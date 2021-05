TIM Unica costi: la promozione di maggio 2021

Scopriamo le promozioni di maggio di TIM con UNICA, ecco quali sono i costi e i dettagli dell'opzione che ti permette di avere Giga illimitati e di pagare una sola bolletta per la tua offerta mobile e fissa. Tutti i dettagli utili per attivare TIM UNICA con le tariffe più convenienti del mese

Avrai sentito parlare di TIM UNICA, ma in cosa consiste questa offerta e come può essere tua? La breve guida che stai leggendo ti spiegherà cos’è questa opzione TIM UNICA e quali sono i costi associati a questa promozione. Inoltre vedremo quali sono le tariffe compatibili con questo servizio che ti regala Giga illimitati sul tuo smartphone.

La prima buona notizia è che TIM UNICA non ha costi fissi di abbonamento o servizio, per attivarla però sarà necessario essere cliente fisso e mobile TIM. L’opzione infatti è un premio per quei clienti che scelgono l’operatore sia per come fornitore internet casa che mobile. Il servizio non si attiverà in automatico ne dovrai fare richiesta tramite l’app o il profilo online.

Per avere i Giga promessi da TIM UNICA dovrai attivare il pagamento delle bollette con TIM con una sola fattura e gli addebiti automatici con TIM Ricarica Automatica. Dopo avere effettuato queste operazioni l’opzione ti garantirà Giga senza limiti su 6 sim del gestore. Oltre ad eliminare i limiti del bundle di traffico dati, TIM UNICA offre 6 Giga da usare nei paesi europei. Inoltre per i clienti che attivano UNICA ci sono 3 mesi di Disney + in omaggio.

I limiti dei piani senza limiti di TIM

Come ogni operatore anche TIM pone dei vincoli alle sue offerte per uso personale, si tratta dei limiti imposti dalle norme su buona fede e correttezza. Chi attiva le promozioni con chiamate e sms illimitati dovrà rispettare il rapporto di 18 mila minuti e 18 mila messaggi al mese.

Per quanto riguarda invece le tariffe che offrono Giga illimitati per rispettare le clausole dell’utilizzo personale è necessario non superare il consumo di 600 Giga al mese. Se uno di questi limiti viene superato l’operatore può sospendere l’offerta e saranno applicate anche limitazioni alla velocità di connessione.

Le promozioni compatibili con TIM UNICA e i costi

Per poter attivare il servizio TIM UNICA è necessario passare a TIM il tuo piano mobile. Solo con una sim del gestore infatti si potranno richiedere i Giga illimitati promessi da TIM. Se non conosci il catalogo delle offerte mobile dell’operatore ecco qualche informazione utile.

Ecco quali sono le promozioni mobile a cui si può abbinare il piano TIM UNICA con attivazione dell’offerta internet casa di TIM.

1. Junior under 16

L’offerta per gli under 16 enni è un piano che include ogni mese:

10 Giga in 4G

Giga illimitati per chattare con l’opzione TIM Card Chat

chiamate illimitate verso 2 numeri TIM

200 Minuti e 200 SMS verso tutti

Internet Sicuro e Parental control

TIM I love games

Ci sono diverse versioni di questa tariffa, si può attivare la promozione a 7,99 euro al mese oppure le offerte semestrali (39 euro per 6 mesi) o annuali (canone da 69 euro).

2. Young

Ai clienti con meno di 25 anni è riservato il piano TIM da 11,99 euro, nel piano mensile sono compresi:

40 Giga in 4G (solo 20 Giga con rinnovo su credito)

Giga illimitati su app di messaggistica e social e per lo streaming musicale

opzione Giga senza limiti anche per le app di e-learning

Minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali

TIMMUSIC incluso

3. Promo under 30 anni

L’offerta per gli utenti che non hanno ancora compiuto 30 anni ha un costo in promozione da 14,99 euro. In questo piano 5G avrai:

60 Giga (velocità massima fino a 1 Gigabit/s in download)

Giga illimitati per le chat social, di messaggistica e per lo streaming musicale

Minuti e messaggi senza limitazioni verso numeri nazionali

TIMMUSIC incluso

Lo Sai e Chiama Ora

Chi attiva una di queste promozioni senza Ricarica automatica subirà un dimezzamento dei Giga inclusi nei diversi pacchetti.

4. Tariffa per over 60

L’offerta per chi ha più di 60 anni è il piano TIM 60+ Senza limiti, il canone mensile per chi attiva questa promozione è 12,99 euro:

Assistenza prioritaria tramite il 199

Chiamate senza limiti verso numeri italiani e in UE

Doctor TIM Mobile, supporto per configurare i propri dispositivi

Giga illimitati per chattare

con attivazione TIM UNICA avrai 2 Giga in più

5. Advance 4.5G

Ci sono poi le opzioni per accedere alle reti più veloci di TIM, la prima è la promozione 4.5G che ti permetterà di navigare fino a 700 Megabit/s in download e a 130 Megabit/s in upload. Con questa promozione pagherai 19,99 euro al mese e potrai avere:

Minuti e sms senza limiti

40 Giga su rete 4.5G con rinnovi su carta o addebito su conto (20 Giga se si attiva rinnovo su credito residuo)

il roaming UE attivo

TIMMusic incluso

L’attivazione ti costerà 15 euro.

