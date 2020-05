TIM Unica, quanto costa? Offerte e promozioni di maggio 2020

Puntare su di un’offerta convergente “fisso+mobile” è una soluzione ideale per massimizzare i vantaggi e contenere i costi. TIM Unica è la promozione che TIM mette a disposizione dei clienti clienti che sceglieranno l’operatore sia per la rete fissa che per la rete mobile. Ecco tutte le offerte e promozioni di maggio 2020 per sfruttare i vantaggi di TIM Unica.

Ecco le migliori offerte per sfruttare la promozione TIM Unica ed ottenere Giga illimitati in regalo

Chi sceglie TIM sia per la linea fissa che per lo smartphone può sfruttare i vantaggi di TIM Unica, la promozione completamente gratuita che TIM mette a disposizione dei suoi utenti. Grazie a TIM Unica, infatti, per chi ha una linea fissa TIM c’è la possibilità di ottenere un’opzione per Giga illimitati sullo smartphone senza alcun costo aggiuntivo.

Tale opzione può essere estesa a tutte le SIM di famiglia con un’offerta TIM con traffico dati incluso. Grazie alla promozione TIM Unica, i clienti che scelgono TIM per la rete fissa di casa potranno avere Giga illimitati in regalo su di un massimo di 6 SIM TIM con un’offerta già attiva.

Si tratta di una soluzione davvero molto interessante che permette di sfruttare, al massimo, i vantaggi offerti da TIM. Con TIM Unica, infatti, semplicemente con la domiciliazione della fattura direte fissa e con l’addebito nella stessa fattura il costo mensile delle SIM per lo smartphone di famiglia, si potranno ottenere Giga illimitati ogni mese, senza costi aggiuntivi, per navigare sia in mobilità che a casa senza alcuna limitazione.

Ecco come funziona la promozione TIM Unica e quali offerte, di rete fissa e di rete mobile, attivare per sfruttarla se non si è già clienti TIM.

TIM Unica: come funziona l’offerta convergente

Il funzionamento di TIM Unica è davvero molto semplice. Per ottenere Giga illimitati sullo smartphone, senza alcun costo aggiuntivo, è sufficiente essere clienti di rete fissa TIM, con un abbonamento Internet casa attivo, ed essere anche clienti TIM sullo smartphone, con un’offerta che includa GB per navigare in mobilità.

Grazie a TIM Unica è possibile ottenere Giga illimitati sulla propria SIM TIM seguendo questa procedura:

scegliere TIM sia per la linea fissa che per la linea mobile

domiciliare la fattura della linea fissa sul conto corrente

addebitare l’offerta mobile in fattura grazie al servizio TIM Ricarica Automatica

Completati tutti questi passaggi, il cliente TIM riceverà Giga illimitati in regalo sulla propria SIM per smartphone. In caso di roaming in UE, inoltre, si potranno sfruttare 6 GB di traffico dati al mese senza costi aggiuntivi. TIM Unica è disponibile con attivazione gratuita e non comporta ulteriori costi aggiuntivi oltre al canone mensile dell’abbonamento di rete fissa ed al costo mensile dell’offerta mobile.

I già clienti TIM che rientrano nei requisiti indicati in precedenza, possono richiedere TIM Unica (con attivazione gratuita) in uno dei seguenti modi:

recandosi nei negozi TIM

chiamando il 187

direttamente dal sito TIM

E’ importante sottolineare che TIM Unica offre vantaggi significativi per tutta la famiglia e non per una sola SIM da abbinare alla linea fissa. Oltre alla SIM principale, infatti, il cliente TIM può attivare TIM Unica, sempre senza costi aggiuntivi, anche per un massimo di altre 5 SIM aggiuntive che avranno, quindi, Giga illimitati in omaggio.

La procedura per attivare TIM Unica è sempre la stessa. Il costo mensile dell’offerta attiva sulla SIM verrà addebitato sulla bolletta della linea fissa (grazie all’attivazione del servizio TIM Ricarica Automatica) e la richiesta potrà essere effettuata recandosi in un negozio TIM, chiamando il 187 oppure dal sito dell’operatore.

