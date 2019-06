TIM smartphone incluso: le offerte di giugno 2019

Tra gli operatori che offrono promozioni che comprendono gli smartphone nel piano di abbonamento o ricaricabile la lista dei cellulari disponibili con le tariffe TIM è di certo tra le più lunghe. I modelli compresi vanno dagli ultimi iPhone ai Huawei Pro.

Se non sapete qual è il modello di smartphone più adatto alle vostre necessità controllate le opinioni degli altri utenti, mentre per le migliori offerte potete usare il comparatore di SosTariffe.it.

A giugno 2019 le tariffe più convenienti proposte da Tim che comprendono un telefono cellulare di ultima generazione (pagando delle piccole rate mensili) sono:

1. Tim Base New a 9.08€ al mese

L’offerta prevede una tariffazione delle chiamate a 0.23€/min, scatto alla risposta di 0.20€, sms a 0.19€ a messaggio e Internet a 0.01€/MB. L’attivazione è gratuita. I telefoni collegati alla promozione sono:

Il Samsung Galaxy J 6, il canone mensile per avere questo cellulare sarà 5€ (per 30 mesi), mentre l’anticipo da versare sarà 49 €.

Con lo stesso anticipo (49€) si può scegliere anche il Samsung Galaxy J 6 +, la rata mensile in questo caso sarà di 10 euro al mese per 30 mesi.

Sempre tra i cellulari Samsung è disponibile anche il Galaxy A 8 – anticipo di 99 €, rata da 10 € al mese per 30 mesi

Tra i modelli Apple invece c’è l’iPhoneX 64GB con un anticipo di 149€ e rate da 25€ al mese per 30 mesi

Apple iPhone XR 128 GB – anticipo 209 € e rata 25 per 30 mesi

Oppure l’Apple iPhoneXR 256GB versando all’acquisto 169.90 € e con rate da 30 € al mese per 30 mesi

Apple iPhone X 64GB – anticipo 149 € e rate da 35 € al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS 64GB pagando 149 €, mentre le rate saranno da 35 € al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS Max 64 GB – anticipo 129 € contributo mensile 39€ per 30 mesi

Anticipo decisamente più consistente quello per includere nell’offerta l’Apple iPhone X 256 GB: saranno necessari 319 € all’acquisto e rate da 35 € al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS 256 GB – anticipo 319 € rata 35 € per 30 mesi

Apple iPhone XS Max 256 GB – anticipo 299 €, contributo mensile da 39€ per 30 mesi

Tra i più costosi l’Apple iPhone XS 516 GB, per cui dovrete pagare subito 429 €, e poi rate da 39€ al mese per 30 mesi

Infine, l’Apple iPhoneXS Max 512 GB – anticipo 529 € e 39€ al mese per 30 mesi

2. TIM ONE Prime Go da 11€

Quest’altra promozione prevede un costo mensile di 2,10€ con il primo mese gratuito per i nuovi clienti, una tariffazione da 0.19€/min per le chiamate, 0.16€/sms e 0.01€/MB. Il piano offre dei benefit ai clienti come un giorno di Internet gratis ogni mese solare con il Turbogiga Day, voucher Cinema 2×1 chiamate ed SMS illimitati con il tuo numero TIM preferito e la possibilità di trasformare gratuitamente tutte le tue ricariche in una Ricarica+ per vincere premi.