6. Advance 5G

Per passare al 5G di TIM e avere una promozione con 50 Giga, minuti e sms senza limiti pagherai ogni mese 29,99 euro. Attivando l’offerta Advance 5G ogni mese avrai:

Minuti illimitati verso tutti numeri nazionali e in UE

sms senza limiti

50 Giga in 5G

roaming UE incluso

TIMMusic (streaming di oltre 40 milioni di brani musicali)

Lo Sai e Chiama Ora compresi e gratuiti

7. Advance 5G Unlimited

Infine, il piano con Giga illimitati in 5G costa 39,99 euro al mese e include:

Giga illimitati (fino a 1 Gigabit/s)

Minuti e messaggi illimitati

250 minuti per parlare verso l’estero

5G ready (opzione che garantisce l’accesso alla rete superiore non appena disponibile nella tua zona)

TIMMUSIC incluso

Lo Sai e Chiama Ora

L’offerta internet casa TIM per avere TIM UNICA

Per poter attivare TIM UNICA è necessario sottoscrivere una promozione casa con questo gestore, oltre che avere una sim mobile. Il catalogo dell’operatore è stato aggiornato da poco e offre in promozione la TIM Super Fibra Base a 24,90 euro al mese.

Per chi attiva il piano entro il 25 Maggio il pacchetto internet casa includerà:

internet senza limiti in fibra ottica (o in fibra FTTC, o in ADSL)

chiamate a consumo (tariffa 0,19 euro al minuto e scatto alla risposta di 0,19 euro)

TIM UNICA con Giga illimitati sulle sim della famiglia e 3 mesi di Disney + gratis

Per avere anche il modem TIM HUB+ si dovranno pagare 5 euro al mese per 4 anni.

All’offerta base si possono poi abbinare i pacchetti intrattenimento con TIMVisione, il costo di questo servizio sarà di 14 euro al mese e includerà:

abbonamento a Netflix con piano Standard (contenuti in Full HD e 2 dispositivi connessi in contemporanea)

con piano Standard (contenuti in Full HD e 2 dispositivi connessi in contemporanea) accesso a Disney+

TIMvision Box senza costi aggiuntivi

Per attivare TIM Super Fibra puoi utilizzare il sito del gestore o puoi richiedere maggiori informazioni e supporto nella sottoscrizione del pacchetto internet casa con TIM UNICA ai nostri operatori. Clicca sul pulsante qui in basso e approfitta del canone mensile della promozione casa senza limiti.

TIM Super Fibra

L’alternativa per chi utilizza la rete telefonica fissa e vuole avere chiamate gratuite anche da casa è la versione dell’offerta TIM Super Fibra, il costo mensile è pari a 29,90 euro e ti offrirà:

Chiamate verso numeri di rete fissa e mobile gratis

Connessione illimitata in fibra FTTH (se non sei coperto dal servizio potrai attivarla anche con FTTC o ADSL)

per gli utenti con sim TIM su mobile ci sono Giga illimitati se si attiva anche la promozione TIM Unica

attivazione (10 euro al mese per 2 anni)

Wi- Fi certificato di navigazione sicura

modem TIM HUB 5 euro al mese per 4 anni, già incluso)

Si può anche sottoscrivere l’opzione Mondo Intrattenimento a 14 euro al mese per poter avere in un’unica applicazione i servizi e i contenuti di TIMVision, l’abbonamento Netflix Standard e Disney+. Ti sarà anche consegnata senza spese ulteriore TIMVision box. L’attivazione di questi servizi singoli costerebbe circa 10 euro in più al mese.

Super Fibra con Mobile

Se vuoi attivare in un colpo solo la promozione internet casa e un piano per lo smartphone con questo gestore c’è l’offerta Super Fibra e Mobile. Con questa soluzione mista avrai il pacchetto completo con chiamate, internet senza limiti e il modem di ultima generazione di TIM a 29,90 euro al mese; e aggiungerai anche una sim che al costo mensile di 10 euro ti offre: minuti, sms e 20 Giga di cui 6 Giga da usare in UE.

Per trasformare la promozione mobile in un pacchetto illimitato per il tuo numero di cellulare potrai attivare TIM UNICA. Il costo della tua offerta resterà invariato, 39,90 euro al mese. Per avere maggiori informazioni puoi cliccare sul link qui in basso.

