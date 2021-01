TIM lancia la nuova offerta TIM Wonder SIX. Si tratta di una nuova tariffa davvero molto conveniente che mette a disposizione ben 70 GB al mese a meno di 10 euro. La nuova offerta presentata da TIM non è disponibile per tutti ma può essere attivata esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da operatori selezionati. Ecco quali sono le caratteristiche e come attivare TIM Wonder SIX.

TIM Wonder SIX: come attivare la nuova offerta

Tra le offerte “passa a TIM” del momento troviamo TIM Wonder SIX. L’offerta in questione è una delle migliori tariffe di telefonia mobile a meno di 10 euro al mese e consente di sfruttare appieno tutti i vantaggi legati all’utilizzo dei servizi di rete mobile di TIM. La nuova proposta dell’operatore è disponibile tramite attivazione online, direttamente dal sito del provider.

L’offerta in questione si rivolge ad un target preciso di utenti che, per attivare questa soluzione, dovranno richiedere la portabilità da una cerchia ristretta di operatori. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova offerta TIM e come fare ad attivarla in pochi passaggi:

TIM Wonder SIX: cosa include e come si attiva

La nuova offerta TIM mette a disposizione diversi bonus ad un prezzo particolarmente conveniente. TIM Wonder SIX, infatti, include:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali SMS a consumo (29 centesimi per ogni messaggio inviato)

70 GB in 4G (150 Mbps in download e 75 Mbps in upload di velocità massima) ogni mese sotto rete TIM; Giga illimitati su WhatsApp e altre applicazioni di messaggistica

(150 Mbps in download e 75 Mbps in upload di velocità massima) ogni mese sotto rete TIM; Giga illimitati su WhatsApp e altre applicazioni di messaggistica in roaming in UE: minuti illimitati e sino a 6 GB di traffico dati a disposizione ogni mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

possibilità di acquistare uno smartphone a rate scegliendo tra i modelli presenti nel listino dell’operatore

TIM Wonder SIX presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Per sottoscrivere l’offerta è necessario un pagamento iniziale di 25 euro con 20 euro di credito sulla SIM. Come sottolineato in precedenza, l’offerta è disponibile tramite attivazione online dal sito TIM. La spedizione della SIM all’indirizzo di casa è gratuita.

Da notare che la nuova offerta di TIM non è disponibile per tutti. L’offerta in questione è attivabile solo richiedendo la portabilità del numero di cellulare da:

Iliad

un operatore virtuale MVNO come Fastweb, PosteMobile e CoopVoce

Per attivare online TIM Wonder SIX è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione:

Attiva TIM Wonder SIX »

Per completare l’attivazione online della nuova offerta TIM è necessario fornire:

i dati personali, il codice fiscale e di un documento di identità (carta di identità, passaporto o patente) dell’intestatario della SIM

il numero di telefono e il codice seriale ICCID della SIM; ecco come recuperare il codice seriale della SIM

l’indirizzo a cui inviare la SIM

La SIM può essere pagata in contanti alla consegna, scegliendo la spedizione e l’identificazione con corriere. In alternativa, il pagamento può avvenire tramite carta di credito o un’altra carta di pagamento scegliendo la spedizione e la procedura di video identificazione. Al momento del ricevimento, la SIM avrà un numero provvisorio che resterà attivo sino al completamento della procedura di portabilità del numero.

Ricordiamo che l’offerta è attivabile esclusivamente tramite procedura online, dal sito dell’operatore. Al momento, TIM Wonder SIX non ha una data di scadenza ma è comunque consigliabile procedere quanto prima con l’attivazione nel caso in cui si volessero sfruttare i vantaggi di questa ottima offerta.

Le altre offerte TIM

TIM propone diverse altre tariffe per smartphone. La nuova TIM Wonder SIX, come visto, non è disponibile per tutti. Gli utenti che vogliono passare a TIM hanno la possibilità di puntare su diverse soluzioni alternative con diversi vantaggi da sfruttare. Il listino di offerte TIM comprende tariffe “operator attack”, che come Wonder SIX sono attivabili solo con portabilità da operatore specifici, ma anche offerte per i più giovani ed offerte più complete con la possibilità di sfruttare il 5G senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile.

