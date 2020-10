TIM Super FWA: l'offerta di ottobre 2020

TIM continua a puntare sulla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) per portare la connessione Internet ad alta velocità a tutti gli utenti non ancora raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC. Per raggiungere quest'obiettivo, l'operatore mette a disposizione di tutti gli utenti l'offerta TIM Super FWA attivabile per tutto il mese di ottobre 2020 con canone scontato e con una serie di vantaggi aggiuntivi. Ecco tutti i dettagli sull'offerta.

Tra le offerte Internet casa più interessanti del momento troviamo TIM Super FWA. Si tratta di una soluzione di tipo Internet wireless pensata per tutti gli utenti che non sono ancora raggiunti dalla fibra ottica FTTH, che permette di navigare sino a 1000 Mega in download di velocità massima, oppure dalla fibra mista FTTC, che garantisce la possibilità di sfruttare connessioni sino a 200 Mega di velocità massima.

La connessione garantita da TIM Super FWA è illimitata, ma come vedremo è necessario rispettare le condizioni di uso conferme a buona fede, e rientra nella categoria delle connessioni “fibra mista radio”. La prima parte del collegamento, dall’abitazione dell’utente all’armadio stradale, avviene in modalità wireless tramite tecnologia Fixed Wireless Access e necessita dell’utilizzo del modem fornito dall’operatore (a seconda della copertura si dovrà utilizzare il modem Indoor o l’Outdoor).

La seconda parte del collegamento, dall’armadio stradale alla rete, avviene tramite fibra ottica ad alta velocità. Grazie a questa soluzione, la connessione Internet messa a disposizione da TIM per chi attiva l’offerta TIM Super FWA può arrivare sino a 30 Mega per quanto riguarda la velocità in download, un valore nettamente superiore all’ADSL che, nel migliore dei casi, permette di navigare sino a 20 Mega di velocità massima.

Ecco, quindi, quali sono le caratteristiche complete di TIM Super FWA e come fare ad attivare l’offerta:

TIM Super FWA: caratteristiche e costi

Per tutti i clienti che ne richiedono l’attivazione online, TIM Super FWA presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo (19 centesimi di scatto e 19 centesimi al minuto) verso fissi e mobili nazionali; il cliente può richiedere le chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali grazie ad un’apposita opzione dal costo di 2 Euro in più al mese oltre al canone mensile

con chiamate a consumo (19 centesimi di scatto e 19 centesimi al minuto) verso fissi e mobili nazionali; il cliente può richiedere le chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali grazie ad un’apposita opzione dal costo di 2 Euro in più al mese oltre al canone mensile connessione ad Internet tramite tecnologia FWA (categoria “fibra mista radio”); la connessione presenta una velocità massima di 30 Mega in download e di 3 Mega in upload ; l’offerta include senza costi aggiuntivi l’opzione “Giga illimitati” che consente di navigare senza riduzioni della velocità (le condizioni contrattuali fissano a 960 GB il limite per l’uso conforme a buona fede, superato tale limite la velocità di connessione si riduce a 1 Mega in download e upload sino al rinnovo successivo)

(categoria “fibra mista radio”); la connessione presenta una velocità massima di e di ; l’offerta include senza costi aggiuntivi l’opzione che consente di navigare senza riduzioni della velocità (le condizioni contrattuali fissano a 960 GB il limite per l’uso conforme a buona fede, superato tale limite la velocità di connessione si riduce a 1 Mega in download e upload sino al rinnovo successivo) TIM Unica: per i già clienti TIM su mobile, semplicemente portando il costo dell’offerta mobile nel Conto TIM relativo a TIM Super FWA, c’è la possibilità di ricevere Giga illimitati sulla SIM senza ulteriori costi oltre al canone mensile dell’offerta mobile; ad ogni linea fissa, in questo caso all’abbonamento TIM Super FWA, è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM TIM sfruttando i Giga illimitati garanti da TIM Unica

per i già clienti TIM su mobile, semplicemente portando il costo dell’offerta mobile nel Conto TIM relativo a TIM Super FWA, c’è la possibilità di ricevere Giga illimitati sulla SIM senza ulteriori costi oltre al canone mensile dell’offerta mobile; ad ogni linea fissa, in questo caso all’abbonamento TIM Super FWA, è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM TIM sfruttando i Giga illimitati garanti da TIM Unica Opzione Mondo Disney+: a disposizione di tutti gli utenti che attivano TIM Super FWA c’è la possibilità di richiedere Mondo Disney+ con primo mese gratuito e con un costo di 4,99 Euro al mese dal secondo mese; in tale opzione è compreso sia l’accesso a TIM Vision Plus che l’accesso a Disney+; l’opzione non presenta alcun obbligo di rinnovo; da notare che per accedere ai due servizi è possibile richiedere il TIM Vision Box in noleggio al costo di 3 Euro al mese in alternativa è possibile accedere alle app di Disney+ e TIM Vision Plus disponibili su vari modelli di smart TV oltre che su dispositivi mobili e via web

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 Euro al mese, invece di 29,90 Euro al mese, con domiciliazione bancaria. Con l’aggiunta dell’opzione per le chiamate illimitate (+2 Euro al mese), l’abbonamento costerà 26,90 Euro al mese permettendo di usare il telefono di casa per chiamare gratis tutti i numeri in Italia. Nel canone mensile è già incluso il contributo di attivazione di 10 Euro al mese per 24 mesi (8 Euro al mese per 24 mesi per i già clienti TIM di rete fissa che passano a TIM Super FWA).

