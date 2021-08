TIMvision prezzo: l'offerta pay TV di TIM di Agosto 2021

Puoi avere TIMVision se come cliente TIM che di altri operatori. Se hai una connessione di rete Internet casa potrai sottoscrivere TIMVision a partire da 9,99 euro al mese. Ecco quali sono i pacchetti della piattaforma di streaming tv e come puoi attivarli per guardare sport, film, programmi di intrattenimento e altri contenuti

In passato TIMVision è stato un servizio esclusivo riservato ai clienti TIM con un abbonamento Internet, dal mese scorso l’operatore ha aperto la piattaforma anche ai clienti di altri gestori. Puoi guardare quindi la streaming tv TIMVision scegliendo una delle offerte proposte da TIM, il funzionamento non è diverso da quello di altre app come Prime Video o Infinity+. Ti abboni e hai accesso al catalogo completo della pay tv che hai attivato.

Il piano più popolare al momento sembra essere quello Sport e Calcio, con TIM e la sua televisione infatti puoi avere DAZN e tutte le partite del campionato di Serie A. DAZN ha vinto l’asta per i diritti per trasmettere gli incontri di Serie A per i prossimi 3 anni, 7 match saranno in esclusiva solo sui canali della piattaforma e altri 3 in co-esclusiva con Sky. Con TIMVision hai anche Infinity+ incluso nell’abbonamento e quindi se sei appassionato o appassionata di calcio potrai seguire anche le partite di Champion League.

Ecco qual è il prezzo di TIMVision

Il tuo abbonamento TIMVision avrà un prezzo differente in base a quali piani tv deciderai di includere. La promozione meno costosa in assoluto è quella dei contenuti generalisti, mentre quella più esosa è quella che comprende sia l’intrattenimento che lo sport. Ecco quali sono le offerte migliori per attivare TIMVision.

TIMVISION Base a 6,99 euro

Se scegli questa soluzione puoi guardare tutti i film e le serie tv TIM, lo sport trasmesso sui canali Eurosport, sarà anche incluso il pacchetto offerto da Discovery+ con i suoi programmi tv e i documentari.

Con questa formula di abbonamento a 6,99 euro al mese potrai usare il tuo profilo TIMVision su due apparecchi in contemporanea. E come in ogni offerta di questa piattaforma è incluso nel costo anche l’invio della Box, un decoder che ti consentirà di raggruppare tutte le tue app di streaming.

Aggiungi Disney+

Puoi anche avere la versione della TIMVision Base con Disney+, il canone in questo caso sarà di 9,99 euro al mese e includerà quanto appena descritto. In più potrai vedere tutti i contenuti del pacchetto Disney, questa piattaforma ti dà accesso a film, documentari e animazioni di Pixar, Lucasfilm, Marvel, ai contenuti di Star (ABC, FX, Freeform, 20Th Century Fox, e Searchlight) e National Geographic, oltre a tutto il catalogo di Disney.

Con la formula TIMVision e Disney+ potrai accedere al tuo profilo TIM su due dispositivi in contemporanea e a 4 apparecchi tv, tablet o pc con le credenziali Disney. Inclusa nel canone anche la TIMVision Box. Se decidi di attivare TIMVision senza TIM dovrai pagare 19,99 euro per l’attivazione.

Cinema e serie tv, altri abbonamenti

Se attivi TIMVision potrai guardare oltre 80 film da tutto il mondo di Sony, avrai disponibili in anteprima documentari e film d0autore e potrai seguire alcune delle serie tv più popolari del momento. I clienti TIMVision sono stati i primi a poter vedere la nuova stagione di Vikings, al momento nel catalogo possono scegliere tra molte novità interessanti come la quinta stagione di The Good Fight, Orphan Black.

Per arricchire il tuo catalogo puoi anche sottoscrivere l’abbonamento a TIMVisione e Netflix da 14,99 euro al mese. Avrai quindi incluso nel canone un piano Standard della piattaforma tv per guadare serie tv, film, documentari e molti altri contenuti in Full HD su 2 dispositivi.

Se sei una super appassionato o un super appassionato di film e serie e vuoi poter seguire tutti i tuoi programmi preferiti puoi anche combinare TIMVision, Disney+ e Netflix a19,99 euro al mese. Tutte queste offerte non sono soggette a vincoli, puoi attivarle per un mese e poi disdire e puoi decidere di sottoscrivere questo servizio con o senza un abbonamento ad Internet casa di TIM.

