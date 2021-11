TIM solo internet casa: le offerte di Novembre 2021

Le promozioni TIM solo internet per la tua rete casa possono non essere la soluzione più conveniente, spesso infatti sono dei piani che a parità di costi ti offrono minori servizi o hanno costi di installazione più elevati. Se non sei interessato al traffico voce, potresti trovare più vantaggioso attivare le promozioni tutto incluso

I piani TIM solo internet casa sono delle promozioni studiate per le seconde case o sono dei piani ricaricabili, a conti fatti un’offerta di questo tipo è meno conveniente se la stai valutando come linea domestica. Il costo mensile per la connessione domestica con questa tipologia di tariffe supera quello proposto per le promozioni all inclusive di rete fissa.

Per individuare le offerte solo internet casa puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, il servizio che confronta le promozioni in fibra, ADSL o FWA dei gestori di rete fissa. Questo strumento riassume in uno schema quali sono le caratteristiche delle diverse reti (velocità, tecnologia di collegamento, ecc…) e i costi di ogni servizio.

Utilizzando i filtri a disposizione potrai selezionare le condizioni per te più importanti e il sistema ti restituirà solo i risultati che rispondono alle tue richieste. Puoi selezionare le offerte per tipologia di tecnologia o tra le promozioni con SIM o con servizi di pay tv abbinati al canone.

Le promozioni TIM solo Internet casa

Una di queste offerte per esempio è la Flexy di TIM, se attivi questo piano puoi scegliere tra 3 formule:

2 giorni di internet a 5,90 euro

7 giorni a 12,90 euro

1 mese a 39,90 euro

Le spese in questo caso non si limitano solo a quelle per il canone, se vuoi anche il modem TIM ti costerà 5 euro per 48 mesi. Hai anche la possibilità di usare un router di tua scelta ma dovrai avere un dispositivo compatibile con la rete FTTC, l’offerta Flexy infatti ti permette di navigare fino a 200 Mega. Attivazione ed intervento tecnico con questa soluzione sono gratuiti.

Una promozione che ti offre il servizio di connessione per più di 30 giorni e che è un’offerta solo internet è la FWA Ricaricabile. Con questa tariffa potrai sfruttare la rete wireless del tuo gestore, la FWA sfrutta le onde radio per collegare la linea TIM a casa tua anche in luoghi insidiosi e non ancora raggiunti dalla cablatura.

Con FWA Ricaricabile spenderai 99 euro e avrai:

internet senza limiti a 40 Mega per 90 giorni

TIM Sim dati

Modem Wi-FI da interno

La Super FWA

Questa offerta è disponibile anche nella versione Super FWA di TIM. Se scegli questa promozione il canone mensile che pagherai per la tua rete domestica sarà di 24,90 euro, la tariffa ti garantisce:

traffico internet illimitato alla velocità massima di 40 Mega

modem da indoor per FWA in comodato d’uso

Per non incorrere nella sospensione del servizio per uso scorretto dovrai stare attento a non superare il 930 Giga al mese. Se vuoi una connessione più efficiente la FWA può essere attivata a 100 Mega, per passare a questa versione del pacchetto spenderai 2 euro in più al mese e 99 euro per l’intervento del tecnico e l’installazione dell’antenna esterna per la connessione.

Le altre offerte TIM Casa

Se quello che vuoi però è un collegamento in fibra ottica fino ad 1 Giga il gestore non ha in catalogo soluzioni solo internet. Questa tecnologia, come la rete da 2,5 Giga o la nuovissima linea. fino a 10 Giga, viene proposta con offerte tutto incluso. Ecco quali sono le migliori promozioni TIM che puoi attivare a Novembre:

Premium Fibra

Exectuive

Magnifica

1. TIM Premium Fibra

Il canone della Premium Fibra è di 29,90 euro al mese, questa è l’offerta base per poter accedere alla fibra fino ad 1 Giga del gestore. In questa promozione sono inclusi :

internet senza limiti alla massima velocità (1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload)

spese di attivazione (10 euro al mese per 24 mesi)

traffico voce senza limiti verso fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online)

Modem Tim HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi, ma l’acquisto è facoltativo)

Google Nest mini per chi attiva l’offerta entro l’11 Novembre

Se hai un amico che ha un collegamento internet casa con TIM puoi farti dare il codice sconto, usalo durante la procedura per attivare la tua nuova offerta e potrai avere Premium Fibra pagando 5 euro in meno al mese per il primo anno di servizio.

