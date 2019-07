TIM smartphone incluso: le offerte di Luglio 2019

Con la prossima promozione volete poter acquistare un telefono di ultima generazione e magari risparmiare un po’? Ecco le proposte più convenienti di TIM con tutti i dettagli su modelli e rate da pagare. Ci sono anche della soluzioni ad hoc per chi attivando una delle offerte in 5G voglia fare l’upgrade del suo vecchio smartphone

Sempre più spesso quando si sceglie la promozione telefonica da attivare sul proprio numero di cellulare le valutazioni dei consumatori si concentrano su più fattori oltre al prezzo medio dell’offerta. Ci sono benefit convenienti, sono inclusi i minuti verso tutti o quanti GB sono compresi e posso aggiungere altri GB ad un costo basso? Sono alcune delle tipiche domande che possono condizionare la decisione finale. E gli operatori si adeguano aumentano il numero di extra associati alle diverse promozioni.

Una delle aggiunte più gradite è senza dubbio la possibilità di abbinare l’acquisto degli ultimi smartphone al pagamento mensile delle offerte. Si pagano delle rate mensili che possono variare da 5 € a 39 € ma con anticipi che possono anche essere abbastanza consistenti (fino a 529€) , ma per molti questa soluzione è la migliore per poter comprare uno dei modelli di cellulare smart desiderati. Questi almeno i prezzi praticati dalle offerte smartphone incluso di TIM in questa estate 2019.

Il comparatore di SosTariffe.it vi consente di farvi un’idea di quanto vi verrebbe a costare mensilmente una di queste soluzioni abbinando il modello di cellulare che vorreste acquistare. Dovrete selezionare i requisiti che volete abbia la vostra offerta, quindi telefono incluso, chiamate a consumo o illimitate, l’operatore che preferite o più operatori da confrontare e tutte le possibilità che desiderate e poi potrete verificare tra le soluzioni quale sarà più in linea con quanto state cercando.

Ecco i piani con telefono compreso

Tra gli operatori che hanno introdotto le offerte combinate con smartphone incluso TIM e tra quelle che propone una buona scelta di cellulari in abbinamento ai piani tariffari. Adesso con le nuove promozioni 5G poi ha introdotto alcuni modelli per permettere ai clienti di utilizzare la linea, le prestazioni dei vecchi modelli infatti non sempre sono ottime per i nuovi standard della linea. Ecco tutte le promozioni TIM con telefono incluso a Luglio.

1. TIM Base New a consumo

Questa prima soluzione è una tariffa a consumo di TIM. Il costo medio calcolato dal comparatore di SosTariffe.it è di 9.08€ al mese. I prezzi per le chiamate a 0.23€/min con scatto alla risposta di 0.20€, sms a 0.19€ e Internet a 0.01€/MB. L’attivazione è gratuita. La lista dei telefoni che si possono richiedere in abbinamento a questa tariffa è decisamente più lunga della precedente:

Samsung Galaxy J 6 con un canone di 5€ al mese per 30 mesi e un anticipo di 49 €

Con lo stesso anticipo (49€) si può scegliere anche il Samsung Galaxy J 6 +, la rata mensile sarà di 10 euro al mese per 30 mesi.

Samsung Galaxy A 8 può essere vostro con anticipo di 99 €, rata da 10 € al mese per 30 mesi

Apple iPhoneX 64GB è abbinabile pagando un anticipo di 149€ e rate da 25€ al mese per 30 mesi

Per l’Apple iPhone XR 128 GB l’anticipo sarà 209 € e rata 25 per 30 mesi

Apple iPhoneXR 256GB disponibile anticipando 169.90 € e rate da 30 € al mese per 30 mesi

L’anticipo richiesto per l’Apple iPhone X 64GB è 149 € e con rate da 35 € al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS 64GB, anticipo 149 €, rata 35 €al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS Max 64 GB, 129 € da versare subito e poi un contributo mensile di 39€ per 30 mesi

Apple iPhone X 256 GB, anticipo 319 €, rata 35 € al mese per 30 mesi

319 € è l’anticipo per l’Apple iPhone XS 256 GB e poi rate da 35 € per 30 mesi

Apple iPhone XS Max 256 GB, anticipo 299 €, rate da 39€ al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS 516 GB con anticipo da 429 € e 39 € al mese per 30 mesi

Apple iPhoneXS Max 512 GB, pagando subito 529 €, rata da 39€ al mese per 30 mesi



2. TIM ONE Prime Go a 2.10 € al mese

La promozione prevede un costo mensile di 2.10 € con il primo mese gratuito per i nuovi clienti, una tariffazione da 0.19€/min per le chiamate, 0.16€/sms e 0.01€/MB. Il costo medio stimato per questa offerta al mese, inclusa la rata per ottener il modello più economico di smartphone, è di poco più di 11 €.

Il piano offre dei benefit ai clienti come un giorno di Internet gratis ogni mese solare con il Turbogiga Day, voucher Cinema 2×1 chiamate e sms illimitati con il tuo numero TIM preferito e la possibilità di trasformare gratuitamente tutte le tue ricariche in una Ricarica+ per vincere premi. L’elenco dei telefoni disponibili è lo stesso dell’offerta TIM descritta in precedenza e sono:

Samsung Galaxy J 6 con un canone di 5 € al mese per 30 mesi e un anticipo di 49 €

Con lo stesso anticipo (49 €) si può scegliere anche il Samsung Galaxy J 6 +, la rata mensile sarà di 10 euro al mese per 30 mesi.

