVA

My Genius

Widiba

Conto BBVA

Il nuovo Conto Corrente BBVA è gratuito per il primo anno e ti offre anche una carta di debito a canone zero, con questa soluzione potrai avere:

bonifici online gratuiti

prelievi senza commissioni se superiori a 100 euro da tutti gli ATM

cashback del 10% degli acquisti con carte (fino al massimo di 50 euro) per il primo mese

per il primo anno cashback dell’1% se spendi almeno 250 euro

La banca spagnola inoltre ti fornisce la carta di debito con CVV dinamico che potrai generare ad ogni acquisto online tramite l’app. Il conto è interamente digitale quindi dovrai scaricare l’app anche per poter procedere all’apertura del nuovo conto. Con BBVA potrai rateizzare le tue spese, grazie al servizio Pay&Plan (entro 1.500 euro) o richiedere un anticipo sullo stipendio

Per avere maggiori informazioni su questa soluzione puoi cliccare sul link che segue.

Scopri di più su BBVA »

My Genius

Un’altra alternativa da valutare è il conto modulare My Genius di UniCredit. Questo è un conto corrente che nella sua versione Standard ti consentirà di utilizzare il servizio Banca Multicanale e ti garantirà l’emissione della carta di debito My One a canone zero. Inoltre con l’attuale offerta della versione gratuita potrai anche effettuare bonifici gratuiti, richiedere l’accredito dello stipendio o della pensione e domiciliare i pagamenti.

Con l’apertura di My Genius potrai anche valutare se attivare uno dei 3 moduli del conto, questi piani sono intercambiali e potrai modificare il tuo pacchetto anche ogni mese. Una volta che avrai scelto di passare ad uno dei moduli My Genius non potrai tornare alla versione gratuita, il canone del conto Standard a quel punto sarà pari a 4 euro.

I moduli di My Genius sono:

Silver da 11 euro al mese – bonifici online, carnet da 10 assegni, carta prepagata

Gold da 16 euro al mese – bonifici, carnet con 10 assegni, costi emissione carta prepagata e la carta di credito UniCreditCard Flexia (gratis per 1 anno, dal secondo anno non pagherai il canone se spenderai almeno 2 mila euro)

Platinum da 26 euro al mese – include i servizi degli altri 2 moduli e inoltre ti offre due carte di debito e due carte di credito, azzera le commissioni su fattura Telepass, prelievi gratis anche da ATM di altre banche

Il conto corrente My Genius è in promozione gratuita solo fino al 27 Marzo 2022. Se deciderai di aprire questo conto entro la fine di Gennaio potrai avere un buono Amazon da 100 euro e sarai tra gli utenti che potranno partecipare all’estrazione di 20 Super Buoni sconto (ciascuno del valore di 6 mila euro. )

Se vuoi chiedere maggiori dettagli o se vuoi attivare uno dei moduli o il conto di UniCredit puoi cliccare qui in basso.

Attiva My Genius »

Widiba

Infine, ecco un altro conto corrente che puoi aprire a condizioni agevolate a Gennaio, si tratta del conto Start proposta per i nuovi clienti di Banca Widiba. Se approfitti dell’attuale offerta potrai attivare un conto a canone zero per 12 mesi (poi 3 euro a trimestre), le condizioni di questa promozione includono:

emissione di carta di debito a zero spese

prelievi gratuiti (se di importo superiore a 100 euro)

bonifici SEPA a commissioni zero online

PEC

firma digitale

apertura di conti deposito (liberi o vincolati) con tassi dallo 0,10% allo 0,40%.

Una volta terminato l’anno gratuito con Widiba potrai non pagare il canone se hai meno di 30 anni o potrai ottenere uno sconto sul costo mensile del prodotto grazie ad un programma di agevolazioni. Per esempio se attivi l’accredito dello stipendio o della pensione la banca applica uno sconto di 1 euro sul canone di Start, oppure se investi almeno 10 mila euro potrai avere una riduzione del canone di 2 euro.

Questo istituto di credito tramite la sua app con il servizio Open Widiba ti consentirà di gestire e monitorare anche gli altri conti correnti che possiedi presso altre banche. Inoltre se sei interessato al trasferimento da un altro conto corrente, con Widiba hai il WidiExpress, un servizio che ti semplificherà la procedura di portabilità permettendoti di effettuare il tutto compilando un semplice modulo online. Tutte le incombenze burocratiche relative al passaggio saranno poi effettuate da Banca Widiba.

Puoi attivare il conto Widiba cliccando sul pulsante che trovi qui in basso o puoi richiedere maggiori informazioni su questo prodotto e sui servizi correlati.

Richiedi conto Widiba Start »