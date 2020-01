Tim, Vodafone, Iliad, Poste e Kena: le migliori offerte di telefonia del 2020

Inizio anno che parte con nuove offerte speciali per gli operatori virtuali e una lotta continua tra Vodafone e TIM sulle promozioni per navigare in 5G. Ecco tutti i dettagli delle migliori tariffe di Gennaio 2020 di TIM, Vodafone, Kena, Iliad e Postemobile

Il 2020 è stato inaugurato con un ritorno di offerte molto convenienti per gli utenti, con 5 euro al mese piani con ottimi bundle Giga, minuti e sms. Gli operatori con le migliori offerte di telefonia mobile questo mese sono:

Postemobile

Kena

Iliad

Vodafone

Tim

Ogni piano ha alcune caratteristiche che lo rendono più o meno appetibile per gli utenti. Se ad esempio ci si accontenta di 10 GB di internet ma si vogliono minuti illimitati e una buona copertura ad un costo molto contenuto può fare al caso vostro il WOW Weekend di Postemobile. Oppure potreste essere tra i nostalgici che preferiscono telefonare invece di utilizzare le app di messaggistica, per voi ci sono anche dei piani con il solo traffico voce illimitato a meno di 5 euro al mese.

Chi invece è in cerca di una grande quantità di GB per connettersi, chattare e utilizzare le app preferite si può rivolgere agli operatori virtuali come Kena o Iliad. Discorso diverso per le proposte di Vodafone e Tim, in entrambi i casi i piani proposti sono più costosi, ma questi operatori attirano per i bonus extra offerti agli utenti e per le reti 5 G. Un abbonamento che permetta una navigazione ultra rapida sulle nuove linee parte dai 25 euro in su.

Le migliori promozioni del 2020

Con il comparatore di SosTariffe.it si può confrontare in pochi secondi i cataloghi delle offerte dei maggiori operatori attivi in Italia. Lo strumento permette anche di personalizzare la ricerca, potete quindi inserire i vostri parametri preferiti tra i filtri. Ad esempio si può avviare un confronto tra le tariffe con Giga illimitati, o le offerte smartphone incluso, oppure ancora quelle con minuti senza limiti a meno di 5 euro al mese.

Per conoscere le migliori offerte di telefonia mobile degli operatori abbiamo chiesto al comparatore di di analizzare per noi le proposte di Poste, Tim, Vodafone, Kena e Iliad attivabili a Gennaio 2020. Ecco la classifica delle più convenienti.

1. Creami WOW Weekend

Al primo posto Postemobile con la sua Creami WOW Weekend a 4.99 euro al mese. Il suo piano è tra i più popolari e include:

Minuti illimitati per chiamare numeri nazionali senza scatto alla risposta

SMS illimitati

10 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps in download

Il costo di attivazione di questa offerta è di 15 euro, ma l’intero importo vi sarà ricaricato come traffico da utilizzare. L’offerta è riservata ai nuovi clienti. Se avete timore di avere problemi di copertura scegliendo questo operatore sappiate che Postemobile si appoggia alla rete Wind Tre, una delle migliori al momento disponibili in Italia.

Attenzione però perché l’offerta è a tempo, si potrà attivarla online o tramite centralino solo fino al 12 Gennaio salvo proroghe o nuovi rilanci dell’operatore.

Attiva Creami WOW Weekend »

2. Iliad Voce

Iliad ha una tariffa allo stesso prezzo di Creami WOW ma non include traffico internet. Con Iliad Voce gli utenti potranno solo chiamare e scambiarsi sms senza limiti, per la connessione invece l’operatore francese farà pagare:

0.04 euro a MB

Come per tutte le offerte Iliad inoltre gli utenti dovranno pagare al momento della sottoscrizione del piano 9.99 euro per avere la sim. Questo piano è adatto a chi non ha necessità di collegarsi frequentemente o magari può essere conveniente se si utilizza un vecchio cellulare senza connessione solo per effettuare le chiamate di lavoro.

Scopri Iliad Voce

3. Kena Flash

In chiusura di podio si trova Kena con il suo piano per competere con gli operatori virtuali concorrenti, come Iliad, Postemobile, Conad, Coop, Daily Telecom, Erg, Fastweb mobile, Lycafull e altri. Il canone mensile di 5.99 euro dà diritto ai clienti che chiedano la portabilità da uno di questi MVNO verso a Kena a:

chiamate e sms senza limiti

70 GB in 4G (3GB in UE)

1° mese gratuito

Per attivare i piani Kena potete andare sul sito dell’operatore, scaricare l’app, chiamare il 181 o cliccare il pulsante qui in basso.

Attiva Kena Flash

4. Iliad Giga 50

Altra offerta di Iliad è la sua classica Giga 50, la tariffa che ha cambiato il mercato della telefonia mobile in Italia quando è stata introdotta nel 2017. Il rapporto prezzo, Giga, servizi continua ad essere uno dei più competitivi del settore e i lavori per migliorare la propria rete proseguono. Questo piano è unico e offerto sia per le nuove attivazioni che per i cambi di operatore, non c’è alcun trattamento preferenziale per utenti provenienti da altri gestori virtuali o tradizionali.

Il canone è di 7.99 euro e garantisce:

chiamate senza limiti verso fissi e cellulari nazionali

sms illimitati

50 GB in 4 G (4 GB in roaming)

chiamate senza limiti verso 60 paesi del mondo)

Il costo per ricevere la sim collegata alla promozione, sia che ci si iscriva online sia che ci si rechi in negozio, è di 9.99 euro.