Samsung Galaxy A 8 può essere vostro con anticipo di 99 €, rata da 10 € al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S10 128 GB, anticipo 69 €, con rate 15€ per 30 mesi

Samsung Galaxy S10e 128 GB, contributo iniziale 49 € e rate da 10 € al mese

Samsung Galaxy S10 512 GB, anticipo da versare di 109 € e contributo mensile da 23 €

Samsung Galaxy S10+ 128 GB, contributo all’acquisto di 69 € e rate 20€ per 30 mesi

Apple iPhoneX 64GB è abbinabile pagando un anticipo di 149€ e rate da 25€ al mese per 30 mesi

Per l’Apple iPhone XR 128 GB l’anticipo sarà 209 € e rata 25 per 30 mesi

Apple iPhoneXR 256GB disponibile anticipando 169.90 € e rate da 30 € al mese per 30 mesi

L’anticipo richiesto per l’Apple iPhone X 64GB è 149 € e con rate da 35 € al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS 64GB, anticipo 149 €, rata 35 €al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS Max 64 GB, 129 € da versare subito e poi un contributo mensile di 39€ per 30 mesi

Apple iPhone X 256 GB, anticipo 319 €, rata 35 € al mese per 30 mesi

319 € è l’anticipo per l’Apple iPhone XS 256 GB e poi rate da 35 € per 30 mesi

Apple iPhone XS Max 256 GB, anticipo 299 €, rate da 39€ al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS 516 GB con anticipo da 429 € e 39 € al mese per 30 mesi

Apple iPhoneXS Max 512 GB, pagando subito 529 €, rata da 39€ al mese per 30 mesi

3. TIM Advance 4.5 G a 19.99 € al mese

Questa promozione è riservata solo ai clienti TIM, ha un costo mensile fisso di 19.99€ che vi permetteranno di avere chiamate illimitate e messaggi a 0.19 € a sms più 40 GB di internet (se si sceglie di addebitare i costi su conto corrente, altrimenti i GB sono solo 20).

La tariffa applicata ad ognuna di queste promozioni è la TIM Base ed è gratis. Il costo di attivazione sarà di 15€ più altri 5 € per avere la SIM.

Gli altri servizi che avranno i clienti TIM sono:

Servizio Richiama 1.90€ ogni 2 mesi

Servizio Ti ho cercato è incluso in Richiama

Segreteria Telefonica 1.50€ a chiamata

Penale recesso anticipato da 20€ a 39€

Altri Costi Prime Go 0.49€ per 4 settimane

Per quanto riguarda la combinazione di smartphone e tariffa telefonica, i modelli e le condizioni per ottenerli sono gli stessi dell’offerta TIM One Prime Go e della tariffa TIM Base New. Il costo mensile stimato con le rate per l’acquisto dello smartphone sale a 30.74€.

Gli smartphone che si possono abbinare a questa promozione sono:

Samsung Galaxy S10 5G a 10 € al mese per 30 mesi e con un anticipo di 199 €

Xiaomi MI MIX 3 5G 128 GB zero € al mese con anticipo di 199€

E a breve sarà disponibile anche Oppo Reno

4. TIM Advance 5 G a 29.99 € al mese

L’attivazione di questo piano 5G di TIM costa 9€ e altri 5 € dovrete spenderli per la Sim abbinata. L’offerta comprende l’attivazione della tariffa TIM Base New, avrete:

chiamate illimitate

sms illimitati

50 GB Internet

12 GB all’estero (UE)

Gli altri servizi che avranno i clienti TIM sono:

Servizio Richiama 1.90€ ogni 2 mesi

Servizio Ti ho cercato è incluso in Richiama

Segreteria Telefonica 1.50€ a chiamata

Penale recesso anticipato da 20€ a 39€

Prime Go 0.49€ ogni 4 settimane

Anche in questo caso il prezzo base di 29.99 € al mese sarà più consistente se vorrete includere un cellulare nell’abbonamento mensile. Una stima fatta sul modello più economico abbinabile fa salire il costo a 40.24€.

5. TIM Advance 5G Top a 49.99 € al mese

Per i clienti ancora più esigenti c’è la versione TOP dell’offerta appena illustrata. Il costo arriva a sfiorare i 50 € al mese (49.99€ per essere precisi) ma include il doppio dei GB per navigare in 5G. TIM Advance TOP 5G quindi comprende:

100 GB di Internet

di Internet chiamate e sms illimitati

250 minuti all’estero – 125 per chiamare e 125 per ricevere

3 GB in roaming extra UE

20 GB in UE

Ai primi 1000 clienti che comprano uno smartphone con una delle offerte 5G di TIM l’operatore regala il Game Pad uno joystick per giocare con i contenuti dell’app TIM Games.

Chiudiamo questa panoramica poi con una speciale promozione per gli Under 30, TIM ha pensato a questa soluzione per i più giovani. Si potrà scegliere tra 3 modelli di smartphone che si potranno comprare nei negozi dell’operatore con carta di credito (su cui poi saranno addebitate le rate mensili). Il valore degli smartphone proposti sarebbe di circa 259 €, ma con il sistema di rate si arriverà a pagare 149€ in totale. Questi i cellulari offerti: