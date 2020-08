TIM Super WiFI: ecco le nuove offerte fibra di TIM fisso

TIM presenta due nuove offerte Internet casa che puntano a garantire agli utenti un’elevata velocità di connessione, grazie al supporto della rete in fibra ottica FTTH, la certezza di una rete WiFi ad alte prestazioni e di una connessione ad Internet sicura. Le nuove offerte TIM sono TIM Super WiFi e TIM Super WiFi TV che arricchisce la tariffa precedente con una serie di servizi aggiuntivi dedicati all’intrattenimento domestico.

Ecco tutti i dettagli sulle nuove offerte TIM.

TIM Super WiFi

La nuova offerta TIM Super WiFi arricchisce i bonus di TIM Super andando a garantire al cliente di poter contare su di una rete WiFi ad alta velocità e completamente sicura. L’abbonamento in questione include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili per tutti i clienti che si abbonano tramite procedura online

verso tutti i fissi e mobili per tutti i clienti che si abbonano tramite procedura online connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino ad una velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH sino ad una velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload WiFi certificato e Sicurezza: le prestazioni della rete WiFi vengono certificate dai Tecnici TIM e la sicurezza della navigazione viene garantita con il servizio Safe Web Plus

le prestazioni della rete WiFi vengono certificate dai Tecnici TIM e la sicurezza della navigazione viene garantita con il servizio Giga illimitati per i già clienti TIM su mobile richiedendo l’attivazione dell’opzione gratuita TIM Unica; per ogni rete fissa TIM è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM TIM per ottenere su ciascuna Giga illimitati senza costi aggiuntivi

richiedendo l’attivazione dell’opzione gratuita per ogni rete fissa TIM è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM TIM per ottenere su ciascuna Giga illimitati senza costi aggiuntivi TIM Vision incluso

incluso Disney+ con primo mese gratuito e poi 4,99 Euro al mese

Google Nest Hub a 1 Euro al mese per 48 mesi

TIM Super WiFi presenta un costo di 35,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e Modem TIM HUB+ con WiFi 6 (5 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile dell’abbonamento.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra WiFi

Annunci Google

TIM Super WiFi TV

La seconda nuova offerta TIM disponibile da oggi è TIM Super WiFi TV. Si tratta di una soluzione che va ad arricchire l’offerta vista in precedenza con la possibilità di poter contare su ancora maggiori soluzioni per l’intrattenimento domestico. Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili per tutti i clienti che si abbonano tramite procedura online

verso tutti i fissi e mobili per tutti i clienti che si abbonano tramite procedura online connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino ad una velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload

WiFi certificato e Sicurezza : le prestazioni della rete WiFi vengono certificate dai Tecnici TIM e la sicurezza della navigazione viene garantita con il servizio Safe Web Plus

: le prestazioni della rete WiFi vengono certificate dai Tecnici TIM e la sicurezza della navigazione viene garantita con il servizio Giga illimitati per i già clienti TIM su mobile richiedendo l’attivazione dell’opzione gratuita TIM Unica; per ogni rete fissa TIM è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM TIM per ottenere su ciascuna Giga illimitati senza costi aggiuntivi

richiedendo l’attivazione dell’opzione gratuita per ogni rete fissa TIM è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM TIM per ottenere su ciascuna Giga illimitati senza costi aggiuntivi Mondo Intrattenimento: Netflix (piano d’abbonamento Standard), Disney+, TIM Vision Plus e TIM Vision Box inclusi nel prezzo dell’abbonamento

TIM Super WiFi TV presenta un costo periodico di 49,90 Euro al mese. Anche in questo caso attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e Modem TIM HUB+ con WiFi 6 (5 Euro al mese per 48 mesi) sono già inclusi nel canone d’abbonamento e, quindi, non sono previsti costi aggiuntivi.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra WiFi TV

TIM Super Fibra

Oltre alle nuove offerte Super WiFi, a disposizione degli utenti che vogliono attivare un nuovo abbonamento ad Internet tramite rete in fibra ottica c’è anche TIM Super Fibra. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali per chi si abbona tramite procedura online

verso fissi e mobili nazionali per chi si abbona tramite procedura online connessione illimitata tramite rete FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione avverrà tramite rete FTTC, sino a 200 Mega, o tramite rete in rame, sino a 20 Mega, senza costi aggiuntivi rispetto alla versione con connessione FTTH

tramite rete FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione avverrà tramite rete FTTC, sino a 200 Mega, o tramite rete in rame, sino a 20 Mega, senza costi aggiuntivi rispetto alla versione con connessione FTTH TIM Vision incluso

Giga illimitati per i clienti di rete mobile TIM grazie all’opzione TIM Unica, disponibile gratuitamente; è possibile abbinare sino a 6 SIM per linea telefonica fissa

per i clienti di rete mobile TIM grazie all’opzione TIM Unica, disponibile gratuitamente; è possibile abbinare sino a 6 SIM per linea telefonica fissa possibilità di attivare 1 mese gratis di Disney+, poi 4,99 Euro al mese

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi TIM HUB+ (in vendita abbinata a 5 Euro al mese per 48 mesi).

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

Ricordiamo che è possibile confrontare le offerte TIM con tutte le altre offerte presenti sul mercato di rete fissa tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica oppure tramite l’App d SOStariffe.it, disponibile su dispositivi Android e iOS.

Annunci Google