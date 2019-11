Torna l’offerta Kena Mobile 5,99 Flash costo SIM incluso: 70 giga, minuti e SMS illimitati

Tra le offerte Kena Mobile del mese di novembre troviamo Kena 5,99 Flash , una tariffa speciale disponibile online con attivazione e SIM gratis. Per chi attiva quest’offerta c’è a disposizione un bundle davvero molto ricco con minuti ed SMS illimitati oltre a ben 70 GB di traffico dati. Ecco, quindi, come fare ad attivare Kena 5,99 Flash di Kena Mobile sfruttando la promozione che include l’azzeramento dei costi di attivazione e per l’acquisto della SIM.

Kena Mobile è uno dei principali operatori virtuali del mercato di telefonia mobile e si contraddistingue per una gamma di offerte molto convenienti caratterizzate da prezzi bassi, tanti GB per navigare in mobilità e l’assenza di vincoli e costi nascosti. Per l’erogazione dei suoi servizi, Kena sfrutta la rete TIM con accesso abilitato alla rete 4G.

Tra le offerte Kena Mobile del mese di novembre, la proposta più interessante è senza dubbio Kena 5,99 Flash, una tariffa speciale che, per chi sceglie l’attivazione online, è disponibile con l’azzeramento del costo d’attivazione e del contributo della SIM. Ecco i bonus inclusi:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

70 GB di traffico dati al mese con accesso alla rete 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload; in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 3 GB di traffico dati al mese senza costi aggiuntivi rispetto al canone mensile (successivamente la navigazione comporterà un costo di 0,0054 Euro a MB)

possibilità di attivare gratuitamente, tramite l'app MyKena, i servizi LoSai e Chiama Ora oppure Segreteria Telefonica Kena Mobile

Kena 5,99 Flash presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese risultando una delle offerte più complete ed economico attualmente disponibili sul mercato di telefonia mobile. Per attivare l’offerta, sfruttando la promozione che azzera i costi di attivazione e il contributo della SIM, sarà necessario affrontare il pagamento di una ricarica del credito iniziale di 10 Euro da cui verranno scalati i costi del primo mese dell’offerta. Il costo dei rinnovi dell’offerta verrà addebitato su credito residuo e non sono previsti vincoli di permanenza o altri costi nascosti di alcun tipo.

E’ importante sottolineare che Kena 5,99 Flash è attivabile solo da una cerchia ristretta di clienti. L’offerta in questione, infatti, è di tipo “operator attack” e può essere attivata, tramite procedura online, solo da chi richiedere la portabilità del numero di cellulare da uno di questi operatori:

da Iliad

da un operatore virtuale (PosteMobile; Compagnia Italia Mobile; Bladna Mobile; BT Italia; BT Italia Enia; CONAD; COOP; Daily Telecom Mobile; DIGI Mobil; Fastweb; Green Telecomunicazioni; INTERMATICA; Lyca Mobile; Mundio; NETVALUE; Optima; Tiscali Italia; Welcome Italia); l’offerta non è attivabile richiedendo la portabilità del numero da ho. Mobile, Rabona, Noitel e Nextus

Come vedremo in seguito, chi non proviene da uno degli operatori indicati qui di sopra potrà passare a Kena Mobile attivando altre offerte. Nel frattempo, qui di seguito illustriamo i passaggi da seguire per procedere con l’attivazione dell’offerta Kena 5,99 Flash.

Come attivare Kena 5,99 Flash

Kena 5,99 Flash è disponibile attraverso diversi canali. L’opzione migliore e più veloce per minimizzare i tempi d’attivazione andando, nello stesso tempo, a ridurre al minimo i costi per la sottoscrizione è rappresentata dall’attivazione online tramite il sito ufficiale di Kena Mobile raggiungibile cliccando sul box riportato qui di sotto. Scegliendo questa soluzione sarà possibile completare rapidamente la richiesta di sottoscrizione e ricevere la SIM direttamente a casa, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Per attivare l’offerta, dopo aver raggiunto il sito ufficiale Kena ed, in particolare, la pagina dedicata alla tariffa, è necessario cliccare sul tasto Acquista, collocato in alto a destra (se si accede da PC) oppure sulla sinistra sotto al nome della tariffa (se si accede da smartphone). A questo punto, per avviare la procedura di sottoscrizione si dovrà inserire il numero di cellulare da portare a Kena Mobile e sul quale andrà attivata l’offerta.

Per completare la procedura di sottoscrizione di Kena 5,99 Flash bisognerà, inoltre, inserire tutti i dati richiesti dal sistema. In particolare, sarà necessario:

inserire i dati anagrafici dell’intestatario della SIM compresi i dati relativi alla residenza ed al documento d’identità (carta d’identità, patente o passaporto) da utilizzare per effettuare la verifica dell’identità

dell’intestatario della SIM compresi i dati relativi alla residenza ed al documento d’identità (carta d’identità, patente o passaporto) da utilizzare per effettuare la verifica dell’identità inserire i dati relativi al numero di telefono da passare a Kena Mobile compreso il codice seriale (ICCD) della SIM; tale codice è riportato sulla SIM ma può essere ricavato rapidamente scaricando una delle tante app disponibili sul PlayStore (se si utilizza uno smartphone Android) oppure recandosi nelle Impostazioni del sistema operativo se si utilizza un iPhone

