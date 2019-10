TIM smartphone incluso: le offerte di ottobre 2019

Questo sarà un anno particolarmente eccitante per il settore della telefonia mobile grazie all’avvento del 5G. Il nuovo standard di comunicazione per reti mobili consente già oggi di navigare su Internet ad una velocità fino a 2 Gigabit al secondo ma nell’arco di 2-3 anni si potrebbe arrivare anche a 10 Gigabit. Questa tecnologia inoltre permette di sperimentare un segnale stabile e potente anche in condizioni di traffico elevato e con diversi dispositivi connessi alla stessa rete. Non solo, il 5G è perfetto per fruire di contenuti video in qualità Ultra HD senza la paura di vedersi interrompere la visione improvvisamente.

I grandi produttori di smartphone hanno già accolto la rivoluzione 5G e in commercio sono già presenti prodotti di fascia alta come Samsung Galaxy S10 5G. In attesa delle mosse di Huawei, una delle aziende più all’avanguardia per quanto riguarda lo sviluppo di tecnologie associate al 5G, non bisogna dimenticare che Apple questo settembre ha presentato iPhone 11 e iPhone 11 Pro, l’ultima generazione della sua linea di telefoni intelligenti caratterizzati da una tripla fotocamera posteriore.

Molti sognano di potersi mettere in tasca uno smartphone top di gamma come quelli sopracitati ma spesso il prezzo risulta decisamente proibitivo. Tim in questo caso può rivelarsi un valido alleato. L’operatore italiano nel suo listino infatti dispone di numerose tariffe telefono incluso. L’azienda permette di scegliere tra i migliori modelli dei più importanti produttori a livello mondiale (Apple, Huawei, Samsung, Xiaomi, Honor, etc.) e di acquistarli dilazionando la spesa nel tempo.

Le tariffe telefono incluso sono un’occasione da non perdere per acquistare un prodotto di fascia alta, il cui prezzo nella maggior parte dei casi non è alla portata dell’utente medio, ad un costo equo. Tali promozioni prevedono di aggiungere una serie di rate all’addebito mensile per usufruire dei servizi voce e Internet dell’operatore e un eventuale anticipo. Nel caso di Tim è richiesto un vincolo di 24 o 30 mesi e un acconto dall’entità variabile a seconda del modello scelto. Il provider permette di associare l’acquisto di uno smartphone a tutte le sue tariffe Ricaricabile con un piano dati attivo. Tutte le offerte telefono incluso permettono poi di usufruire del servizio 1 Giga di scorta, che consente una volta esaurito il traffico dati di continuare a navigare in Italia e nei Paesi Ue al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB fino ad un massimo di 1 GB ogni 30 giorni. Con l’offerta Tim Advance 5G Top è possibile scegliere tra i primi e più performanti modelli 5G attualmente disponibili.

Il pagamento può avvenire solo tramite carta di credito del circuiti abilitati Visa, Mastercard, Amex. Le carte prepagate non sono accettate. Nel caso in cui si passi ad altro operatore o si eserciti il diritto di recesso prima della scadenza, l’utente dovrà corrispondere le rate residue.

Tim permette poi di acquistare un telefono di Samsung, Apple o Huawei e di restituirlo dopo 6 mesi grazie al servizio Tim Next. La piattaforma offre al cliente la possibilità di tenere il dispositivo pagando la protezione contro i danni, restituirlo senza alcun costo aggiuntivo o di sostituirlo consegnandolo in un qualsiasi punto vendita di Tim e scegliendo un nuovo modello tra le offerte Tim Next disponibili. Non è poi possibile non citare Tim Party, il programma di sconti e vantaggi riservato ai clienti dell’operatore italiano che consente di ottenere smartphone a prezzi esclusivi, e l’offerta telefono incluso dedicata ai giovani.

Le offerte Tim smartphone incluso

1. Tim Next

Il servizio permette di tenere, cambiare o restituire lo smartphone. E’ previsto un costo attivazione di 9.99 euro per avere:

iPhone 11 da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 30 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 19 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 19 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Huawei P30 – 15 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo

E’ prevista la sottoscrizione per la protezione dello smartphone da danni accidentali a 6,9 euro al mese o a 9,9 euro al mese se incluso il furto. La riparazione del telefono per danni accidentali o da liquidi prevede il ritiro e consegna a domicilio con corriere espresso entro massimo 7 giorni lavorativi dall’approvazione della richiesta di assistenza a fronte di un contributo di 138 euro. Nel caso di aggiunta dell’opzione per il furto il contributo è di 249 euro.

2. Tim telefono incluso Ricaricabile

Tim permette di associare l’acquisto di uno smartphone a tutte le sue offerte ricaricabile. E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

iPhone 11 da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 239 euro di anticipo

da 26 euro al mese per 30 rinnovi più 239 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo Apple iPhone XS da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 1.199,90 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 1.199,90 euro di anticipo Apple iPhone XS da 256 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 1.369,90 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 1.369,90 euro di anticipo Apple iPhone XS da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 1.599,90 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 1.599,90 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 1.119,90 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 1.119,90 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 1.469,90 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 1.469,90 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 1.699,90 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 1.699,90 euro di anticipo Apple iPhone XR da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 899,90 euro di anticipo

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 899,90 euro di anticipo Apple iPhone XR da 128 GB – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 959,90 euro di anticipo

da – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 959,90 euro di anticipo Apple iPhone XR da 256 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 1.069,90 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 1.069,90 euro di anticipo Huawei Mate 20 – 23 euro al mese per 30 rinnovi più 109 euro di anticipo

– 23 euro al mese per 30 rinnovi più 109 euro di anticipo Huawei Mate 20 Pro – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo

– 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo Huawei Mate 20 Lite – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Huawei P20 Pro – 23 euro al mese per 30 rinnovi più 59 euro di anticipo

– 23 euro al mese per 30 rinnovi più 59 euro di anticipo Huawei P20 – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Huawei P20 Lite – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Huawei P30 – 15 euro al mese per 30 rinnovi più 69 euro di anticipo

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più 69 euro di anticipo Huawei P30 Pro da 128 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Huawei P30 Pro da 256 GB – 23 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 23 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Samsung Galaxy S9+ – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S9 – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 179 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 179 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

– 26 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10+ – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

– 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 19 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 19 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

– 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Samsung Galaxy A7 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 59 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 59 euro di anticipo Samsung Galaxy J6 – 5 euro al mese per 30 rinnovo più 49 euro di anticipo

– 5 euro al mese per 30 rinnovo più 49 euro di anticipo Samsung Galaxy J6+ – 5 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 5 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Samsung Galaxy A8 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy A9 – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo Honor View 20 – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 19 euro di anticipo

– 20 euro al mese per 30 rinnovi più 19 euro di anticipo Honor View 10 Lite – 10 euro al mese per 24 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 24 rinnovi più 49 euro di anticipo Honor 7A – 5 euro al mese per 24 rinnovi

– 5 euro al mese per 24 rinnovi Xiaomi Mi8 – 15 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Xiaomi Mi8 Lite – 10 euro al mese per 24 rinnovi più 49 euro di anticipo

Con Tim Advance 5G TOP è possibile acquistare in promozione i seguenti modelli:

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Xiaomi Mi Mix 3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo

da – 199 euro di anticipo Oppo Reno 5G – 199 euro di anticipo

3. Smartphone per Under 30

Offerta disponibile nei negozi di Tim per gli under 30 che permette di accedere a: