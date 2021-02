TIM Super FWA: aumenta la velocità massima dell'offerta Internet wireless

TIM rinnova la sua offerta TIM Super FWA andando ad incrementare la velocità massima della connessione. A partire da questa settimana, infatti, attivando l'offerta Internet wireless di TIM sarà possibile navigare con una velocità massima maggiore, con evidenti vantaggi per quanto riguarda la qualità della connessione. Non cambiano le altre condizioni tariffarie. Ecco tutte le novità che caratterizzano TIM Super FWA.

Con l’inizio del mese di febbraio 2021 si rinnova TIM Super FWA. Una delle offerte Internet wireless più interessanti e complete disponibili sul mercato di telefonia fissa si rinnova arricchendosi con un incremento della velocità massima in download ed in upload. Da notare, inoltre, che restano confermate tutte le altre caratteristiche di TIM Super FWA. L’incremento di velocità è disponibile anche per la versione ricaricabile di TIM Super FWA.

Ecco tutti i dettagli relativi alle novità che caratterizzano l’offerta di TIM:

TIM Super FWA: la velocità aumenta a 40 Mbps

I nuovi clienti che attivano TIM Super FWA a partire da questa settimana potranno contare su di un incremento della velocità massima di connessione. L’abbonamento Internet wireless, che sfrutta la tecnologia Fixed Wireless Access per realizzare la connessione, ha ora una velocità massima di 40 Mbps in download e 4 Mbps in upload. In precedenza, l’offerta era limitata a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload.

Ricordiamo che TIM Super FWA è un’offerta che rientra nella categoria “fibra mista radio”. La connessione tra l’abitazione dell’utente e l’armadio stradale viene realizzata in modalità wireless. La restante parte del collegamento, invece, è realizzato in fibra ottica. Quest’offerta è la soluzione ideale per chi non è raggiunto dalla fibra FTTH, in grado di garantire una connessione sino a 1000 Mega, o dalla fibra mista rame FTTC, in grado di offrire una velocità massima di 200 Mega.

Ecco le caratteristiche di TIM Super FWA:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo; per sfruttare le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali è possibile attivare un’opzione da 2 euro in più al mese

con chiamate a consumo; per sfruttare le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali è possibile attivare un’opzione da 2 euro in più al mese connessione illimitata tramite rete FWA ; la velocità massima della connessione sarà di 40 Mbps in download e 4 Mbps in upload per i primi 930 GB mensili; terminando il plafond, la connessione continuerà in modo illimitato e con velocità massima di 1 Mbps sino al rinnovo mensile successivo

; la velocità massima della connessione sarà di 40 Mbps in download e 4 Mbps in upload per i primi 930 GB mensili; terminando il plafond, la connessione continuerà in modo illimitato e con velocità massima di 1 Mbps sino al rinnovo mensile successivo per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria SIM portando il costo dell’offerta mobile all’interno della fattura dell’abbonamento di rete fissa; è possibile abbinare sino a 6 SIM TIM ad un abbonamento di rete fissa

senza costi aggiuntivi per la propria SIM portando il costo dell’offerta mobile all’interno della fattura dell’abbonamento di rete fissa; è possibile abbinare sino a 6 SIM TIM ad un abbonamento di rete fissa Opzione Mondo Disney: Disney+ e TIM Vision Plus a 4,99 euro al mese con primo mese gratis

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese. L’offerta include un contributo di attivazione di 10 euro al mese per 24 mesi che sono già inclusi nel canone mensile. Da notare, inoltre, che i già clienti TIM possono attivare TIM Super FWA con un contributo di attivazione di 8 euro al mese per 24 mesi (anche in questo caso, già incluso nel canone mensile).

L’operatore fornisce in comodato d’uso gratuito il modem Wi-Fi necessario per la connessione ad Internet. In base alla copertura, l’utente riceverà:

il modem Indoor auto-installante

auto-installante il modem Outdoor che necessita dell’installazione da parte di un tecnico TIM; il costo dell’installazione è di 99 euro dilazionabili in 24 rate mensili

TIM Super FWA è attivabile direttamente online, dal sito TIM, cliccando sul link qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA »

Ricordiamo che chi è raggiunto dalla fibra FTTH o dalla fibra mista rame FTTC può attivare TIM Super Fibra. Ecco le caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete FTTH sino a 1000 Mega oppure FTTC sino a 200 Mega

per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria SIM portando il costo dell’offerta mobile all’interno della fattura dell’abbonamento di rete fissa; è possibile abbinare sino a 6 SIM TIM ad un abbonamento di rete fissa

Opzione Mondo Disney: Disney+ e TIM Vision Plus a 4,99 euro al mese con primo mese gratis

TIM Super Fibra presenta un costo di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile direttamente online:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

Novità anche per i già clienti TIM

La novità annunciata da TIM sulla sua TIM Super FWA non riguarda solo i nuovi clienti che attivano l’offerta Internet wireless. L’aumento della velocità di connessione, sino a 40 Mbps in download e 4 Mbps in upload, è disponibile, senza costi aggiuntivi, anche per i clienti TIM che hanno già un abbonamento attivo con connessione tramite tecnologia FWA. In questo caso, l’incremento della velocità di connessione sarà graduale ed automatico. Per maggiori dettagli è possibile contattare il servizio clienti TIM per richiedere delucidazioni a riguardo.

Aumenta la velocità anche di TIM FWA Ricaricabile

L’incremento della velocità di TIM Super FWA viene proposto anche dalla versione ricaricabile dell’offerta. Chi attiva TIM FWA Ricaricabile, infatti, potrà beneficiare di una velocità aumentata a 40 Mbps in download e 4 Mbps in upload. L’offerta in questione presenta un costo iniziale di 99 euro che include:

3 mesi di connessione

modem FWA e attivazione

Terminati i primi tre mesi di connessione, per continuare ad accedere ad Internet sarà possibile attivare una delle “ricariche” previste dall’offerta. L’utente può scegliere tra:

30 giorni di Internet al costo di 27,90 euro

90 giorni di Internet al costo di 78,90 euro (pari a 26,30 euro per 30 giorni)

360 giorni di Internet al costo di 240,90 euro (pari a 20,075 euro per 30 giorni)

Per attivare TIM FWA Ricaricabile è possibile seguire una semplice procedura online dal sito di TIM. Successivamente, le ricariche per la connessione potranno essere acquistate:

tramite l’App My TIM disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad

tramite l’area clienti My TIM del sito dell’operatore