Samsung Galaxy J6 con un canone di 5€ al mese per 30 mesi e un anticipo di 49 €

Oppure, versando la stessa somma, potrete scegliere il Samsung Galaxy J 6 +, la rata mensile sarà di 10 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy A 8 – anticipo di 99 €, rata da 10 € al mese per 30 mesi

Apple iPhone X 64 GB – anticipo di 149€ e rate da 25€ al mese per 30 mesi

Apple iPhone XR 128 GB – anticipo 209 € e contributo mensile da 25 € per 30 mesi

Apple iPhone XR 256 GB – anticipo 169.90 € e rate da 30 € al mese per 30 mesi

Apple iPhone X 64 GB – anticipo 149 € e rate da 35 € al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS 64 GB – anticipo 149 €, rata da 35 €al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS Max 64 GB – anticipo 129 €, contributo mensile 39€ per 30 mesi

Apple iPhone X 256 GB – anticipo 319 €, rata da 35 € al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS 256 GB – anticipo 319 €, per 30 mesi rate da 35 €

Apple iPhone XS Max 256 GB – anticipo 299 €, 39€ al mese per 30 mesi

Apple iPhone XS 516 GB – anticipo 429 €, contributo mensile da 39€ per 30 mesi

Apple iPhone XS Max 512 GB – anticipo 529 €, rata da 39€ al mese per 30 mesi

3. Tim Senza limiti SILVER

La tariffa ha un costo di attivazione 9 € e mensilmente il prezzo è di 15 €. Le chiamate sono illimitate e la tariffazione è di 0.19€ a sms e sono inclusi 20 GB. Il comparatore di SosTariffe.it mostra il costo indicativo della promozione calcolando la spesa mensile media comprendendo il canone della tariffa, i costi di attivazione e gli eventuali costi aggiuntivi approssimativi per il device scelto. Per questa tariffa la stima è di 25 €.

Samsung Galaxy J 6, anticipo 49 €, contributo mensile 5 € per 30 mesi

Samsung Galaxy A 6, anticipo 29 € rata da 10 € per 30 mesi

Samsung Galaxy A 50, anticipo 99€, contributo mensile 4.99€

Samsung Galaxy A 6 +, anticipo 49€ rata da 10€ in 30 mesi

Samsung Galaxy A 7, anticipo 59 € contributo mensile di 10 €

Samsung Galaxy A 70, 99€ in anticipo e poi contributo mensile di 10 € per 30 mesi

Samsung Galaxy A 8, anticipo di 99 € e rate da 10 € per 30 mesi

Samsung Galaxy A 9, anticipo 29€ e rata da 20 € al mese

Samsung Galaxy S 10e 128 GB, anticipo 49€, contributo mensile 19€

Samsung Galaxy S 9, anticipo 99€ e rata da 20 €

Samsung Galaxy S 10 128 GB, anticipo 99€ e contributo mensile da 20 €

Samsung Galaxy S10 + 128 GB, anticipo 89 € e rate da 25 €

Samsung Galaxy S10 512 GB, anticipo 89€ e contributo mensile 30 €

Samsung Galaxy Note 9 128 GB, 119 €, rate da 30 €

Samsung Galaxy S 10+ 512 GB, 129€ in anticipo e rate da 30 €

Samsung S9+ 64 GB, anticipo 179 € e contributo mensile da 26 €

Samsung Galaxy S9+ 256 GB, 169€ e contributo mensile da 30 €

Samsung Galaxy Note 9 512 GB, 149€ in anticipo e poi rate da 35€

Huawei P 30, anticipo 69 € e rata da 15 € al mese

Huawei P30 Pro, anticipo 99.00€ e rate da 20 € al mese

Huawei Mate 20, 109€ da versare subito e poi rate da 23 € al mese per 30 mesi

Huawei Mate 20 PRO, 169€ e poi 30 €

Apple iPhone XR 64 GB, 149€ di anticipo e rate da 25€

Apple iPhone XR 128 GB, 209 € di anticipo e rate da 25 €

Apple iPhone XR 256 GB, anticipo da 169€ e rate da 30 € al mese

Apple iPhone X 64 GB, 149€ anticipo e rate da 35€

Apple iPhone XS 64GB, 149 € e poi rate da 35€

Apple iPhone XS Max 64 GB 129 € anticipo e contributo mensile da 39€

Apple iPhone X 256 GB, 319€ e rate da 35 €

Apple iPhone XS 256 GB, 319 € e rate da 35€

Apple iPhone XS Max 256 GB, 299€ e rate da 39€ al mese

Apple iPhone XS 516 GB, 429€ al momento dell’acquisto e poi 39€ al mese

Apple iPhone XS Max 512 GB, 529€ e rate da 39€ al mese

4. TIM Senza Limiti Gold

In tutto uguale alla tariffa precedente ma con un numero di GB per navigare su Internet più limitato, saranno solo 18GB. Il costo medio di questa promozione stimato dal calcolatore di SosTariffe.it è di 35.25€ al mese.

