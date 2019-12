Torna in Vodafone, ecco la winback di Natale: 50 Giga, minuti e SMS illimitati

Le offerte winback sono iniziative da parte degli operatori di telefonia mobile per riconquistare gli utenti che sono passati alla concorrenza. Vodafone questo Natale ha lanciato una proposta dedicata agli ex clienti chiamata Special Unlimited 7 . Ecco come e chi sottoscrivere questa promozione

Vodafone questo Natale punta a riconquistare alcuni dei clienti che ha perso per strada nel corso degli anni. Per realizzare il suo obiettivo ha pensato ad una nuova tariffa di telefonia mobile in modalità winback chiamata Special Unlimited 7 con minuti e SMS illimitati e 50 Gigabyte per navigare in Internet e accedere alle proprie app preferite dallo smartphone. Il tutto ha un costo di appena 7 euro al mese. La tariffa però ha dei vincoli ben precisi e non può essere sottoscritta da tutti. Di seguito la descrizione dettagliata delle caratteristiche della promozione:

Vodafone Special Unlimited 7

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G fino a 60 Megabit al secondo

L’offerta ha un costo di 7 euro al mese ed è disponibile per chi arriva da Iliad, Fastweb, Tre e alcuni operatori virtuali ad eccezione di ho. Mobile. Per i clienti di Tim e Wind il prezzo sale a 10 euro al mese. E’ possibile ottenere attivazione e SIM inclusi e primo mese gratuito.

Al momento pare che Special Unlimited 7 possa essere attivata solo dopo essere stati contattati direttamente dal call center dell’operatore. Come per qualsiasi offerta winback, si può ricevere la chiamata solo se al momento del passaggio ad altro operatore si ha concesso a Vodafone il consenso a ricevere informazioni commerciali. Ad alcuni ex clienti potrebbe essere proposto non solo il costo di attivazione e la spesa per l’acquisto della SIM inclusi ma anche il primo mese gratuito. Tale offerte sembra sia limitata solo a coloro che ottengono la spedizione gratuita con corriere della scheda telefonica.

L’alternativa è quella di acquistare l’offerta tramite il call center e richiedere il ritiro della SIM presso un rivenditore del provider in rosso. In questo caso è previsto un costo di attivazione da pagare una tantum di 6 euro, a cui si aggiunge una spesa variabile per l’acquisto della scheda telefonica che può cambiare a seconda del punto vendita. Inoltre, questa modalità di acquisto non prevede il primo mese di piano telefonico incluso.

Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Giga di Riserva : una volta esaurito il traffico dati previsto dall’offerta è possibile continuare a navigare pagando 2 euro per 200 Megabyte fino ad arrivare ad un massimo di 1 Gigabyte. Terminato anche questo bundle di traffico la navigazione viene bloccata fino al rinnovo successivo dell’offerta.

: una volta esaurito il traffico dati previsto dall’offerta è possibile continuare a navigare pagando per fino ad arrivare ad un massimo di 1 Gigabyte. Terminato anche questo bundle di traffico la navigazione viene bloccata fino al rinnovo successivo dell’offerta. Smart Passport+ : 60 minuti (30 in entrata e 30 in uscita), 6 0 SMS e 200 Megabyte a 3 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. L’opzione è valida in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e USA. Nel resto del mondo si hanno a disposizione 30 minuti (15 in entrata e 15 in uscita), 30 SMS e 30 Megabyte a 6 euro al giorno , anche in questo caso solo se utilizzati.

: (30 in entrata e 30 in uscita), 6 e a solo in caso di effettivo utilizzo. L’opzione è valida in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e USA. Nel resto del mondo si hanno a disposizione (15 in entrata e 15 in uscita), e a , anche in questo caso solo se utilizzati. Vodafone Rete Sicura: piattaforma per la protezione dei dati personali da malware e virus, blocco di siti inappropriati per i bambini e pagamenti online sicuri. Il servizio ha un costo di 1,49 euro al mese ma il primo mese è gratuito.

Stando ai rumors comparsi in Rete alcuni call center propongono anche la tariffa Vodafone Special 50 Giga con minuti e SMS illimitati e 50 GB di traffico al costo di 10 euro al mese a coloro che sono passati a Tim o Wind. In questo caso non è possibile richiedere la consegna tramite corriere e quindi non sono inclusi né l’attivazione né la spesa per l’acquisto della SIM e il primo mese di tariffa.

Le altre offerte di Vodafone

Le offerte winback sono dedicate a specifiche categorie di utenti ma Vodafone per tutti gli altri ha pensato ad altre tariffe ugualmente interessanti ed economiche. Di seguito sono descritte nel dettaglio le promozioni per i clienti vecchi e nuovi:

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 26,99 euro invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

6. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

7. Simple Digital

1000 minuti per chiamare

1000 SMS

20 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese invece di 17,99 euro se si sceglie l’addebito per le ricariche su carta di credito o conto corrente ed è riservata ai nuovi numeri. Non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. Nel pacchetto è compreso il servizio Smart Passport+.

8. Vodafone Facile

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

4 GB di traffico in 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese ed è riservata a chi ha più di 60 anni. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,50 euro se si è già clienti Vodafone) se si consumano almeno 195 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile utilizzare le app di messaggistica e i servizi VoIP per le videochiamate via Internet senza consumare traffico. Nel piano è compreso anche il blocco automatico di servizi digitali a pagamento come oroscopi, quiz e suonerie.