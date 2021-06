TIM Wonder SIX è una delle promozioni dell’operatore TIM di tipo operator attack, ovvero che può essere attivata in portabilità soltanto dai clienti di determinati operatori che scelgono di effettuare il passaggio a TIM. Vediamo di seguito in cosa consiste e quali sono le sue caratteristiche principali.

TIM Wonder SIX: come attivare l'offerta a giugno 2021

TIM Wonder SIX è una tariffa mobile disponibile al costo di 9,99 euro al mese, che prevede un contributo una tantum per l’acquisto della nuova SIM, nelle quale sono inclusi 20 euro di traffico. Il contributo di attivazione è, invece, gratuito.

Quali sono le caratteristiche della promozione? Si tratta di una tariffa davvero molto conveniente che prevede:

il piano TIM BASE19 gratuito;

i minuti illimitati;

70 Giga di Internet.

Per tutti i clienti TIM che hanno all’attivo una connessione Internet casa, si avrà diritto ai Giga illimitati, grazie all’opzione TIM UNICA. Si potrà pagare online con carta di credito oppure in contanti direttamente al corriere nel momento in cui consegnerà la SIM, in seguito all’attivazione online, nel luogo in cui si abita.

La promozione è un’esclusiva online che potrà essere attivata soltanto dai clienti che effettuano la portabilità da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali. Per conoscere fin da subito tutti i dettagli di TIM Wonder SIX, si consiglia di cliccare sul link presente in basso.

Scopri TIM Wonder Six »

Le caratteristiche di TIM Wonder SIX

Abbiamo detto che TIM Wonder SIX prevede un costo di 9,99 euro al mese, con primo mese gratuito. La SIM, da 25 euro (con 20 euro di traffico prepagato incluso + 5 euro di contributo di attivazione) potrà essere pagata:

con carta di credito, nel caso in cui si scegliesse di identificarsi online tramite video nel momento in cui avviene l’acquisto;

in contanti, nel caso di identificazione con il corriere che si occuperà di consegnarla direttamente a domicilio.

Fino al momento in cui la procedura di portabilità non sarà effettiva, la SIM avrà un numero provvisorio: nell’ipotesi in cui la portabilità del vecchio numero di telefono non dovesse andare a buon fine, la SIM ricevuta resterà attiva e la numerazione provvisoria che vi era stata associata diventerà definitiva.

Gli importi mensili dell’offerta vengono scalati direttamente dal credito residuo della SIM, a meno che non venga scelta una modalità di pagamento differente. Nel caso in cui il credito non fosse sufficiente a coprire il costo del rinnovo, l’offerta resterebbe attiva solo per ricevere chiamate o SMS e per effettuare chiamate di emergenza, ma non potrà essere utilizzata nei servizi che la contraddistinguono. Questi ultimi torneranno disponibili soltanto a ricarica avvenuta.

Confonta tutte le tariffe TIM »

A proposito della ricarica della SIM TIM:

nel caso di attivazione di TIM Ricarica Automatica, l’offerta si rinnoverà sempre in modo automatico e sarà sempre disponibile al rinnovo;

nell’ipotesi in cui non si dovesse ricaricare la SIM entro 180 giorni dal parziale o mancato pagamento del costo del rinnovo, allora sarà avviato il processo di disattivazione totale dell’offerta.

In più, esiste la possibilità di attivare la modalità Sempre Connesso con la quale sarà possibile chiamare, navigare e inviare SMS senza limiti in Italia e nei Paesi Ue anche nei 2 giorni successivi a quello il cui è stato terminato il credito della SIM, al costo di 90 centesimi al giorno (che sarà addebitato alla prima ricarica assieme all’importo necessario a coprire il prezzo dell’offerta).

Dopo 2 giorni senza credito residuo, se non si effettuerà una ricarica al cellulare la SIM resterà attiva solo per le chiamate di emergenza, oppure per ricevere chiamate e messaggi. Per attivare i vantaggi dell’offerta TIM Wonder SIX si consiglia di cliccare sul link in basso.

