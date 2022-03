TIM lancia nuove offerte online da 7,99 euro al mese

Si rinnova il listino di offerte TIM da attivare online . Per gli utenti in cerca di una nuova offerta mobile con minuti, SMS e Giga, infatti, le nuove proposte di TIM puntano a mettere a disposizione soluzioni particolarmente convenienti da attivare, direttamente online, a partire da 7,99 euro al mese anche con la possibilità di sfruttare Giga illimitati (per i clienti di rete fissa). Ecco tutti i dettagli relativi alle nuove offerte TIM:

TIM ha rinnovato la sua gamma di offerte TIM Wonder, attivabili esclusivamente online. A disposizione degli utenti c’è ora una nuova tariffa, denominata TIM Wonder Five, a cui si affianca una versione rinnovata e con più Giga della precedente TIM Wonder Six. Entrambe le offerte possono essere attivate direttamente online, seguendo una semplice procedura online accessibile dal sito TIM. Da notare che per i già clienti TIM di rete fissa è possibile ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie a TIM Unica, la promozione (attivabile anche su SIM con diversa anagrafica rispetto alla linea fissa) che prevede l’addebito del canone mensile dell’offerta mobile nella fattura di rete fissa. Per ogni linea fissa TIM è possibile abbinare fino a 6 SIM TIM su cui ottenere Giga illimitati gratis.

TIM Wonder Five

La prima offerta da considerare è TIM Wonder Five. Quest’offerta include minuti ed SMS illimitati verso tutti oltre ad un bundle con 70 GB in 4G da utilizzare per navigare in mobilità. I Giga diventano illimitati grazie a TIM Unica. Da notare che con l’opzione TIM 5G On è possibile, al costo di 5 euro in più e previa disponibilità di uno smartphone compatibile, abilitare la propria offerta all’utilizzo della rete 5G. L’offerta proposta da TIM presenta un canone di 7,99 euro al mese ed include anche LoSai e ChiamaOra.

È previsto un contributo iniziale di 25 euro che comprende 20 euro di traffico sulla SIM. L’offerta TIM Wonder Five non è disponibile per tutti. Per attivare quest’offerta è, infatti, necessario richiedere la portabilità del numero da un operatore virtuale (sono esclusi solo Very Mobile, Kena Mobile, ho. Mobile e Lycamobile). L’offerta è attivabile direttamente online seguendo il link qui di sotto. Per attivare TIM Wonder Five è necessario avere a disposizione un documento di identità dell’intestatario della SIM e il codice seriale ICCID della SIM. La spedizione della SIM è gratuita.

TIM Wonder Six

Da tenere d’occhio è anche l’offerta TIM Wonder Six. Si tratta di una soluzione più completa rispetto all’offerta precedente. In questo caso, infatti, abbiamo a disposizione minuti ed SMS illimitati oltre a 100 GB in 4G ogni mese (anche qui c’è la possibilità di accedere alla rete 5G con l’opzione dedicata e l’utilizzo di uno smartphone compatibile). Il canone è di 9,99 euro al mese mentre la spesa iniziale per attivare l’offerta è di 25 euro di cui 20 euro di traffico sulla SIM da utilizzare per coprire i costi dell’offerta stessa.

A differenza dell’offerta precedente, TIM Wonder Six è attivabile da un numero maggiore di utenti. Oltre a tutti i clienti di operatori virtuali (con le stesse eccezioni viste per TIM Wonder Five) possono attivare quest’offerta anche i clienti Iliad. La procedura da seguire è la stessa. Per l’attivazione online è possibile fare riferimento al link qui di sotto. La spedizione della SIM è gratuita e per attivare l’offerta è necessario fornire i dati anagrafici dell’intestatario e il codice seriale ICCID della SIM.

TIM Premium YOUNG (per Under 25)

Per i più giovani (Under 25) c’è la possibilità di attivare TIM Premium YOUNG. L’offerta in questione è disponibile senza vincoli di provenienza. Il pacchetto comprende minuti ed SMS illimitati e 25 GB in 4G con Giga illimitati su tutte le principali app di chat, social, musica, gaming e e-learning. Con TIM Unica è possibile ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi. L’offerta include anche l’accesso a TIM MUSIC e TIM GAMES senza costi aggiuntivi. TIM Premium YOUNG presenta un costo periodico di 11,99 euro al mese ed è attivabile da tutti i nuovi clienti che passano a TIM e che hanno meno di 25 anni.