TIMVision Calcio e Sport, quanto ti costa

Ed eccoci al piano Calcio e Sport che sta interessando molto i fan e le fan delle squadre di Serie A, con TIMVision potrai accedere al pacchetto Base (film e serie TV italiani e internazionali, documentari, cartoni animati e produzioni originali), oltre ai contenuti Mediaset della settimana.

Hai anche compreso in questa promozione Infinity+ per 1 anno gratis con disattivazione automatica al termine dei 12 mesi, con questa piattaforma potrai seguire gli incontri Champions League e potrai anche guardare film, documentari e serie tv oltre ad un contenuto esclusivo del catalogo Premiere al mese.

E poi hai DAZN incluso nel canone da 29,99 euro al mese, che poi corrisponde al costo mensile della piattaforma di eventi sportivi. Con DAZN hai la possibilità di creare 6 profili, ma ne potrai usare solo 2 in contemporanea e avrai accesso a tutti questi contenuti:

10 partite del campionato di Serie A (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky)

calcio (Liga, Copa Libertadores, canali tematici Inter e Milan, serie A femminile e maschile)

canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD

boxe

Indycar

MotoGP, Moto2 e Moto3

serie BKT (compresi play off e play out)

NFL

UFC

GGG

Fino al 31 Agosto potrai avere un mese gratis di Calcio e Sport TIM. Il costo di 29,99 euro al mese è valido per il primo anno di servizio, poi il canone passerà a 34,99 euro al mese.

Come trovare la migliore offerta pay tv

Se vuoi prima dare un’occhiata alla concorrenza puoi confrontare la promozione TIMVision e il prezzo proposto da questa piattaforma con quello di altri servizi di streaming tv. Per farlo puoi usare il servizio gratuito del comparatore di SOStariffe.it, uno strumento che automatizza la tua ricerca e ti offre dei riassunti schematici delle offerte disponibili per il servizio che vuoi attivare.

L’algoritmo mette a confronto costi e condizioni e ti fornisce una classifica di quelle che sono le promozioni più convenienti del momento. Puoi fare analisi personalizzate e ogni ricerca che effettui non ti obbliga all’acquisto dei prodotti e dei servizi. Hai anche la possibilità di scaricare l’APP di SOStariffe.it e di usare il servizio dal tuo smartphone ogni volta che ne hai bisogno.

I pacchetti Sport e Intrattenimento

Se sei alla ricerca di un’offerta completa che consenta a te di seguire Calcio e Sport e che offra al resto della famiglia Intrattenimento e svago, allora puoi valutare di attivare una delle promozioni combinate che include in un unico abbonamento sia DAZN che Disney+ o Netflix il canone mensile sarebbe tra i 35 e i 40 euro (scontato per il primo anno, poi crescerebbe di 5 euro al mese dal 13 esimo mese).

Oppure con TIMVision Gold avresti tutto il catalogo base, più i contenuti del piano Calcio e Sport e Disney+ e Netflix a 44,99 euro al mese per 1 anno, poi 49,99 euro al mese. Un’offerta decisamente costosa, ma che se consideri i singoli abbonamenti delle diverse piattaforme risulta conveniente.

Gli sconti per i clienti TIM

Se non sei un utente TIM pagherai l’attivazione del servizio di streaming tv, ti costerà 19,99 euro al momento della sottoscrizione e 3 euro al mese per 1 anno. Se invece attivi la fibra di TIM o sei già cliente del gestore puoi avere degli sconti su TIMVision, innanzitutto per te l’attivazione è compresa nell’offerta Internet casa e poi avrai una riduzione del canone del tuo piano fibra.

La TIM Super Fibra ti costerà 24,90 euro al mese anziché 29,90 euro al mese e potrai avere:

la fibra fino a 1 Gigabit/s in download e 100 Megabit/s in upload

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (con attivazione online)

Modem Tim HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

La TIMVision Box

Il Box incluso nel tuo abbonamento alla pay tv merita due parole. Questo dispositivo è un decoder smart compatibile con la nuova tecnologia DVBT2 del digitale terrestre, questo vuol dire che se il tuo televisore non è già predisposto per il nuovo passaggio dei canali in chiaro all’HD con questo dispositivo potrai vedere senza dover cambiare apparecchio o acquistare un altro device.

Un altro plus del Box è che ti permette di avere tutte le tue app della piattaforme di streaming in un unico contenitore. Il Box ottimizza la connessione e di garantisce una migliore visione dei contenuti in streaming, come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube, inoltre dato che con il Box puoi collegarti alla rete Internet di casa potrai anche scaricare altre applicazioni e gestire altri servizi dal tuo televisore.

Questo dispositivo è incluso in tutte le offerte TIMVision, sia per chi è cliente TIM che per chi attiva solo il servizio di streaming tv.