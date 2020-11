Tiscali Bonus PC: offerta e come ottenere il voucher Internet Casa

La scorsa settimana è partito il Bonus PC e Internet. La nuova agevolazione consente alle famiglie con un ISEE inferiore a 20.000 Euro di ottenere un voucher da 500 Euro da utilizzare per la copertura dei costi di un abbonamento Internet casa da almeno 30 Mbps e per l'acquisto contestuale di un PC o un tablet. Tra gli operatori che hanno aderito all'iniziativa del Governo c'è anche Tiscali che ha presentato un'offerta specifica riservata ai beneficiari del voucher. Ecco i dettagli:

Da alcuni giorni è possibile utilizzare il voucher da 500 Euro della Fase 1 del Bonus PC e Internet per attivare un’offerta specifica presentata da Tiscali. L’operatore mette a disposizione un abbonamento Internet casa con canone scontato a 9,99 Euro al mese per 12 mesi ed un tablet a tutte le famiglie che possono richiedere l’agevolazione. L’offerta in questione è sottoscrivibile, esclusivamente da chi rispetta i requisiti del Bonus, tramite tutti i canali commerciali di Tiscali.

Ecco tutti i dettagli:

L’offerta Tiscali per il Bonus PC e Internet

L’offerta di Tiscali per i beneficiari del Bonus PC e Internet della Fase 1 partita lo scorso 9 di novembre prevede:

uno sconto di 18 Euro al mese per 12 mesi per uno sconto complessivo di 216 Euro sul canone mensile dell’abbonamento Ultrainternet Fibra

per uno sconto complessivo di 216 Euro sul canone mensile dell’abbonamento Ultrainternet Fibra il tablet Huawei MatePad 10.4 incluso senza costi aggiuntivi grazie ai restanti 284 Euro del voucher

Attivando l’offerta con il voucher da 500 Euro, quindi, sarà possibile attivare Ultrainternet Fibra con un costo di 9,95 Euro al mese per i primi 12 mesi di abbonamento. L’offerta ha una durata di 12 mesi. Entro 45 giorni dalla scadenza, Tiscali contatterà il cliente proponendo il rinnovo dell’abbonamento, dal tredicesimo mese, con un costo periodico di 27,95 Euro al mese.

Ultrainternet Fibra presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo (5 centesimi al minuto più scatto alla risposta di 23 centesimi); l’opzione per le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali (più 60 minuti al mese verso i fissi internazionali) presenta un costo periodico di 2 Euro al mese in più; scegliendo l’opzione per le chiamate a consumo il canone mensile salirà sino a 11,95 Euro al mese per 12 mesi

(5 centesimi al minuto più scatto alla risposta di 23 centesimi); l’opzione per le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali (più 60 minuti al mese verso i fissi internazionali) presenta un costo periodico di 2 Euro al mese in più; scegliendo l’opzione per le chiamate a consumo il canone mensile salirà sino a 11,95 Euro al mese per 12 mesi connessione Internet senza limiti; la connessione avviene sfruttando la tecnologia FTTH che consente una velocità di navigazione massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della FTTH, la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC con una velocità di navigazione massima pari a 200 Mega in download e 20 Mega in upload

la connessione avviene sfruttando la tecnologia FTTH che consente una velocità di navigazione massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della FTTH, la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC con una velocità di navigazione massima pari a 200 Mega in download e 20 Mega in upload modem e attivazione gratis

2 mesi di Infinity inclusi nel prezzo

A completare l’offerta riservata ai beneficiari del voucher c’è il tablet Huawei MatePad 10.4 incluso nel prezzo (lo sconto applicato sul costo del tablet è di 284 Euro). Il dispositivo presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

display IPS LCD da 10.4 pollici di diagonale con risoluzione di 1200 x 2000 pixel

SoC Kirin 810

4 GB di memoria RAM

64 GB di storage interno espandibile tramite microSD

fotocamera anteriore da 8 Megapixel

fotocamera posteriore da 8 Megapixel

sistema operativo Android 10 con EMUI 10; non sono presenti i servizi Google

batteria da 7.250 mAh

supporto Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.1 e 4G LTE

dimensioni di 245.2 x 155 x 7.4 mm

peso di 460 grammi

Ricordiamo che il Bonus prevede che l’attivazione dell’abbonamento Internet casa e l’acquisto del tablet siano contestuali. In sostanza, il voucher va utilizzato in parte per la copertura dei costi della connessione Internet ed in parte per l’acquisto del tablet che viene fornito direttamente dall’operatore.

Come attivare l’offerta

Per attivare l’offerta riservata da Tiscali agli aventi diritto al Bonus PC e Internet è necessario contattare direttamente l’operatore, seguendo la procedura prevista per la sottoscrizione di quest’offerta speciale. Ad esempio, dal sito ufficiale di Tiscali è possibile inserire il proprio numero di telefono, nella sezione dedicata all’offerta per il Bonus PC e Internet, per essere ricontattati da un operatore.

