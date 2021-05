TIM SUPER BASE a 24,9 euro: sconto speciale limitato per Maggio 2021

A partire da oggi e fino al prossimo 25 maggio, tra le offerte Internet casa di TIM c’è la possibilità di sfruttare una nuova opzione. Si tratta della nuova offerta TIM Super Fibra Base, una proposta pensata per tutti i clienti che vogliono sfruttare al massimo la fibra ottica dell’operatore a partire da appena 24,90 euro al mese. L’offerta in questione è una delle offerte fibra ottica più convenienti del momento ed offre una serie di vantaggi aggiuntivi di sicuro interesse come la possibilità di sfruttare Giga illimitati gratis per i clienti TIM su mobile e di accedere a diversi servizi di streaming, come Netflix e Disney+, a prezzo ridotto.

Ecco tutti i dettagli:

TIM Super Fibra Base

C’è tempo fino al 25 maggio per attivare la nuova proposta di TIM. L’offerta TIM Super Fibra Base presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo (19 centesimi al minuto con scatto alla risposta di 19 centesimi)

con chiamate a consumo (19 centesimi al minuto con scatto alla risposta di 19 centesimi) connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH (disponibile per ora in oltre 140 comuni italiani) con velocità massima di 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega oppure tramite ADSL fino a 20 Mega

tramite rete in (disponibile per ora in oltre 140 comuni italiani) con velocità massima di 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega oppure tramite ADSL fino a 20 Mega per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica; basterà abbinare la propria SIM all’abbonamento di rete fissa (trasferendo il costo dell’offerta mobile nel conto telefonico di rete fissa) per ottenere Giga illimitati senza costi extra; TIM Unica è attivabile su di un massimo di 6 SIM per ogni singola linea telefonica

TIM Super Base presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese (con domiciliazione su conto corrente). Nel canone mensile è già incluso il contributo di attivazione pari a 10 euro al mese suddivisi in 24 mesi. L’attivazione non comporta costi extra rispetto al canone mensile ma in caso di recesso anticipo andranno pagate le rate residue. Da notare, invece, che non è incluso il modem TIM HUB+.

L’offerta è personalizzabile attivando l’opzione Mondo Intrattenimento. Tale opzione è disponibile al costo di 14 euro al mese ed include:

accesso a tutti i contenuti TIM VISION

accesso a Netflix con piano d’abbonamento Standard (contenuti in Full HD e 2 schermi in contemporanea)

con piano d’abbonamento Standard (contenuti in Full HD e 2 schermi in contemporanea) accesso a Disney+

TIM VISIION Box senza costi aggiuntivi

Quest’opzione garantisce un notevole risparmio rispetto al costo dei singoli servizi che, se attivati separatamente, comporterebbero un costo complessivo di 23,98 euro al mese. L’opzione Mondo Intrattenimento, quindi, garantisce un risparmio di circa 10 euro al mese rispetto ai singoli servizi permettendo di accedere ad un’offerta di intrattenimento davvero completa.

TIM Super Base è disponibile tramite attivazione online, seguendo la procedura disponibile cliccando sul link qui di sotto. Ribadiamo che c’è tempo fino al prossimo 25 maggio 2021 per sfruttare la tariffa ed attivare un abbonamento Internet casa senza limiti a 24,90 euro al mese.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra Base »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

TIM Super Fibra

Oltre a TIM Super Base, i clienti interessati alla fibra ottica di TIM hanno la possibilità di puntare anche sulla più completa TIM Super Fibra. L’offerta in questione mette a disposizione dell’utente un abbonamento completo così composto:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità, l’offerta prevede il collegamento tramite fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità, l’offerta prevede il collegamento tramite fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica; basterà abbinare la propria SIM all’abbonamento di rete fissa (trasferendo il costo dell’offerta mobile nel conto telefonico di rete fissa) per ottenere Giga illimitati senza costi extra; per ogni linea fissa è possibile abbinare fino a 6 SIM

TIM Super Fibra presenta un costo di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile. Anche in questo caso è possibile richiedere l’opzione Mondo Intrattenimento che presenta un costo di 14 euro al mese con la possibilità di accedere a TIM VISION, Netflix Standard e Disney+ e di poter contare sul TIM VISION BOX con un netto risparmio rispetto ai costi dei singoli servizi.

Annunci Google

Per chi sceglie TIM Super Fibra, inoltre, c’è anche la possibilità di passare a TIM con il proprio numero di cellulare attivando un’offerta con minuti, SMS e Giga illimitati al costo di 10 euro in più al mese. Il costo complessivo dell’offerta fisso + mobile, quindi, sarà di 39,90 euro al mese. L’offerta in questione è disponibile con portabilità del numero da qualsiasi operatore di telefonia mobile, garantendo così un risparmio aggiuntivo per il cliente che sceglie TIM.

Per attivare TIM Super Fibra è possibile fare riferimento alla procedura di sottoscrizione disponibile qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

TIM Super FWA: la soluzione per chi non è raggiunto da FTTH e FTTC

C’è un’altra opzione da tenere in considerazione nel listino di offerte Internet casa di TIM. Si tratta di TIM Super FWA. L’offerta in questione è pensata per i clienti che non hanno la possibilità di attivare un abbonamento tramite fibra ottica FTTH oppure tramite fibra mista rame FTTC. In questo caso, invece di puntare sull’ADSL (limitata a 20 Mega), è possibile affidarsi alla rete FWA (Fixed Wireless Access).

L’abbonamento garantisce una connessione illimitata tramite rete FWA. Questa tecnologia prevede che il collegamento tra l’abitazione dell’utente e la centralina dell’operatore avvenga in modalità wireless, tramite l’utilizzo di un apposito modem fornito gratuitamente da TIM. Si tratta di una soluzione ottimale per navigare ad alta velocità (fino a 100 Mega) quando FTTH e FTTC non sono disponibili. L’offerta rientra nella categoria “fibra mista radio”.

Ecco le caratteristiche di TIM Super FWA:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo; al costo di 2 euro al mese è possibile attivare l’opzione per le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

con chiamate a consumo; al costo di 2 euro al mese è possibile attivare l’opzione per le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete FWA con velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload; è possibile attivare l’opzione Super Velocità per portare (previa verifica della copertura) la velocità della connessione fino a 100 Mega in download e 50 Mega in upload ; tale opzione presenta un costo di 2 euro al mese

tramite rete FWA con velocità massima di è possibile attivare l’opzione Super Velocità per portare (previa verifica della copertura) la velocità della connessione fino a ; tale opzione presenta un costo di 2 euro al mese per i già clienti TIM su mobile : Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica

grazie alla promozione TIM Unica Opzione Mondo Intrattenimento (TIM VISION, Netflix Standard, Disney+ e TIM VISION BOX) a 14 euro al mese invece che 23,98 euro al mese

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) già inclusa nel canone. Il modem è disponibile gratuitamente. In base alla copertura, l’utente dovrà utilizzare il modem Indoor auto-installate oppure il modem Outdoor che richiede l’installazione da parte del tecnico, al costo di 99 euro (dilazionabili in 24 mesi). Da notare che attivando l’opzione Super Velocità sarà necessario utilizzare il modem Outdoor.

Per verificare la copertura ed attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online qui di sotto. La rete FWA di TIM è disponibile in oltre 6.500 comuni italiani.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA »

Ricordiamo che per un quadro completo in merito a tutte le soluzioni per accedere ad Internet ad alta velocità da casa è possibile fare riferimento al comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente dal Google Play Store, per dispositivi Android, e dall’Apple App Store, per dispositivi iOS.