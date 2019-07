TIM, offerte a meno di 10 euro per chi cambia operatore a luglio

Tim qualche settimana ha presentato la sua nuova linea di tariffe 5G chiamata Advance. L’operatore italiano è stata la seconda azienda nel campo ella telefonia mobile dopo Vodafone a lanciare un’offerta commerciale associata al più recente standard di comunicazione di rete. WindTre e Fastweb hanno da poco stretto una partnership per la realizzazione di un’infrastruttura per il 5G condivisa ma ci vorrà ancora qualche tempo perché vengano presentate le prime promozioni dedicata.

Tim non ha però dimenticato coloro che al momento non dispongono di uno smartphone che supporta il nuovo standard e si “accontentano” di navigare alla massima velocità disponibile. L’operatore italiano infatti punta anche sulla propria copertura per convincere i clienti della concorrenza a passare alla sua proposta. Tim garantisce un segnale stabile e continuo con la tecnologia 4G nel 99% del territorio nazionale e quasi la totalità degli utenti del Belpaese ha la possibilità di navigare anche alla velocità del 4.5G.

Il primo gestore di telefonia mobile in Italia per numero di linee attive ha deciso per il mese di luglio di lanciare la sfida ai MVNO (Mobile Virtual Network Operator) e alle loro offerte low cost che hanno avuto tanto successo nel corso dell’anno passato. Nel farlo l’azienda ha scelto di scontare il prezzo di alcune sue tariffe per allinearlo a quelle della proposte della concorrenza virtuale.

Le due promozioni in questione sono Iron X e Titanium e sebbene non siano per nulla pubblicizzate sul sito dell’operatore sono comunque tra le più apprezzate del suo listino. Entrambe offrono gli stessi servizi di Giga 50, l’offerta di punta di Iliad, ovvero minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico per navigare tra le pagine web o accedere ad app e servizi online in mobilità. Il tutto è proposto ad un costo leggermente inferiore rispetto a quello del MVNO francese (7,99 euro al mese) ma dipende da qual è il vostro attuale operatore.

La tariffa da 6,99 euro al mese infatti è disponibile solo per chi arriva da alcuni operatori virtuali selezionati. Nella lista non compare Kena Mobile come è ovvio che sia. Tim infatti non ha nessuno interesse che il suo operatore low cost perda clienti, anche se in suo favore. La tariffa da meno di 10 euro al mese invece può essere sottoscritta non solo da chi arriva da un MVNO come Iliad ma anche da operatori storici come Wind e Tre.

Perché conviene passare a Tim

Sottoscrivere un’offerta di Tim arrivando da un altro operatore non significa solamente poter usufruire di una rete stabile e capillare a livello nazionale. L’operatore italiano infatti in ognuna delle sue proposte include senza alcun costo aggiuntivo molti dei più richiesti servizi di base come la segreteria telefonica o la modalità Hotspot, che permette di trasformare lo smartphone in un modem Wi-Fi portatile per condividere il traffico dati con altri dispositivi.

Ricarica Automatica permette di non doversi preoccupare del credito telefonico, in quanto viene effettuata una ricarica da parte dell’operatore ogni volta che il credito scende sotto una determinata soglia, mentre 1 Giga di Riserva consente di continuare a navigare anche quando il traffico dati è esaurito. Entrambi i servizi possono comunque essere disattivati o riattivati in ogni momento dall’utente senza alcuna spesa tramite l’apposita sezione dell’Area Personale sul sito dell’operatore.

Non solo, diventando clienti di Tim si può partecipare gratuitamente al programma di vantaggi Tim Party. Ogni settimana è possibile ottenere minuti e Gigabyte aggiuntivi, smartphone a prezzi scontati e regali per i propri acquisti sia online sia presso punti vendita fisici.

Ogni dettaglio della propria offerta può poi essere gestito con pochi click tramite l’app My Tim. La piattaforma è disponibile per Android e iPhone e permette di monitorare in ogni momento il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, effettuare una ricarica online, controllare se ci sono offerte attive associate alla linea, disattivare servizi non richiesti e molto altro ancora.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle tariffe sotto i 10 euro per chi passa a Tim e le modalità con cui sottoscriverle.

Confronta le offerte di Tim

Le migliori offerte Tim sotto i 10 euro per chi cambia operatore

1. TIM Titanium

minuti illimitati per chiamare verso tutti

SMS senza limiti verso tutti

50 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese e può essere sottoscritta solo da chi proviene da Iliad, ho. Mobile, Tre e Wind.

2. Tim Iron X

minuti illimitati per chiamare verso tutti

SMS senza limiti verso tutti

50 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 9,99 euro per il primo mese poi il prezzo passa automaticamente a 6,99 euro per tutti i mesi successivi. La promozione è riservata a chi arriva da PosteMobile e altri MVNO, escluso Kena Mobile.

3. Tim 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.