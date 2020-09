TIM smartphone incluso: le offerte di settembre 2020

Tim è tra i migliori operatori di telefonia mobile a cui affidarsi quando si tratta di risparmiare sull’acquisto di uno smartphone. Il primo gestore italiano per numero di linee attive non solo consente di accedere ai modelli top di gamma di tutti i principali produttori (Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei, etc.), compresi anche dispositivi con supporto nativo al 5G, ma anche di scegliere tra la modalità in un’unica soluzione o a rate tramite le offerte smartphone incluso. La seconda permette di risparmiare anche cifre molto importanti rispetto all’acquisto presso un qualsiasi rivenditore di elettronica.

Tim per le offerte smartphone incluso richede un vincolo contrattuale di 30 mesi e nel caso si proceda alla disdetta della linea o si eserciti il diritto di recesso vi verrà richiesto il pagamento delle eventuali rate residue. Di seguito sono elencati tutti i modelli che si possono acquistare tramite Tim e relativi costi e vincoli:

Tim smartphone incluso

Samsung Galaxy S20+ 5G da 128 GB – 32 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa

da – 32 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa Samsung Galaxy S20 5G – 26 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa

– 26 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa Samsung Galaxy S10 Lite – 499,90 euro

– 499,90 euro Samsung Galaxy A51 – 309,90 euro

– 309,90 euro Samsung Galaxy S10 5G – 1279,90 euro

– 1279,90 euro Samsung Galaxy A21s – 209,90 euro

– 209,90 euro Samsung Galaxy Note10+ – 929,90 euro

– 929,90 euro Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G – 1.329,90 euro

– 1.329,90 euro Samsung Galaxy Note20 5G – 1070,90 euro

– 1070,90 euro Huawei P40 Pro – 26 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa

– 26 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa Huawei P40 – 20 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa

– 20 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa Huawei P40 Lite E – 189,90 euro

– 189,90 euro Huawei P40 Lite – 269,90 euro

– 269,90 euro Xiaomi Redmi Note 9 – 229,90 euro

– 229,90 euro Xiaomi Mi Mix 3 5G – 799,90 euro

– 799,90 euro Xiaomi Mi 10 – 20 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa

– 20 euro al mese in 30 rate senza interessi se hai Tim a casa Xiaomi Mi 10 Lite 5G – 399,90 euro

– 399,90 euro LG Velvet – 649,90 euro

– 649,90 euro Motorola Edge – 699,90 euro

– 699,90 euro iPhone 11 da 64 GB – 849,90 euro

da – 849,90 euro iPhone 11 da 128 GB – 899,90 euro

da – 899,90 euro iPhone 11 da 256 GB – 1019,90 euro

da – 1019,90 euro iPhone 11 Pro da 64 GB – 24,99 al mese in 48 rate senza interessi se hai Tim a casa

da – 24,99 al mese in 48 rate senza interessi se hai Tim a casa iPhone 11 Pro da 256 GB – 1369,90 euro

da – 1369,90 euro iPhone SE da 64 GB – 499,90 euro

da – 499,90 euro iPhone SE da 128 GB – 549,90 euro

da – 549,90 euro iPhone 8 da 64 GB ricondizionato – 379,90 euro

da – 379,90 euro Oppo Find X2 Lite 5G – 499,90 euro

Chi acquista un prodotto Apple ottiene in regalo un anno di Apple TV+ (poi 4,99 euro al mese)

Tim permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Inoltre, è possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura Tim della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario). Gli smartphone vengono consegnati gratuitamente dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna è tra i 3 e gli 8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Tim Party

Tim Party è il programma fedeltà riservato ai clienti dell’operatore. Per iscriversi gratuitamente basta avere un’offerta di telefonia mobile per la rete fissa attiva e registrarsi sul sito www.timparty.it da PC, smartphone o l’app MyTim. Nella sezione “Vantaggi dedicati” si trovano promozioni e sconti sui servizi e prodotti, cinema, giochi, musica e intrattenimento. All’interno di quella “Shopping” si hanno prezzi esclusivi sull’acquisto di prodotti, servizi ed esperienze offerti dai partner del gestore. Infine, nella sezione “Gioca e vinci” si possono ricevere premi unici come uno Xiaomi Mi 10.

Smartphone opzionale

Le offerte della linea Advance permettono di acquistare uno smartphone opzionale in qualsiasi momento:

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

3. Tim advance 5G Unlimited

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

TimGames gratuito per 3 mesi

L’offerta ha un costo di 39,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Unlimited offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

TimGames si disattiva in automatico dopo il periodo promozionale e offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. Per giocare su TimGames serve il controller Tim Gamepad.

Chi sottoscrive le offerte dela linea Advance ha la possibilità di sottoscrivere gratuitamente l’offerta Tim Unica, che non prevede nemmeno un costo di attivazione. La tariffa permette di avere Gigabyte illimitati sugli smartphone di tutta la famiglia (fino a un massimo di 6 SIM) per i clienti con un piano mobile con opzione dati attiva e hanno sottoscritto una linea fissa con l’operatore italiano. Il pagamento di entrambe le tariffe avviene direttamente in bolletta.