Scopri TIM Wonder Six »

Cosa sapere su Giga e minuti

Uno dei punti di forza dell’offerta TIM Wonder SIX è rappresentato dai 70 Giga che sono inclusi nell’abbonamento mensile, dei quali 6 potranno essere utilizzati per navigare all’estero, nei Paesi Ue.

Una volta terminati i Giga presenti nell’offerta, a meno che non ci siano altre offerte dati attive sulla propria SIM, il traffico si bloccherà fino alla mensilità successiva, mentre nei Paesi Ue sarà applicato un costo pari a 0,357 cent/MB (IVA inclusa). Tutte le volte in cui i Giga staranno per terminare Si riceverà un avviso via SMS.

La navigazione sarà di tipo 4G e permetterà di navigare fino a 150 Mbps in download e a 75 Mbps in upload. I minuti e i messaggi illimitati saranno validi verso tutti i numeri fissi e mobili, sia in Italia sia negli altri Paesi Ue.

Annunci Google

Clicca sul link in basso per approfittare dei vantaggi e della convenienza di TIM Wonder SIX.

Scopri TIM Wonder Six »



Altre offerte di tipo operator attack

Nel corso degli ultimi anni il mercato della telefonia mobile è stato caratterizzato da diversi cambiamenti. Il principale è rappresentato dalla nascita e dalla diffusione sempre più capillare degli operatori di tipo virtuale su tutto il territorio nazionale.

Cosa è variato, di preciso, nel momento in cui gli operatori tradizionali sono stati affiancati dagli operatori virtuali? I costi delle offerte dei secondi, che non devono sostenere le spese legate alle infrastrutture di rete, hanno portato a una riduzione generale delle offerte mobile di tutti gli operatori.

A fronte della perdita di un numero sempre maggiore di clienti, sono nate le offerte di tipo operator attack, che hanno proprio l’obiettivo di recuperare gli utenti che hanno scelto di cambiare operatore per la convenienza delle tariffe commercializzate.

TIM Wonder SIX non è la sola offerta operator attack ideata da TIM. Nel ventaglio delle soluzioni che possono essere sottoscritte direttamente online ci sono infatti anche le proposte:

TIM Wonder;

TIM Wonder Four.

TIM Wonder è una promozione riservata ai clienti ho. Mobile e LycaMobile. Ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

le chiamate illimitate;

50 Giga di Internet.

L’attivazione è gratuita, ma è previsto un costo una tantum pari a 25 euro per la nuova SIM, la quale comprende 20 euro di traffico incluso e 5 euro di costo di attivazione. L’utilizzo di programmi di messaggistica istantanea, quali WhatsApp, non comporta il consumo di Giga.

Anche in questo caso, tutti i clienti che hanno un abbonamento Internet casa attivo con TIM avranno accesso ai Giga illimitati con TIM UNICA e potranno attivare Disney+, i cui contenuti saranno gratuiti per i primi 3 mesi.

Clicca sul link per avere maggiori dettagli su questa promozione.

Scopri TIM Wonder »

TIM Wonder Four potrà essere attivata in portabilità da tutti i clienti che non rientrano nelle promozioni citate fin qui. Si tratta di una promozione esclusiva, al prezzo speciale di 18,99 euro, che potrà essere attivata solo online, con primo mese gratuito.

Questa offerta mobile TIM si contraddistingue per:

le chiamate illimitate;

20 Giga di Internet:

l’attivazione è gratuita;

un contributo una tantum pari a 25 euro per la nuova SIM, la quale comprende 20 euro di traffico incluso e 5 euro di costo di attivazione. L’utilizzo di programmi di messaggistica istantanea quali WhatsApp non comporta il consumo di Giga;

Giga illimitati con TIM UNICA per chi ha un abbonamento Internet casa con TIM attivo.

Clicca sul link per ricevere maggiori informazioni su TIM Wonder Four e attivare l’offerta direttamente online.

Scopri TIM Wonder Four »