Scopri come avere Iliad Giga 50

5. Kena 13.99 euro

Annunci Google

Se non avete una sim di uno degli operatori virtuali a cui è riservata Flash questa è l’offerta Kena che potrete acquistare. Il piano ha un costo più elevato degli altri analizzati, anzi è più che doppio rispetto alla promozione win back dello stesso operatore.

A 13.99 euro Kena offre:

1° mese gratis

chiamate e sms senza limiti

70GB in 4 G (3GB in UE)

In caso di mancata riattivazione dell’offerta sarà applicata la tariffazione del Piano Kena Base:

0.35 euro al minuto per le chiamate

0.25 euro a sms

0.50 euro a MB per navigare

Attiva Kena da 13.99 euro

6. Tim Young Senza Limiti

La prima offerta di Tim che troviamo in classifica è un piano che potranno attivare solo gli under 30. Il canone proposto è di 14.99 euro al mese e include:

minuti e sms senza limiti

60 GB per navigare sulla linea 4G di TIM (solo se si domicilia il servizio, per gli altri clienti 30 GB)

servizio TIMMusic attivo fino a Marzo 2020

Attivando questa promozione si avrà l’opzione che permette di chattare, ascoltare musica e usare le principali app social senza consumare i GB inclusi nell’offerta.

Scopri l’offerta under 30 di TIM

7. RED Unlimited Smart

Vodafone entra in classifica solo in settima posizione ma con le sue tariffe per la navigazione in 5 G. Il costo del canone mensile con Unlimited Smart è di 18.99 euro ma la promozione include:

chiamate e sms senza limiti

40 GB in 5 G sulla GigaNetwork

anche con Vodafone le app come Whatsapp, Maps o Spotify non vi faranno consumare GB

minuti illimitati in Ue

In caso di esaurimento dei Giga compresi la tariffa extra soglia applicata per gli utenti sarà di 2 euro ogni 200 MB fino al raggiungimento di 1 GB.

Il costo di attivazione è ridotto a 5 euro per i nuovi utenti, la condizione però è che in un anno si effettuino ricariche per almeno 269 euro. In caso contrario vi saranno addebitati altri 26 euro per raggiungere i 31 euro di spese previste. Se siete un cliente Vodafone e volete operare un cambio del vostro piano, il costo per passare a RED Unlimited Smart è di 22.50 euro.

Attiva RED Unlimited Smart

8. TIM Advance 4.5 G

La controproposta di Tim è un piano della nuova linea di offerte Advance per navigare in 4.5 G e in 5 G. La tariffa da 19.99 euro è la prima delle tre proposte dall’operatore. Con questo piano i nuovi clienti avranno:

minuti e sms illimitati

40 GB in 4.5 G

roaming Ue compreso nel pacchetto

Giga First Class

qualità video Ultra HD supportata

Confronta le promozioni di TIM in 5G

9. RED Unlimited Ultra

Altro piano Vodafone per chi voglia navigare fino a 1 Gigabit/s è RED Unlimited Ultra a 25 euro circa al mese. Con questa tariffa si avranno:

30 GB in 5G

chiamate e sms senza limiti anche in UE

1000 minuti di traffico voce anche extra Ue

1 GB in roaming

Incluso nel piano anche Smart Passport +, il servizio di Vodafone che vi darà bundle minuti, internet e sms anche in paesi del mondo in genere non compresi nei pacchetti come la Svizzera o gli USA.

Scopri i migliori piani Vodafone in 5G

10. TIM Advance 5 G

A 29.99 euro al mese i clienti che scelgano questa soluzione potranno navigare sulla linea 5 G di TIM e raggiungere i 2 Gigabit/s di velocità di download. Il pacchetto completo include:

minuti e sms illimitati anche in UE

servizi lo Sai e Chiama Ore compresi

50 GB in 5 G

Questa offerta ha anche una versione TOP che raddoppia di Giga del piano portandoli a 100 GB al mese, aggiunge un servizio di assistenza speciale e l’accesso a TIMGames, oltre a 3 GB in 5 G e 250 minuti da usare all’estero (anche fuori dall’UE). Anche il costo però cresce quasi fino a 50 euro di canone mensile.

Le promozioni 5G e gli smartphone a rate

Qualora siate interessati alle ultime proposte descritte, quindi quelle per utilizzare le reti 5G, è bene che facciate prima una verifica della copertura del servizio nella zona in cui vi spostate abitualmente e poi anche un controllo del dispositivo che utilizzate. I nuovi standard necessari per navigare alle velocità promesse da questi reti infatti richiedono dei dispositivi compatibili, il rischio altrimenti è di pagare per un servizio che non riuscirete ad usare.

Gli smartphone abilitati alla navigazione in 5G sono al momento pochi, ci sono Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G, Oppo Reno 5G e Xiaomi MI Mix 3 5G. Se non ne avete ancora acquistato uno potete approfittare delle offerte smartphone incluso di Vodafone e TIM e pagarli a rate con gli abbonamenti illustrati.

Ad esempio con TIM Advance i modelli Oppo reno 5 G e Xiaomi Mi Mix 3 5G sono acquistabili con solo un anticipo di 199 euro, ma sarete vincolati all’operatore per 30 mesi. Oppure con le offerte Infinito di Vodafone con minuti, sms e Giga illimitati da 26.99 euro al mese si potrà avere Samsung Galaxy S 10 con un anticipo di 99.99 euro.