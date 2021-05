TIM smartphone incluso: le offerte di Maggio 2021

Vuoi passare al 5G ma non hai un telefono compatibile con la tecnologia e i nuovi modelli di cellulare sono troppo costosi per te? In questa guida vedremo come aggirare l'ostacolo con le migliori offerte TIM smartphone incluso, si tratta dei piani che ti consentono di acquistare a rate un telefono di nuova generazione

Il prezzo di un nuovo iPhone 12 Pro Max da 512 GB supera i 1.600 euro, non tutti possono permettersi di acquistarlo. Così come il costo del nuovo Samsung S21 Ultra 5G è proibitivo per molti, sul listino del produttore è prezzato 1.279 euro.

Per poter sostituire il vecchio smartphone con un nuovo modello si può ricorrere alle offerte telefono incluso che i gestori propongono ai propri clienti. In particolare vedremo come acquistare un cellulare di ultima generazione con TIM e i suoi pacchetti Advance. Il gestore riserva le sue promozioni con smartphone a chi ha attivato la sua offerta Super Fibra, il piano internet casa per avere la fibra fino a 1 Gigabit/s con modem Wi-Fi6, chiamate senza limiti e il servizio TIMVision a 29,90 euro.

Come individuare le promozioni TIM smartphone incluso

Per trovare le offerte con canoni competitivi si può usare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito con cui gli utenti possono ricercare le promozioni mobile più convenienti. Nella schermata di ricerca potrai selezionare una serie di caratteristiche della nuova tariffa che cerchi:

chiamate senza limiti

bundle Giga

offerte 5G

smartphone incluso

Il servizio non ti impegna all’acquisto, potrai confrontare le offerte di uno o più operatori e nei risultati il sistema evidenzierà costi e condizioni dei piani. Selezionando il modello di cellulare che si vuole acquistare con l’offerta mobile si può anche ottenere il calcolo del costo complessivo mensile che si andrà a pagare.

Scopri le offerte TIM smartphone incluso »

Le promozioni Advance

Vediamo nel listino di TIM a Maggio quali sono le migliori soluzioni smartphone incluso e i piani 4.5 G e 5G. Le promozioni per accedere a queste reti veloci sono i pacchetti Advance e sono le seguenti:

Advance 4.5G

Advance 5G

Advance 5G Unlimited

1. Advance 4.5G

Con questa offerta si potrà navigare sulla rete TIM che garantisce una velocità massima fino a 700 Megabit/s in download e a 130 Megabit/s in upload. Il canone richiesto a chi attiva questa soluzione è di 19,99 euro al mese e include:

minuti e sms senza limiti

40 Giga su rete 4.5G con rinnovi su carta o addebito su conto (20 Giga se si attiva rinnovo su credito residuo)

roaming UE attivo

TIMMusic incluso

costo di attivazione 15 euro una tantum

2. Advance 5G

Per passare al 5G di TIM il canone cresce, il costo mensile sarà di 29,99 euro e potrai avere:

minuti illimitati verso tutti numeri nazionali

sms senza limiti

50 Giga in 5G

roaming UE incluso

TIMMusic (streaming di oltre 40 milioni di brani musicali)

Lo Sai e Chiama Ora compresi e gratuiti

Il contributo di attivazione per la promozione Advance 5G è di 9 euro una tantum.

Attiva Advance 5G »

3. Advance 5G Unlimited

La nuova tendenza dei gestori è offrire ai clienti mobile dei pacchetti che gli permettano di avere anche Giga illimitati, oltre alle chiamate e agli sms. TIM ha il suo piano Unlimited in 5G, con questa offerta il canone richiesto è pari a 39,99 euro al mese e include:

Giga Veloci illimitati

Minuti e SMS illimitati

250 minuti per parlare verso l’estero

5G ready (opzione che garantisce l’accesso alla rete superiore non appena disponibile nella zona)

TIMMUSIC incluso

Lo Sai e Chiama Ora

Scopri Advance 5G Unlimited »

Le offerte smartphone incluso

Con l’attivazione di ognuno di questi piani con TIM potrai avere anche uno smartphone. Soprattutto se si ha intenzione di passare al 5G è importante accertarsi di avere un dispositivo adeguato alla navigazione con la nuova rete, servono una RAM e un processore più potenti di quelli dei precedenti modelli di telefono cellulare.

L’elenco degli smartphone compresi nelle offerte TIM è molto lungo e include anche molti modelli 5G di Apple, Huawei, Xiaomi e Samsung. Per poterli acquistare a rate però si deve essere clienti TIM anche per l’offerta internet casa.

