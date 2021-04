Torna in Vodafone: le offerte di Maggio 2021

Una guida per chi vuole attivare una delle offerte Torna in Vodafone di Maggio. Il gestore ha delle promozioni riservate ai clienti che richiedono la portabilità dai principali concorrenti: Iliad, WindTre, TIM, Fastweb, ho., Kena e PosteMobile. I costi e le condizioni delle tariffe che si possono attivare dipendono dal gestore di provenienza e dal metodo di pagamento associato al rinnovo delle offerte

Puoi attivare una delle promozioni Torna in Vodafone in pochi minuti e avrai bisogno solo di alcune informazioni personali e del tuo codice ICCID (il seriale che identifica la tua sim). Le operazioni per cambiare gestore sono molto semplici, non dovrai fare altro che scegliere il piano tariffario che vuoi sottoscrivere e l’offerta con minuti, sms e Giga che preferisci. Poi se vuoi mantenere lo stesso numero di telefono, inserirai anche il codice seriale, fornirai i tuoi dati personali, selezioni la modalità di consegna della sim e quelli di pagamento.

Per individuare le migliori tariffe che Vodafone riserva ai clienti che l’hanno lasciata per un altro gestore, ma che adesso decidono di fare dietrofront, si può utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Uno strumento gratuito e senza impegno all’acquisto, che potrai sfruttare per capire quali sono le condizioni più vantaggiose per il tuo ritorno in Vodafone.

Il sistema è facile da usare. Seleziona il menu Telefonia Mobile, quindi clicca sull’operatore di cui ti interessa conoscere i piani in promozione (se non ne scegli nessuno la ricerca confronterà tutte le offerte). Una volta nella pagina dei risultati potrai selezionare nei filtri alla tua sinistra il tuo gestore di provenienza e saprai se il provider britannico ha in serbo un’offerta solo per te.

In questa guida vedremo, in breve, quali sono le promozioni win back per i clienti che chiedono la portabilità dai principali gestori concorrenti di Vodafone. In particolare ci concentreremo su le offerte per chi torna da Iliad, TIM, WindTre e PosteMobile.

La promo per i clienti Iliad

Per i clienti Iliad c’è Special 100 Digital Edition, un piano a prezzo bloccato per 2 anni. Il costo del canone proposto è di 9,99 euro al mese con Smart Pay, il sistema di addebito automatico su carta o conto corrente. La promozione include:

attivazione e consegna sim gratis

100 Giga

Minuti verso i numeri italiani gratis

sms verso numeri nazionali gratuiti

Smart passport+

Ricevuta di ritorno

hotspot

Continuità di servizio (ti concede 48 ore di servizi illimitati se esaurisci il credito residuo)

Segreteria telefonica, chiamami e recall

Viene compresa anche l’iscrizione al programma Happy Black che regala ai clienti del gestore ogni mese sconti su beni e servizi. Tra le promo popolari ci sono Infinity 6 mesi gratis e uno sconto del 10% sugli acquisti effettuati da Leroy Merlin.

Tra i nuovi servizi che l’operatore c’è l’assistenza digitale attiva 24 ore su 24 tutti i giorni che potrai contattare tramite app, sul sito o nell’Area personale. Se le risposte di Tobi, l’assistente virtuale, o le FAQ non riescono a soddisfare le tue richieste, potrai scegliere di chattare con un consulente o potrai prenotare la chiamata da parte di un esperto.

Torna a Vodafone dai principali MVNO

Chi ha una sim PosteMobile, Kena o di uno dei gestori virtuali e vuole procedere al rientro in Vodafone potrà scegliere se attivare la promozione appena descritta o Special 50 Digital Edition. Vediamo cosa offre quest’ultima offerta ad un canone di 7 euro al mese:

spedizione gratuita per attivazioni online

attivazione senza spese

50 Giga

Minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali

Anche con questa tariffa sono inclusi i servizi di Hotspot, Segreteria, Recall, il pacchetto Smart Passport + e l’opzione Continuità del servizio. Questa funzione, che come dicevamo consente di avere 48 ore di navigazione e chiamate senza limiti, è gratis per chi attiva il servizio di addebito automatico, mentre per le offerte con rinnovo su credito residuo costerà 0,99 euro per 24 ore.

Il Passport + è una promozione che ti offre 60 minuti, 60 sms e 500 MB al giorno nei Paesi extra UE e in USA, si pagheranno 3 o 6 euro ma solo in caso di utilizzo dei servizi.

I pacchetti per chi passa a Vodafone da WindTre e TIM

Le promozioni Vodafone per gli utenti WindTre e TIM sono tre e sono: Shake it fun, Shake it Easy e RED. Vediamo nella tabella riassuntiva le caratteristiche di ogni offerta.

Promo Canone Minuti e sms Giga Altri servizi Note Shake it fun 11,99 euro con Smart Pay attivazione e consegna sim gratuite Illimitati verso numeri Italia 40 Giga TIDAL gratis per 6 mesi Amazon Prime gratis per 6 mesi Vodafone gaming (con Giga illimitati per alcuni videogiochi) Offerta riservata ad under 25 Shake it Easy 14,99 euro con Smart Pay attivazione e sim gratis Senza limiti vero i numeri nazionali 60 Giga Abbonamento TIDAL per 12 mesi incluso nel piano 6 mesi di Amazon Prime Under 30enni RED 18,99 euro con Smart Pay costi di attivazione 6,99 euro Chiamate e sms illimitate in Italia 40 Giga Giga senza limiti per le app social, chat, musica e maps Offerta per navigare in 5G

Le offerte Infinito 5G

Se nessuno di questi piani è adatto alle tue esigenze puoi anche le promozioni con Giga illimitati che l’operatore britannico ha studiato per i suoi nuovi clienti. Si tratta di pacchetti che non pongono limiti di bundle ma che si differenziano per le velocità di navigazione che garantiscono. Le offerte Infinito sono 3 e Vodafone a chi le attive con Smart Pay propone anche dei canoni scontati.

Infinito da 24,99 euro al mese

Questa offerta 5G include:

Giga senza limiti (velocità massima 2 Megabit/s)

minuti e sms illimitati

chiamate senza limiti

1000 minuti extra Ue

200 minuti e 1 Giga extra Ue

TOP Service – servizio clienti 190

Infinito Gold Edition

La promozione 5G è adatta per chi vuole guardare contenuti in streaming, anche in HD, e condividere i propri file. La velocità massima a cui potranno navigare gli utenti che attivano questo piano è di 10 Megabit/s. Nel pacchetto da 29,99 euro al mese sono compresi:

Minuti e sms senza limiti

Chiamate verso numeri Ue illimitate

1000 minuti verso extra Ue

2 Giga roaming extra Ue e 300 minuti

TOP Service

Infinito Black Edition

La più completa e costoso delle tariffe Infinito è l’offerta che non pone alcun limite alla velocità di navigazione. Chi attiva questo piano potrà chiamare, inviare sms e avere Giga illimitati a 39,99 euro al mese. Il pacchetto completo proposto da Vodafone fornirà ai clienti che lo sottoscrivono:

minuti, sms e Giga illimitati in Italia

chiamate senza limiti in Ue

1000 minuti per chiamate verso extra Ue

5 Giga e 500 minuti roaming extra Ue

TOP Service

I costi delle tre offerte indicati sono quelli in promozione per chi attiva le tariffe con Smart Pay, quindi abilitando il sistema di pagamento automatico con addebito su carta o conto corrente. Chi preferisce che i rinnovi avvengano su credito residuo pagherà 36,99 euro per la promo Infinito, per Infinito Gold 39,99 euro e per la tariffa Infinito Black Edition il canone sarà di 59,99 euro.

Tutte le promozioni Infinito richiedono un contributo di attivazione di 6,99 euro a patto che i clienti effettuino un tot di ricariche nel periodo in cui sono clienti Vodafone.

La rete 5 G di Vodafone

Vodafone secondo il più recente report diffuso da nPerf, società specializzata nel monitoraggio degli speed test degli operatori di telefonia, ha raggiunti i migliori risultati tra gli operatori verificati in Italia per quanto riguarda la velocità di download (37,42 Mb/s) e upload (10,69 Mb/s) della sua rete. Anche il dato sulla latenza è stato tra i migliori del 2021, il ping medio – cioè il ritardo nella trasmissione di un pacchetto dati dal router al dispositivo – è stato di 43,63 ms.

La classifica della società che ha effettuato la ricerca ha visto TIM al secondo posto, WindTre al terzo e Iliad, in chiusura, al quarto posto.

L’offerta per chi ha Vodafone Casa e per gli Over 60

Se vuoi passare a Vodafone come offerta mobile e sei già un cliente del gestore britannico per la linea di rete fissa potrai attivare un pacchetto misto Casa e Mobile con Giga Family. L’offerta per lo smartphone che ti propone l’operatore ti permetterà di avere minuti illimitati verso fissi e mobili e 50 Giga per navigare online a 9,99 euro.Per ottenere queste condizioni sarà necessario unificare la bolletta del servizio internet casa con quella del mobile.

Per chi invece ha più di 60 anni e non utilizza il cellulare per navigare ma solo per fare chiamate e inviare sms ad amici e parenti c’è l’offerta Facile. Questo piano ha un canone mensile di 12,99 euro (con Smart Pay) e vi garantisce:

minuti e sms senza limiti

4 Giga

Giga illimitati sulle app social, mappe, musica e su altre applicazioni preferite

attivazione in promozione a 6,99 euro (ma solo se durante la permanenza in Vodafone il cliente ricarichi almeno 195 euro)

Questa clausola è spesso presente nelle promozioni del gestore, è bene dunque leggere sempre con attenzione la sezione Dettagli e costi.