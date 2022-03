TIM ricaricabile senza canone mensile: le promozioni di Marzo 2022

TIM ricaricabile senza canone : scopri le offerte a consumo dell'operatore per controllare direttamente le proprie spese pagando solo per i servizi effettivamente utilizzati nell'arco di un mese

Tutti gli operatori oggi scelgono di proporre agli utenti offerte di telefonia mobile tutto incluso. A fronte di un costo mensile fisso (escludendo la possibilità di rimodulazioni) è possibile avere un bundle con una quantità prestabilita di minuti, SMS e Gigabyte per la navigazione Internet su smartphone. Alcun persone però ancora oggi vogliono avere un controllo maggiore sulle proprie spese e per questo preferiscono i piani a consumo. Con queste offerte si pagano solo i minuti, SMS e Megabyte effettivamente utilizzati nell’arco di un mese secondo una precisa tariffazione. Questo tipo di promozioni sono ad esempio preferite dagli anziani, che utilizzano raramente il telefono e sono poco interessati alla navigazione su Internet da mobile. Le offerte TIM ricaricabile senza canone sono la soluzione ideale per chi vuole spendere solo per i servizi di cui effettivamente usufruisce.

TIM ricaricabile senza canone mensile: le promozioni di marzo

Le offerte TIM ricaricabile senza canone rientrano nella famiglia delle TIM Base. Nello specifico non si tratta propriamente di piani a consumo, in quanto prevedono un piccolo costo mensile che viene azzerato se si attiva un’offerta minuti e Giga inclusi. La navigazione Internet viene tariffata solo se avviene un effettivo consumo di Megabyte. Chi sottoscrive le offerte TIM ricaricabile senza canone può cambiare piano in ogni momento e gratuitamente accedendo all’area clienti MyTIM sul sito, chiamando il 40916 o con l’aiuto di un operatore tramite il servizio clienti 119 al costo di 3,99 euro.

Minuti e SMS Navigazione Internet Costo mensile Attivazione SIM TIM Base 19 Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 19 cent al minuto e 20 cent di scatto alla risposta con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi SMS a 29 cent MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo (superati i 500 MB la velocità viene ridotta a 32 Kbps) 1,99 euro al mese (gratuito per chi attiva le offerte con minuti, SMS e Gigabyte) Gratuita Gratuita TIM Base New Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 23 cent al minuto e 20 cent di scatto alla risposta con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi SMS a 19 cent MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo (superati i 500 MB la velocità viene ridotta a 32 Kbps) 1,99 euro al mese (gratuito per chi attiva le offerte con minuti, SMS e Gigabyte) Gratuita Gratuita TIM Facile Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 49 cent al minuto senza scatto alla risposta SMS a 7,32 cent MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo (superati i 500 MB la velocità viene ridotta a 32 Kbps) Zero Gratuita Gratuita

Se le offerte TIM ricaricabile senza canone non vi hanno convinto potete sempre scegliere tra le tante tariffe tutto incluso dell’operatore. TIM permette di sottoscrivere anche offerte 5G per navigare alla massima velocità nelle principali città italiane e chi è già suo cliente per la rete fissa può anche attivare gratuitamente TIM Unica e avere così gratis ogni mese Gigabyte illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM), 3 mesi di Disney+ (poi 9,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi collegati alla rete. Con TIM Unica il pagamento delle linee mobili e di quella fissa avviene comodamente con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica. Le migliori offerte TIM tutto incluso sono:

1. PREMIUM Mobile

minuti e SMS illimitati

10 GB per navigare in 4G fino a 150 Mbps con attivazione in negozio con Ricarica Automatica (5 GB online)

100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

L’offerta prevede un primo mese gratuito per i nuovi clienti con attivazione online, poi 12,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita mentre la SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Google One offre 100 GB di spazio d’archiviazione per foto, video e documenti Google Drive, Gmail e Google Foto salvate nella qualità originale. Sul telefono è sempre disponibile un backup e il piano può essere condiviso con altre 5 persone. E’ possibile richiedere assistenza (al momento solo in inglese) via chat, email o telefono senza costi aggiuntivi. Per gli abbonati Google One sono poi disponibili vantaggi extra come i crediti di Google Play e l’estensione dei periodi di prova di servizi come YouTube Premium e Stadia.

2. EXECUTIVE Mobile

minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in 4G+ fino a 700 Mbps

Priority Network

TIM Safe Web Plus

Quality care

100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

L’offerta prevede un primo mese gratuito per i nuovi clienti con attivazione online, poi 15,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita mentre la SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM Safe Web Plus garantisce protezione a tutti dispositivi connessi alla rete mobile dell’operatore e include:

Blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo

Verifica della pericolosità di un sito prima ancora di collegarsi

Parental control (livello di sicurezza alto, medio e basso), definizione delle fasce orarie consentite alla navigazione, ricerca sicura sui motori di ricerca, blocco dei siti proibiti

Report mensile sulle minacche bloccate

Le impostazioni d TIM Safe Web Plus possono essere modificate su on.tim.it/safeweb dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali MyTIM. Il servizio è attivo solo sotto rete di TIM e si può disattivare dall’app MyTIM, accedendo all’Area Personale MyTIM o chiamando il Servizio Clienti 119 o il numero gratuito 40916.

Quality Care permette di ottenere un bonus di 10 GB (massimo una volta al mese e sei volte in un anno) nel caso in cui l’assistenza fornita dal Servizio Clienti 119 non abbia soddisfatto le proprie aspettative. Con TIM Unica il bonus è di 2 euro in fattura.

3. MAGNIFICA Mobile

minuti e SMS illimitati

250 minuti, 250 SMS e 3 GB in roaming in Svizzera, Monaco, Usa, Canada e 250 minuti validi dall’Italia verso Europa, Usa e Canada

100 GB per navigare in 5G fino a 2 Gbps con attivazione in negozio con Ricarica Automatica (50 GB online)

Priority Network

TIM Safe Web Plus

TIM Prima Classe

Quality care

TIM One Number

100 GB di Google One incluso per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

L’offerta prevede un primo mese gratuito per i nuovi clienti con attivazione online, poi 19,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita mentre la SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

TIM oggi raggiunge in 5G le città di Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Verona, Ferrara, Benevento e Ivrea oltre a località turistiche come Cortina, Sanremo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino e altre come Crosio della Valle, Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro, Monza e Osio Sotto.

Con TIM Prima Classe si può richiedere assistenza dedicata con accesso prioritario al Servizio Clienti 119 dalle ore 8:00 alle 22:00, 7 giorni su 7.

TIM One Number è il piano dati che permette di utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch cellular. Così è possibile navigare, chattare e chiamare dall’orologio anche senza avere il telefono in tasca.