Ecco quali sono i cellulari che si possono acquistare con questo gestore e le condizioni proposte:

Smartphone Rate Vincoli Apple iPhone 12 Pro 40 euro 30 mesi Apple iPhone 12 Mini 28 euro 30 mesi Apple iPhone SE 17 euro 30 mesi Samsung Galaxy S21 5G 20 euro 30 mesi Samsung Galaxy S21+ 5G 25 euro 30 mesi Samsung Galaxy S20 FE 5G 15 euro 30 mesi Xiaomi Mi 11 20 euro 30 mesi Xiaomi Mi 11 5G 15 euro 30 mesi Oppo Find X 3 Neo 5G 18 euro 30 mesi Huawei P40 Pro 20 euro 30 mesi

Annunci Google

Le promozioni per under e over

TIM ha nel suo catalogo delle altre offerte che sono create per dei particolari profili di utenza, vediamo per esempio le promozioni per fasce d’età.

1. Promo Junior under 16

Si può attivare TIM Junior per i propri figli che abbiamo tra i 12 e i 16 anni, il gestore ha previsto la possibilità di scegliere tra una versione mensile (7,99 euro al mese), semestrale (39 euro per 6 mesi) o annuale (69 euro). Ogni mese con questa promozione si avrà accesso:

10 Giga in 4G

Giga illimitati per chattare con l’opzione TIM Card Chat

chiamate illimitate verso 2 numeri TIM

200 Minuti e 200 SMS verso tutti

Internet Sicuro e Parental control

TIM I love games

2. Young under 25 anni

C’è poi un piano studiato per chi ha meno di 25 anni, in questo pacchetto TIM offre la sua opzione di Giga illimitati per usare app di messaggistica e sui social, per lo streaming musicale e per le app di e-learning. Il costo di questa soluzione è di 11,99 euro e ogni mese ti offre:

40 Giga in 4G (solo 20 Giga con rinnovo su credito)

Giga illimitati per

Minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali

TIMMUSIC incluso

3. Promo per minori di 30 anni

Chi non ha ancora compiuto 30 anni può avere un piano 5G con un bundle molto ampio a 14,99 euro al mese. Ecco in breve quali sono le condizioni proposte per chi attiva la promozione:

60 Giga in 5G

Giga illimitati per Social, Chat e Musica

Minuti e SMS senza limitazioni verso contatti nazionali

TIMMUSIC incluso

Lo Sai e Chiama Ora

Per ottenere queste condizioni, sia con questa offerta Young che le Junior, è necessario attivare la TIM Ricarica Automatica, un sistema che permette di domiciliare i pagamenti sul conto corrente. Se in un secondo momento il cliente passerà al rinnovo su credito residuo il bundle dati sarà dimezzato.

4. Offerta over 60

L’ultima promozione che analizziamo è quella per gli over 60enni. La TIM 60+ Senza limiti ha un canone piuttosto elevato, 12,99 euro al mese, rispetto alle altre offerte dato che offre solo 6 Giga ma include una serie di opzione utili per i clienti più anziani:

Assistenza prioritaria tramite il 199

chiamate senza limiti verso numeri italiani e in UE

Giga illimitati per chattare

Doctor TIM Mobile, supporto per configurare i propri dispositivi

Se si attiva TIM UNICA, quindi se si è utenti TIM per la fornitura internet casa, si otterrà uno sconto sul canone (sarà pari a 9,99 euro al mese), ogni mese inoltre il gestore offrirà 2 Giga in più.

Metodi di pagamento

Il gestore dà ai clienti la possibilità di pagare lo smartphone che il cliente richiederà di acquistare con le offerte descritte scegliendo uno dei seguenti metodi:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

PayPal

TIMpersonal

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

addebito automatico su conto

Come accennavamo, la condizione posta da TIM per permettere l’acquisto dei cellulari a rate è l’avere la linea casa attiva con lo stesso operatore. Ecco il perché dell’ultima soluzione di pagamento.

Secondo quanto previsto dal contratto, lo smartphone selezionato online sarà inviato direttamente al domicilio indicato durante l’ordine. La consegna sarà gratuita e l’utente avrà la possibilità di controllare passo dopo passo la spedizione e potrà tracciare il percorso seguito dal cellulare tramite l’app MyTim Fisso o MyTim Mobile.

Le consegne avverranno con corriere espressi e saranno programmati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Possono trascorrere anche 8 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine.

Altri servizi per i clienti TIM

A tutti i clienti il gestore dà l’opportunità di attivare gratuitamente il programma a premi Party, questo servizio è gratuito e fornisce altri utente promozioni su prodotti e servizi. Per esempio il gestore regala dei biglietti del cinema ai clienti. Sono anche presenti degli sconti per fare acquisti tramite lo shop di TIM o sui siti e nei negozi dei partner.

Un servizio a pagamento che si può associare al piano TIM attivato è il Safe Web, un’opzione che aiuta a proteggere i dispositivi e la navigazione online degli utenti. Si tratta di un’impostazione che blocca i siti malevoli o che risultano contraffatti e riduce la possibilità di incorrere nel furto di dati personali e nella diffusione dei malware. Il costo è di 1,99 euro al mese.