In base alla copertura della rete TIM, l’abbonamento include in comodato d’uso gratuito il modem Indoor oppure il modem Outdoor. Da notare che il modem Indoor è auto-installante mentre il modem Outdoor va installato da un tecnico qualificato inviato da TIM. L’intervento di installazione presenta un costo una tantum di 99 Euro che può essere dilazionato in 24 rate mensili da 4,13 Euro che verranno incluse nella bolletta.

In caso di recesso dall’abbonamento è previsto un contributo di disattivazione pari a 25 Euro una tantum. Tale importo sarà addebitato con l’ultima bolletta che l’operatore invierà al suo cliente. Da notare, inoltre, che in caso di recesso prima dei 24 mesi bisognerà saldare le rate residue del contributo di attivazione non ancora saldate. Ad esempio, in caso di recesso dopo 12 mesi ci saranno ancora 12 rate da 10 Euro da saldare (oltre al contributo di disattivazione).

Per attivare TIM Super FWA è, quindi, fondamentale effettuare prima una verifica della copertura. L’offerta in questione è poi attivabile direttamente online. Per verificare la copertura e richiedere l’attivazione online dell’abbonamento è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura passo passo.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA »

La versione ricaricabile: TIM FWA

TIM Super FWA è una tradizionale offerta in abbonamento. Si tratta, come detto, di una soluzione pensata per tutti i clienti non raggiunti ancora dalla FTTH o dalla FTTC. La tecnologia Fixed Wireless Access viene utilizzata da TIM anche per un’altra offerta, chiamata TIM FWA. Questa soluzione è, di fatto, la versione ricaricabile e senza vincoli d’abbonamento di TIM Super FWA.

Scegliendo quest’offerta si avrà a disposizione una connessione Internet:

illimitata e quindi senza limitazioni di tempo e volume di connessione e senza riduzione della velocità in download e upload superato un certo quantitativo di traffico dati

caratterizzata da una velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload

Chi sceglie TIM FWA non deve sottoscrivere alcun abbonamento. L’offerta prevede un costo iniziale di 99 Euro che comprende:

90 giorni di connessione Internet illimitata

il modem FWA con supporto Wi-Fi

Terminato il periodo di connessione di 90 giorni sarà possibile continuare a navigare effettuando delle “ricariche” dall’area clienti del sito TIM oppure dall’app My TIM. Le ricariche disponibili sono le seguenti:

30 giorni di Internet al costo di 27,90 Euro

90 giorni di Internet al costo di 78,90 Euro (pari a 26,30 Euro per 30 giorni)

360 giorni di Internet al costo di 240,90 Euro (pari a 20,075 Euro per 30 giorni)

La versione ricaricabile dell’offerta FWA di TIM si adatta a diverse tipologie di utenti. L’offerta, ad esempio, è ideale per avere una connessione illimitata ad Internet per la seconda casa, soprattutto in caso di soggiorni brevi. Questa soluzione può andare bene anche a tutti gli utenti che hanno bisogno di una connessione illimitata ma non vogliono sottoscrivere un abbonamento vincolante con un’operatore. TIM FWA, infatti, non presenta costi di uscita.

Le alternative per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC

TIM Super FWA è un’offerta che rientra nella categoria delle offerte Internet wireless. Si tratta, quindi, di una soluzione pensata per adattarsi in modo specifico a tutti gli utenti che non hanno a disposizione la fibra ottica FTTH o la fibra mista FTTC, soluzioni che consentono di accedere ad Internet in modo molto più veloce e con costi tutto sommato comparabili.

La tecnologia Fixed Wireless Access è, di fatto, un’alternativa migliore all’ADSL che limita la velocità di connessione e spesso presenta costi molto più elevati. Le connessioni ADSL sono oramai obsolete e vengono superate, in termini di prestazioni e di convenienza, dalle offerte Internet wireless come TIM Super FWA.

Chi è raggiunto dalla fibra FTTH, che offerte la possibilità di navigare sino a 1000 Mega, oppure dalla fibra mista FTTC, che garantisce una connessione sino a 200 Mega, può puntare su altre offerte per massimizzare la velocità di connessione andando nello stesso tempo a ridurre al minimo i costi dell’abbonamento.

Per un quadro completo sulle offerte disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica oppure scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet Android, dal Google Play Store, oppure su iPhone e iPad, dall’Apple AppStore.

Attualmente, è possibile attivare un nuovo abbonamento con connessione illimitata tramite fibra ottica a partire da 25,95 Euro al mese. Per maggiori dettagli in merito alle migliori offerte è possibile affidarsi alla comparazione online.