compreso il codice seriale (ICCD) della SIM; tale codice è riportato sulla SIM ma può essere ricavato rapidamente scaricando una delle tante app disponibili sul PlayStore (se si utilizza uno smartphone Android) oppure recandosi nelle Impostazioni del sistema operativo se si utilizza un iPhone inserire i dati relativi all ‘indirizzo di consegna dove verrà recapitata la SIM Kena Mobile con attiva l’offerta Kena 5,99 Flash

dove verrà recapitata la SIM Kena Mobile con attiva l’offerta Kena 5,99 Flash completare l’acquisto inserendo i dati di pagamento (è possibile utilizzare una qualsiasi carta di pagamento oppure il proprio account PayPal)

La consegna della SIM all’indirizzo indicato in fase di sottoscrizione è prevista nel giro di pochi giorni e non comporterà ulteriori spese per il cliente che potrà sfruttare l’azzeramento dei costi extra d’attivazione per minimizzare la spesa per il passaggio a Kena Mobile andando ad attivare quest’ottima offerta da ben 70 GB al mese.

Ricordiamo che è possibile confrontare i vantaggi di Kena 5,99 Flash con tutte le altre tariffe disponibili sul mercato consultando il comparatore di SosTariffe.it per offerte telefonia mobile che permette di accedere ad una panoramica completa delle tariffe disponibili che poi potranno essere attivare direttamente online.

Altre offerte Kena Mobile

Kena 5,99 Flash è un’offerta limitata ad una precisa cerchia di clienti. L’operatore di telefonia mobile propone, in ogni caso, altre soluzioni tariffarie riservate a tutti gli altri clienti che sono alla ricerca di una tariffa più conveniente rispetto a quella attualmente attiva sul proprio smartphone.

Tra le principali offerte Kena Mobile disponibili per l’attivazione online segnaliamo Kena 13,99. Questa tariffa è attivabile da chi passa a Kena da TIM, Vodafone, Wind o Tre oppure da chi richiede l’attivazione di un nuovo numero di cellulare. Anche in questo caso, come per Kena 5,99 Flash, è possibile sfruttare l’attivazione online con la possibilità di poter contare su l’azzeramento dei costi di attivazione e del costo della SIM.

Ecco i dettagli relativi a Kena 13,99:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

50 GB di traffico dati al mese con accesso alla rete 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload; in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 5 GB di traffico dati al mese senza costi aggiuntivi rispetto al canone mensile (successivamente la navigazione comporterà un costo di 0,0054 Euro a MB)

possibilità di attivare gratuitamente, tramite l’app MyKena, i servizi LoSai e Chiama Ora oppure Segreteria Telefonica Kena Mobile

canone di 13,99 Euro al mese

Kena 13,99 è attivabile direttamente online. La procedura di sottoscrizione dell’offerta è identica a quella indicata per Kena 5,99 Flash con l’unica eccezione che, in questo caso, è possibile richiedere anche l’attivazione di un nuovo numero, senza obbligatoriamente effettuare la portabilità del proprio numero di cellulare.

Da segnalare, inoltre, che per i clienti ho. Mobile c’è la possibilità di attivare Kena 8,99, una tariffa che ricalca i bonus visti in precedenza ma propone un prezzo sensibilmente più contenuto. Da notare che l’offerta è disponibile anche per clienti Iliad e per clienti che passano da operatori virtuali che però troveranno più vantaggioso attivare Kena 5,99 Flash. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

50 GB di traffico dati al mese con accesso alla rete 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload: in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 4 GB di traffico dati al mese senza costi aggiuntivi rispetto al canone mensile (successivamente la navigazione comporterà un costo di 0,0054 Euro a MB)

possibilità di attivare gratuitamente, tramite l’app MyKena, i servizi LoSai e Chiama Ora oppure Segreteria Telefonica Kena Mobile

canone di 8,99 Euro al mese

Anche in questo caso è possibile attivare Kena 8,99 direttamente online. Anche in questo caso, la procedura di sottoscrizione online è la stessa di quella vista precedentemente.

A completare la gamma di offerte Kena Mobile disponibili a novembre 2019 segnaliamo Kena Voce, una tariffa disponibile per tutti (sia in portabilità che per nuove attivazioni), che risulta l’opzione ideale per i clienti interessati ad una SIM per chiamare e inviare SMS senza la possibilità di sfruttare un ricco bundle dati per navigare in mobilità

Chi sceglie Kena Voce avrà a sua disposizione:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

25 centesimi per ogni SMS inviato

50 MB di traffico dati (successivamente 50 centesimi per ogni 50 MB di traffico dati aggiuntivo); in caso di necessità è possibile aggiungere 1 GB di traffico dati extra al costo di 3 Euro al mese direttamente dall’app MyKena

possibilità di attivare gratuitamente, tramite l’app MyKena, i servizi LoSai e Chiama Ora oppure Segreteria Telefonica Kena Mobile

Kena Voce è disponibile per tutti (anche con attivazione di un nuovo numero di cellulare) con un costo periodico di 4,99 Euro al mese. Anche per questa offerta non è previsto né il contributo di attivazione, né il costo per la SIM.