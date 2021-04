TIM Internet senza limiti: offerte Internet business di TIM

Tim è tra i provider leader per la rete fissa non solo nel settore consumer ma anche in quello business. Tim Internet senza limiti è un’offerta tutto incluso, con chiamate e navigazione senza limiti alla massima velocità disponibile, in grado di assecondare le esigenze di qualsiasi tipologia di professionista. Alla tariffa possono poi essere associate anche soluzioni digitali per il cloud computing, sicurezza informatica e digital transformation.

Tim Internet senza limiti: dettagli e alternative

Tim Internet senza limiti è l’offerta Internet business per partita IVA e aziende che prevede la fibra ottica. Grazie a diversi bonus offerti dall’operatore è possibile ottenere uno sconto sul costo mensile del piano e servizi per la crescita della propria impresa grazie a una maggiore visibilità sul web. La tariffa è vincolata alla copertura disponibile presso il proprio negozio o sede. Per verificarla potete utilizzare l’apposito strumento gratuito su SOStariffe.it.

1. Tim Internet Senza Limiti Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload con la fibra ottica FTTH

1 canale Voce VoIP incluso

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

Indirizzo IP Statico incluso

Tim Safe Web Plus incluso per 3 mesi (poi 3 euro al mese)

Check Up Digitale incluso

Modem Tim Hub+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi o 10 euro al mese per 24 rate)

Opzione Bundle Digital per la creazione di un account sul Tim Digital Store in cui acquistare i servizi ICT di Tim

L’offerta ha un costo di 30 euro al mese con domiciliazione della fattura attivabile solo online fino al 21/4/21. Grazie al bonus Tim, anch’esso disponibile solo online, si ottiene uno sconto di 15 euro al mese per 24 mesi sul costo dell’offerta. L’attivazione è di 15 euro al mese per 24 mesi (360 euro in totale).

Senza domiciliazione è previsto un ammontare di anticipo conversazioni di 100 euro. Le spese per il subentro e trascolo della linea sono invece rispettivamente di 16,20 euro e 60 euro. Per la cessazione della linea è previsto un addebito di 28,84 euro e di 19,51 euro per il passaggio ad altro operatore.

Il Check Up Digitale è un servizio che consente di ottenere una consulenza da parte di un esperto digitale per migliorare la visibilità online della propria azienda. Il servizio è suddiviso in tre fasi:

Compilazione di un questionario online con domande sull’attività, presenza su Google, social network e su Internet in generale e obiettivi da raggiungere

Analisi dei dati raccolti e realizzazione din un report di sintesi e scoring di circa 30 pagine che si riceverà via email

Discussione telefonica sul report

Il Check Up Digitale è incluso in Tim Senza Limiti per i primi 3 mesi dall’attivazione dell’offerta.

2. Tim Unica Business

La tariffa è riservata ai clienti Business di Tim che dispongono di offerte fisse e mobili attive sulla stessa Partita IVA (Tim Deluxe Plus + Tim Senza Limiti XDSL) e permette di ottenere:

Raddoppio dei Giga sulle linee mobili (anche già attive)

Tim Work Smart: una sala riunioni virtuale gratis per 6 mesi con Giga Free per connettersi da PC e smartphone

Tim Quality Assistance: assistenza tecnica e riparazione guasti in un giorno lavorativo. Su richiesta è previsto un indennizzo in caso di ritardata riparazione

L’offerta convergente nel dettaglio prevede:

Navigazione illimitata fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload con la fibra ottica FTTC o FTTE

1 canale Voce VoIP incluso

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

Indirizzo IP Statico incluso

Tim Safe Web Plus incluso per 3 mesi (poi 3 euro al mese)

Check Up Digitale incluso

Opzione Bundle Digital per la creazione di un account sul Tim Digital Store in cui acquistare i servizi ICT di Tim

SIM mobile con minuti illimitati (30 minuti in entrata e uscita in Ue), 50 SMS e 60 GB (di cui 60 MB in roaming in Ue)

Il costo è di 34,99 euro al mese con domiciliazione della fattura attivabile solo online. Grazie al bonus Tim, anch’esso disponibile solo online, si ottiene uno sconto di 15 euro al mese per 24 mesi sul costo dell’offerta. L’attivazione è di 15 euro al mese per 24 mesi (360 euro in totale) per la linea fissa e di 10 euro per la SIM mobile. E’ possibile richiedere la fattura unica per fisso e mobile.

Senza domiciliazione è previsto un ammontare di anticipo conversazioni di 100 euro. Le spese per il subentro e trascolo della linea sono invece rispettivamente di 16,20 euro e 60 euro. La tariffa resta attiva fino a quando la componente fissa e mobile restano attive contemporaneamente sulla stessa Partita IVA del cliente. Per la cessazione della linea è previsto un addebito di 28,84 euro e di 19,51 euro per il passaggio ad altro operatore.