Per il completamento dell’offerta è necessario fornire:

copia digitale di un documento di identità e del codice fiscale dell’intestatario della linea

e del dell’intestatario della linea certificazione ISEE che confermi il rispetto dei requisiti

che confermi il rispetto dei requisiti modulo di richiesta del voucher e contratto dell’offerta commerciali compilati e firmati (tali documenti vengono forniti direttamente da Tiscali)

copia dell’attuale contratto relativo all’abbonamento Internet casa che attesti il rispetto dei requisiti per accedere al bonus

Da notare che l’offerta di Tiscali è disponibile anche per i già clienti Tiscali. Per l’attivazione dell’offerta, in questo caso, è necessario contattare il servizio clienti dell’operatore. Il voucher, infatti, può essere utilizzato solo da chi non ha già un abbonamento che sfrutti la banda ultra larga.

I requisiti per l’accesso al Bonus PC e Internet

L’accesso al Bonus PC e Internet è vincolato al rispetto di precisi requisiti. Per quanto riguarda la Fase 1, partita lo scorso 9 novembre, il voucher da 500 Euro (utilizzabile per l’abbonamento Internet casa e l’acquisto di un PC/tablet) è disponibile solo rispettando i seguenti requisiti:

certificazione ISEE inferiore a 20.000 Euro

possibilità di attivare un abbonamento Internet casa con velocità massima di download pari ad almeno 30 Mbps ed una velocità massima in upload pari ad almeno 15 Mbps

ed una velocità massima in upload pari ad almeno 15 Mbps per chi ha già una connessione da almeno 30 Mbps: possibilità di attivare un abbonamento tramite fibra FTTH sino a 1000 Mega

In futuro, entro la fine del 2020, partirà la Fase 2 del Bonus PC e Internet. In questa fase sarà reso disponibile un voucher da 200 Euro da utilizzare esclusivamente per la copertura dei costi di un abbonamento Internet casa. Per accedere alla Fase 2 sarà necessario avere una certificazione ISEE inferiore ai 50.000 Euro e rispettare gli altri requisiti previsti dalla normativa già illustrati in precedenza.

Per poter utilizzare il voucher del Bonus PC e Internet (sia per la Fase 1 che per la Fase 2) è necessario rispettare tutti i requisiti previsti. Non sarà possibile, ad esempio, utilizzare il voucher se non si ha la possibilità di attivare un abbonamento Internet da almeno 30 Mbps (le offerte ADSL quindi non sono compatibili con il bonus).

Le altre offerte per il voucher da 500 Euro

Il voucher da 500 Euro può essere utilizzato esclusivamente per attivare offerte “compatibili” presentate da operatori “accreditati” da Infratel Italia la società pubblica che si occupa della gestione dell’agevolazione. Al momento, ci sono diversi operatori già accreditati e diverse offerte già approvate da Infratel Italia.

Oltre all’offerta presentata da Tiscali ed illustrata precedentemente, i beneficiari del voucher da 500 Euro potranno valutare anche diverse soluzioni alternative. Ecco alcune delle migliori offerte disponibili per chi può contare sul Bonus PC e Internet relativo alla Fase 1.

Quanto si risparmia con il Bonus PC e Internet?

Il risparmio garantito dal voucher da 500 Euro per la Fase 1 è strettamente legato all’offerta scelta. Per quanto riguarda l’abbonamento Internet casa, come rilevato da uno studio di SOStariffe.it, l’agevolazione garantisce in media un risparmio di 194 Euro in 14 mesi (tempo medio della durata promozionale delle offerte compatibili con il bonus) con una riduzione di circa il 46% della spesa.

A tale risparmio va aggiunto quello legato alla possibilità di ottenere un PC o un tablet senza alcuna spesa, come avviene con l’offerta di Tiscali, o con un esborso comunque ridotto grazie alla possibilità di utilizzare parte del voucher per completare l’acquisto.

Le offerte Internet casa per chi non può accedere al Bonus PC e Internet

Chi non può accedere al Bonus PC e Internet ha la possibilità di valutare diverse opzioni per dare un taglio ai costi dell’abbonamento Internet e sfruttare la migliore tecnologia disponibile per la connessione. Le famiglie che potranno richiedere il voucher da 200 Euro della Fase 2 possono valutare se attendere la partenza di questa seconda fase o se puntare sulle attuali offerte del mercato.

Chi invece non rientra nei requisiti previsti dall’agevolazione potrà puntare su una delle tante offerte presenti attualmente sul mercato di telefonia fissa in Italia. Per un quadro completo delle soluzioni tariffarie disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente sul Google Play Store, per smartphone e tablet Android, e sull’Apple AppStore su iPhone e iPad.