Per sfruttare i vantaggi di TIM Unica ed avere Giga illimitati senza costi aggiuntivi, oltre al canone mensile della propria offerta, è necessario aver attivato un’offerta Internet casa di TIM e aver scelto TIM anche per la SIM dello smartphone. TIM Unica è attivabile anche dai nuovi clienti. Ecco quali offerte scegliere per sfruttare la promozione:

TIM Super Fibra

Per sfruttare i vantaggi di TIM Unica è necessario aver attivato un abbonamento Internet casa con TIM. L’operatore, per tutti i nuovi clienti, riserva un’offerta davvero molto interessante e vantaggiosa che include diversi bonus aggiuntivi oltre alla sola linea Internet di casa. L’offerta in questione si chiama TIM Super Fibra.

Chi sceglie TIM Super Fibra potrà contare su:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione illimitata ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload TIM Vision Plus e Disney Plus inclusi senza costi aggiuntivi nell’abbonamento per i primi 6 mesi; successivamente, il pacchetto ha un costo di 3 Euro al mese ma il cliente è libero di disattivare, in qualsiasi momento, la sottoscrizione

inclusi senza costi aggiuntivi nell’abbonamento per i primi 6 mesi; successivamente, il pacchetto ha un costo di 3 Euro al mese ma il cliente è libero di disattivare, in qualsiasi momento, la sottoscrizione modem Wi-Fi TIM Hub+ già incluso nel canone dell’abbonamento (5 Euro al mese per 48 mesi)

già incluso nel canone dell’abbonamento (5 Euro al mese per 48 mesi) contributo di attivazione già incluso nel canone dell’abbonamento (10 Euro al mese per 24 mesi)

TIM Super Fibra presenta un canone mensile di 29,90 Euro. Come già anticipato in precedenza, sia il modem Wi-Fi che l’attivazione sono inclusi nell’abbonamento mentre il pacchetto TIM Vision Plus e Disney Plus è gratuito per i primi 6 mesi di sottoscrizione (successivamente 3 Euro al mese). Cliccando sul box qui di sotto è possibile verificare la copertura e procedere con l’attivazione della nuova offerta di linea fissa di TIM.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

Offerte TIM per smartphone

Per ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi con TIM è, naturalmente, necessario aver scelto TIM per la SIM del proprio smartphone. I vantaggi di TIM Unica possono essere richiesti anche dai nuovi clienti (basta addebitare il costo dell’offerta mobile sulla fattura dell’abbonamento di rete fissa).

Ecco alcune offerte TIM per smartphone da attivare per poi ottenere i Giga illimitati con TIM Unica senza costi aggiuntivi:

TIM Advance: quest’offerta, attivabile da tutti, mette a disposizione dell’utente minuti ed SMS illimitati oltre a 40 GB in 4G e 4.5G (che diventeranno Giga illimitati con TIM Unica) con velocità massima di 700 Mbps al costo di 19,99 Euro al mese

quest’offerta, attivabile da tutti, mette a disposizione dell’utente minuti ed SMS illimitati oltre a 40 GB in 4G e 4.5G (che diventeranno Giga illimitati con TIM Unica) con velocità massima di 700 Mbps al costo di TIM Advance 5G: quest’offerta, attivabile da tutti, mette a disposizione dell’utente minuti ed SMS illimitati oltre a 50 GB in 4G, 4.5G e 5G (che diventano illimitati con TIM Unica) con velocità massima di 2 Gbps; il costo dell’offerta è di 29,99 Euro al mese

quest’offerta, attivabile da tutti, mette a disposizione dell’utente minuti ed SMS illimitati oltre a 50 GB in 4G, 4.5G e 5G (che diventano illimitati con TIM Unica) con velocità massima di 2 Gbps; il costo dell’offerta è di TIM Young Senza Limiti: quest’offerta è riservata ai clienti Under 30 ed include minuti ed SMS illimitati oltre a 60 GB in 4G con giga illimitati sulle app di chat, social e musica; grazie a TIM Unica i Giga diventano illimitati in qualsiasi condizione; il costo dell’offerta è di 14,99 Euro al mese

E’ importante sottolineare che attivando una delle offerte mobile di TIM è possibile abbinare alla propria SIM anche uno smartphone da acquistare a rate, scegliendo tra i tanti modelli disponibili nel listino dell’operatore. La formula d’acquisto prevede un anticipo e 30 rate mensili con importo variabile in base al modello scelto.