TIMVision, ecco cos’è e come attivarla

Puoi arricchire questo piano base di TIM con una serie di altri servizi, uno è TIMVision. Questa è la piattaforma di streaming tv che il gestore ha creato per i suoi clienti e che ti permetterà di attivare gli abbonamenti, a costi agevolati, alla pay tv. Da quest’anno si può attivare l’offerta TIMVision anche senza essere clienti TIM, le soluzioni disponibili per chi vuole seguire lo sport o il cinema sono diverse.

La promozione del mese è la soluzione per gli appassionati di sport e che vogliono seguire tutte le partite del campionato di Serie A. TIMVision offre il suo pacchetto DAZN e Infinity + a soli 19,99 euro al mese per tutta la stagione 2021/2022, poi con il nuovo anno calcistico l’abbonamento passerà a 29,99 euro al mese.

Se ti interessa di più invece il grande cinema o le serie tv puoi optare per una o per più soluzioni del catalogo Intrattenimento. Con la piattaforma di TIM potrai avere Disney + a 9,99 euro al mese, se vuoi invece abbonarti a Netflix potrai sottoscrivere un pacchetto Standard (visione contemporanea su due dispositivi) con un costo mensile di 14,99 euro.

È possibile anche abbinare in un solo piano il servizio Disney + e Netflix, in questo caso l’offerta TIM propone un canone mensile di 19,99 euro. Puoi cliccare sul link in basso per attivare la promozione. Ad ogni utente che acquista i servizi TIMVision viene inviato il TIM Box, si tratta di un dispositivo che ti permette di gestire le tue piattaforme e collega il televisore ad internet (nel caso non fosse una smart tv).

Infine c’è la soluzione per chi voglia poter gestire da un’unica piattaforma sia il servizio per seguire gli eventi sportivi che la tv con film e serie per tutta la famiglia. L’unione dell’offerta Calcio e Sport e del pacchetto Intrattenimento è la promozione GOLD e costa 29,99 euro al mese.

2. TIM Executive

In 200 comuni italiani è già attivo il servizio Internet casa con la nuova rete in fibra fino a 2,5 Giga di TIM. Per poter utilizzare questa tecnologia dovrai assicurarti che la tua zona sia raggiunta da questa tipologia di linea, per farlo devi eseguire una verifica della copertura. Se puoi procedere con l’attivazione di Executive, ecco cosa ti offre questa promozione con un canone da 34,90 euro al mese:

Internet alla velocità massima e senza limiti di Giga

Traffico voce gratuito e senza limiti verso fissi e mobile in Italia (solo online)

Modem TIM Hub+ con certificato Wi-Fi 6

Quality Care, con assistenza soddisfatti o rimborsati

Il Quality Care è un nuovo servizio che il gestore propone ai suoi clienti, se chiamando l’assistenza tramite ili 187 non si riesce a risolvere il problema della tua linea avrai un rimborso di 5 euro.

3. TIM Magnifica

Il pacchetto che descriviamo per ultimo è la nuova TIM Magnifica, è l’offerta del momento ma è disponibile solo per alcuni clienti e in pochissime città. La tecnologia che ti permetterà di testare la nuova linea fino a 10 Giga di TIM puoi attivarla solo se vivi a:

Taranto

Brindisi

Milano

Torino

Roma

Napoli

Bologna

Firenze

Trieste

Cagliari

Trento

L’offerta Magnifica ti costerà 49,90 euro al mese e la sperimentazione durerà fino alla fine di Febbraio 2022. Se vuoi essere tra i primi clienti ad usufruire dei nuovi servizi e della fibra più veloce dell’operatore avrai inclusi nella tariffa i seguenti servizi:

Internet senza limiti in fibra ottica fino a 10 Gigabit/s in download e 2 Gigabit/s in upload

Modem compatibile con il collegamento da 10 Giga (in comodato d’uso per la durata della sperimentazione)

Magnifica Backup

Wi-Fi certificato 360°

Safe Web Plus

TIM Quality Care

TIM Prima Classe

TIM UNICA, i Giga illimitati

Con TIM se attivi un’offerta casa e hai anche una SIM con un piano dati TIM attivo puoi accedere al servizio UNICA. Questa soluzione offre agli utenti che abbiano TIM sia come gestore mobile che domestico Giga illimitati per 6 SIM della famiglia. Le condizioni per ottenere questo plus sono:

unificazione della bolletta

pagamenti tramite domiciliazione o TIM Ricarica automatica

Non è necessario che tutte le SIM associate ad UNICA sia intestate a nome della persona che ha attivato il servizio casa. Non potrai avere UNICA se hai attiva sulla SIM in questione un pacchetto solo minuti e SMS. Il servizio è gratuito ed è riservato solo ai clienti che scelgono l’operatore per entrambe le forniture.