Alla tariffa è possibile aggiungere il modem Tim Hub+ con certificazione Wi-Fi 6 pagabile con rate da 5 euro al mese per 48 mesi o 10 euro al mese per 24 rate.

Le Tim Business offerte per la fibra ottica possono essere ulteriormente personalizzate con altre opzioni come:

Canale voce aggiuntivo: 10 euro al mese

Numerazione aggiuntiva: 5 euro al mese

Voce Internazionale – Zona 1: 10 euro al mese

Voce Internazionale – Altri Paesi: 5 euro al mese per ciascuna nazione

Assistente personale: 10 euro al mese

Tim Backup Dati 4G: 5 euro al mese e 29 euro di attivazione una tantum

Digital Experience: 10 euro al mese

3. Tim Senza Limiti ADSL

Navigazione illimitata fino a 20 Mbps al secondo in download e 1 Mbps in upload con ADSL2+

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali (Tradizionale RTG – 1 canale voce)

Indirizzo IP Statico incluso

Tim Safe Web Plus incluso per 3 mesi (poi 3 euro al mese)

Check Up Digitale incluso

Opzione Bundle Digital per la creazione di un account sul Tim Digital Store in cui acquistare i servizi ICT di Tim

L’offerta ha un costo di 35 euro al mese per i primi 3 mesi con domiciliazione della fattura attivabile solo online invece di 40 euro al mese. Grazie al bonus Tim, anch’esso disponibile solo online, si ottiene uno sconto di 15 euro al mese per 24 mesi sul costo dell’offerta. L’attivazione è di 15 euro al mese per 24 mesi (360 euro in totale).

Senza domiciliazione è previsto un ammontare di anticipo conversazioni di 100 euro. Le spese per il subentro e trascolo della linea o cambio numero sono invece rispettivamente di 16,20 euro e 60 euro. Per la cessazione della linea è previsto un addebito di 28,84 euro e di 19,51 euro per il passaggio ad altro operatore.

Alla tariffa è possibile aggiungere il Smart Modem pagabile con rate da 5 euro al mese per 48 mesi o 10 euro al mese per 24 rate.

4. Tim Senza Limiti FWA

Navigazione illimitata fino a 40 Mbps al secondo in download e 4 Mbps in upload con FWA

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

1 canale Voce VoIP incluso

Indirizzo IP dinamico incluso

Tim Safe Web Plus incluso per 3 mesi (poi 3 euro al mese)

Check Up Digitale incluso

Opzione Bundle Digital per la creazione di un account sul Tim Digital Store in cui acquistare i servizi ICT di Tim

L’offerta ha un costo di 30 euro al mese per i primi 3 mesi con domiciliazione della fattura attivabile solo online invece di 35 euro al mese. Grazie al bonus Tim, anch’esso disponibile solo online, si ottiene uno sconto di 15 euro al mese per 24 mesi sul costo dell’offerta. L’attivazione è di 15 euro al mese per 24 mesi (360 euro in totale).

A seconda della copertura disponibile si dovrà procedere all’installazione da parte di un tecnico Tim di un apparato outdoor o indoor, entrambi forniti in comodato d’uso gratuito. Esercitando il diritto di recesso con un preavviso di 30 giorni, l’utente è tenuto alla loro restituzione.

Tim permette anche di associare alla linea fissa un centralino per gestire con la massima efficienza le comunicazioni aziendali dentro e fuori l’ufficio:

1. Tim ComUnica Entry

Questa soluzione si presta ai clienti monosede che necessitano di un centralino in cloud in grado di gestire contemporaneamente fino a 6 chiamate voce e attivabile in tempi rapidi. Il piano include:

Centralino virtuale VoIP e Dati con connessione Internet professionale illimitata fino a 100 Mbps

Da 2 fino a 6 chiamate vocali contemporanee

IP statico​​ incluso

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

Router WIFI incluso in noleggio​

All’offerta è poi possibile aggiungere le seguenti opzioni:

Router TIR premium con Back up (solo con connessione FTTC)

Internet xDSL Professional Opzione Fast 100 – BMG 256K

Canale Voce aggiuntivo (fino ad un massimo di 4)

2. Tim ComUnica

Questa soluzione invece è perfetta sia per i clienti monosede che per quelli multisede, in quanto garantisce massima velocità e flessibilità nella gestione delle chiamate voce in simultanea. Il piano prevede:

Numero di canali Voce, ovvero il numero di chiamate contemporanee da assegnare alla tua sede

Navigazione Internet professionale illimitata con tutte le tecnologie disponibili e Banda Minima Garantita​

Router standard o router con backup LTE​​

Prodotti corded, cordless e prodotti dati tra cui scegliere

Predisposizione, adeguamento o ampliamento LAN per garantire che sia adeguata al supporto del VoIP

Chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali

App per PC e dispositivi mobili disponibili per tutti gli utenti dell’azienda​

All’offerta è possibile aggiungere anche il pacchetto flat per le Chiamate Voce Internazionale.