5. TIM Senza Limiti Platinum

Vale quanto detto per le altre due promozioni, il costo medio è più elevato: si raggiungono i 59.25€. Anche in questo caso sono comprese le chiamate illimitate, gli sms saranno tariffati al prezzo di 0.19€ e GB illimitati.

E sia per la tariffe Senza Limiti Gold che per la Platinum la lista dei dispositivi abbinabili è la seguente:

Samsung Galaxy J 6, anticipo 49 €, contributo mensile 5 € per 30 mesi

Samsung Galaxy A 6, anticipo 29 € rata da 10 € per 30 mesi

Samsung Galaxy A 50, anticipo 99€, contributo mensile 4.99€

Samsung Galaxy A 6 +, anticipo 49€ rata da 10€ in 30 mesi

Samsung Galaxy A 7, anticipo 59 € contributo mensile di 10 €

Samsung Galaxy A 70, 99€ in anticipo e poi contributo mensile di 10 € per 30 mesi

Samsung Galaxy A 8, anticipo di 99 € e rate da 10 € per 30 mesi

Samsung Galaxy A 9, anticipo 29€ e rata da 20 € al mese

Samsung Galaxy S 10e 128 GB, anticipo 49€, contributo mensile 19€

Samsung Galaxy S 9, anticipo 99€ e rata da 20 €

Samsung Galaxy S 10 128 GB, anticipo 99€ e contributo mensile da 20 €

Samsung Galaxy S10 + 128 GB, anticipo 89 € e rate da 25 €

Samsung Galaxy S10 512 GB, anticipo 89€ e contributo mensile 30 €

Samsung Galaxy Note 9 128 GB, 119 €, rate da 30 €

Samsung Galaxy S 10+ 512 GB, 129€ in anticipo e rate da 30 €

Samsung S9+ 64 GB, anticipo 179 € e contributo mensile da 26 €

Samsung Galaxy S9+ 256 GB, 169€ e contributo mensile da 30 €

Samsung Galaxy Note 9 512 GB, 149€ in anticipo e poi rate da 35€

Huawei P 30, anticipo 69 € e rata da 15 € al mese

Huawei P30 Pro, anticipo 99.00€ e rate da 20 € al mese

Huawei Mate 20, 109€ da versare subito e poi rate da 23 € al mese per 30 mesi

Huawei Mate 20 PRO, 169€ e poi 30 €

Apple iPhone XR 64 GB, 149€ di anticipo e rate da 25€

Apple iPhone XR 128 GB, 209 € di anticipo e rate da 25 €

Apple iPhone XR 256 GB, anticipo da 169€ e rate da 30 € al mese

Apple iPhone X 64 GB, 149€ anticipo e rate da 35€

Apple iPhone XS 64GB, 149 € e poi rate da 35€

Apple iPhone XS Max 64 GB 129 € anticipo e contributo mensile da 39€

Apple iPhone X 256 GB, 319€ e rate da 35 €

Apple iPhone XS 256 GB, 319 € e rate da 35€

Apple iPhone XS Max 256 GB, 299€ e rate da 39€ al mese

Apple iPhone XS 516 GB, 429€ al momento dell’acquisto e poi 39€ al mese

Apple iPhone XS Max 512 GB, 529€ e rate da 39€ al mese

La sottoscrizione di una delle offerte descritte con smartphone incluso comporta il vincolo contrattuale per 30 mesi con la TIM.