Ricordiamo che tutte le tariffe ricaricabili di TIM che non prevedono il 5G incluso possono garantire l’accesso alla rete mobile di nuova generazione, attivando un’apposita opzione dal costo di 10 euro al mese. Ecco alcune delle migliori proposte dell’operatore:

Offerta Minuti, SMS e Giga inclusi Costo mensile Modalità di attivazione TIM Jet GPro Minuti illimitati e 50 GB in 4G al mese 11,99 euro al mese con portabilità da ho. Mobile e LycaMobile TIM Young Student Edition Minuti ed SMS illimitati e 40 GB in 4G con Giga illimitati per le app di Social, Chat, E-learning e Musica 11,99 euro al mese da tutti i clienti Under 25 con o senza portabilità del numero TIM Advance 4.5G Minuti ed SMS illimitati e 40 GB in 4G 19,99 euro al mese da tutti TIM Advance 5G Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G 29,99 euro al mese da tutti TIM Advance 5G Unlimited Minuti, SMS e Giga (in 4G e 5G) illimitati 39,99 euro al mese da tutti

Ricordiamo che per un quadro completo delle migliori tariffe per smartphone disponibili sul mercato, considerando tutti i principali operatori e non solo TIM, è possibile sfruttare la comparazione online. Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, disponibile anche dall’App di SOStariffe.it, scaricabile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad, sarà possibile individuare facilmente le migliori tariffe da attivare per risparmiare.

Come ottenere Giga illimitati con TIM Wonder SIX

Chi sceglie TIM Wonder SIX, allo stesso modo di quanto avviene con tutte le altre offerte mobile di TIM, ha la possibilità di ottenere Giga illimitati senza costi extra. Per sfruttare questo bonus è sufficiente scegliere TIM anche per la connessione Internet di casa. Abbinando all’abbonamento Internet casa anche la propria SIM con un’offerta dati attiva si otterranno Giga illimitati grazie alla promozione TIM Unica.

Il funzionamento di TIM Unica è davvero semplice. Per ogni abbonamento di rete fissa è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM TIM portando il costo dell’offerta mobile all’interno del conto telefonico. Da notare che non è necessario che le SIM abbinate siano intestate allo stesso utente titolare dell’abbonamento di rete fissa.

Per ottenere Giga illimitati con TIM è, quindi, possibile attivare una delle offerte Internet casa dell’operatore. Tra le soluzioni disponibili segnaliamo TIM Super. Ecco i dettagli dell’abbonamento:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avviene tramite rete in fibra mista rame FTTC, sino a 200 Mega di velocità massima in download; se anche la fibra mista FTTC non è disponibile, la connessione avviene tramite ADSL sino a 20 Mega

TIM Vision incluso nel prezzo

Opzione Mondo Disney+: Disney+ e TIMVISION Plus insieme in un unico pacchetto al costo di 4,99 euro al mese

Mondo Intrattenimento: Disney+, Netflix (Piano Standard) e TIM VISION Plus a 14,99 euro al mese

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese. Nel canone mensile dell’abbonamento è incluso il contributo di attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) ed il modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi). In caso di recesso anticipato, andranno pagate le rate residue di questi due importi che, come detto, sono già inclusi nel canone dell’abbonamento.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super »

Da notare, inoltre, che i clienti che non sono raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC hanno la possibilità di attivare TIM Super FWA. L’offerta in questione utilizza una connessione Internet wireless con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) che prevede che il collegamento tra l’abitazione dell’utente e l’armadio stradale del provider venga realizzato in modalità “wireless”.

TIM Super FWA presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate a consumo; le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali hanno un costo di 2 euro in più al mese

connessione illimitata tramite rete wireless FWA; per i primi 930 GB mensili la connessione presenta una velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload poi viene ridotta a 1 Mega in download e in upload sino al successivo rinnovo mensile

TIM Vision incluso nel prezzo

Opzione Mondo Disney+: Disney+ e TIMVISION Plus insieme in un unico pacchetto al costo di 4,99 euro al mese

Mondo Intrattenimento: Disney+, Netflix (Piano Standard) e TIM VISION Plus a 14,99 euro al mese

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) inclusa nel canone. Il modem viene fornito in comodato d’uso gratuito. In base alla copertura del segnale, sarà necessario utilizzare il modem indoor, auto-installante, o quello outdoor, che richiede l’installazione da parte del tecnico al costo di 99 euro (rateizzabili in 24 mesi).

L’offerta è attivabile direttamente online:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA »

Per un quadro generale sulle offerte di rete fissa alternative alle proposte di TIM è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa.