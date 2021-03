Tim International Promo: 50 Giga e tanti minuti per chiamare all'estero

Tim International Promo è l'offerta per stranieri con tanti minuti per chiamare verso tutti i principali Paesi extra Ue e con 50 GB per navigare in 4G

Per gli stranieri in Italia fino a qualche anno fa restare in contatto con amici e parenti nei Paesi d’origine poteva essere un problema. Le offerte di telefonia mobile rivolte ai clienti italiani infatti prevedono costi molto alti quando si tratta di chiamare verso un’altra nazione che si trova al di fuori dell’Unione Europea. Le offerte Tim per stranieri consentono di ridurre sensibilmente la spesa per le telefonate verso persone che si trovano al di fuori dei nostri confini.

In particolare una delle offerte Tim Romania (ma comunque interessante anche per i cittadini di altre nazioni) prevede un elevata quantità di traffico voce incluso per telefonare verso tutti i principali Paesi extra Ue, come appunto Romania, Cina, Egitto e molti altri, e ben 50 GB di traffico per navigare in Italia e Ue alla velocità del 4G.

Tim International Promo

Minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia

888 minuti per chiamare la Cina

500 minuti per chiamare la Romania

300 minuti per chiamare l’estero *

60 minuti per chiamare l’Ecuador, Egitto, Filippine, Moldavia, Nigeria, Ucraina

50 GB (di cui 7 GB in roaming in Ue) per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload

Lo Sai incluso

Chiama ora incluso

La tariffa è disponibile solo online per nuovi clienti nati all’estero (con codice fiscale straniero) e ha un costo di 9,99 euro al mese con primo mese gratuito. L’attivazione è gratuita. Per chi attiva una nuova linea il costo della Tim International SIM card è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso che si possono pagare alla consegna. Il piano include anche Gigabyte illimitati per l’utilizzo di app di messaggistica popolari come Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat e Line.

Attiva Tim International Promo »

Lo Sai è un servizio che permette di conoscere quando si è ricevuto una chiamata mentre il telefono è spento, non raggiungibile o si è impegnati in un’altra conversazione. L’utente in questi casi riceve un SMS di notifica che lo avverte del tentativo di contatto il cui mittente è il numero della persona che vi ha cercato e nel testo sono contenuti data e ora della chiamata non risposta. Il servizio non prevede costi aggiuntivi all’estero.

Chiama ora permette di sapere quando è il momento migliore per richiamare una persona quando risulta non raggiungibile, fuori copertura od occupata in un’altra conversazione. Il servizio permette di ricevere un SMS di avviso o di prenotare la richiamata automatica non appena il contatto desiderato torna disponibile.

Con la modalità Sempre Connesso è comunque possibile continuare a chiamare, inviare SMS e navigare senza limiti in Italia e nei Paesi Ue anche con credito esaurito al costo di 90 cent al giorno fino a un massimo di 2 giorni consecutivi. L’importo verrà addebitato sulla SIM insieme quello residuo per completare il rinnovo della tariffa alla prima ricarica effettuata per ciascun giorno di effettivo utilizzo. Per attivare Sempre connesso basta chiamare o mandare un SMS dopo aver esurito il credito. Per consumare il traffico dati è necessario fornire il consenso esplicito tramite i canali predisposti (SMS, IVR 40916 e IVR 409168 e, per i nuovi clienti, nei negozi Tim). Terminati i 2 giorni previsti, se non si procede alla ricarica, la SIM rimarrà attiva solo per ricevere chiamate o SMS ed effettuare chiamate di emergenza.

Una volta esaurito il traffico dati incluso in roaming nei Paesi dell’Unione Europea è possibile continuare a navigare al costo di 0,357 cent per ogni MB IVA inclusa.

Per chi necessitasse di ulteriori informazioni e supporto all’attivazione per le offerte Tim Romania può chiamare l’Assistenza Clienti al numero gratuito 119 o in alternativa l’operatore in 9 lingue al 409169. Gli stessi canali di contatto consentono anche di disattivare la tariffa Tim International New.

Anche le Tim international tariffe consentono di attivare gratuitamente Tim Unica a condizione che si abbia sottoscritto una qualsiasi offerta Internet casa dell’operatore. La promozione consente di avere gratis ogni mese Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (1 SIM principale + 5 aggiuntive) e anche 3 mesi di Disney+ inclusi. Il pagamento di tutte le linee mobili e fissa avviene per una maggiore comodità con domiciliazione in bolletta grazie a Tim Ricarica Automatica.

Per i Paesi che non sono inclusi nei 300 minuti internazionali e il traffico voce eccedente si applicano le tariffe di Tim International Base, che permettono di chiamare verso l’estero a partire da 1 cent con scatto alla risposta di 19 cent (massimo 1.000 minuti al mese). I Paesi in cui si applica tale tariffazione sono:

Albania

Argentina

Andorra

Algeria

Australia

Bangladesh

Benin

Bielorussia

Bolivia

Bosnia Erzegovina

Brasile

Bulgaria

Burkina Faso

Camerun

Canada

Cina

Cile

Colombia

Costa d’Avorio

Ecuador

Egitto

El Salvador

Filippine

Ghana

Georgia

Giappone

Hong Kong

India

Indonesia

Iran

Iraq

Israele

Kazakistan

Kosovo

Libano

Libia

Macao

Macedonia

Malesia

Marocco

Mauritius

Messico

Moldavia

Montengro

Nigeria

Pakistan

Paraguay

Perù

Polonia

Principato di Monaco

Repubblica Domenicana

Romania

Russia

Senegal

Serbia

Singapore

Siria

Sri Lanka

Stati Uniti

Svizzera

Tagikistan

Thailandia

Tunisia

Turchia

Uruguay

Ucraina

Uzbekistan

Venezuela

Yemen

Le altre offerte Tim internazionale

Gli utenti stranieri possono possono scegliere anche altre tipologie di tariffe Tim Romania o per altri Paesi.

Tim Internazional Senza limiti

Minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia

888 minuti per chiamare la Cina

500 minuti per chiamare la Romania

300 minuti per chiamare l’estero *

60 minuti per chiamare l’Ecuador, Egitto, Filippine, Moldavia, Nigeria, Ucraina

50 GB (di cui 7 GB in roaming in Ue) per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload (esauriti i quali si può continuare a navigare a 1,90 euro ogni 200 MB fino a un massimo di 1 GB)

Lo Sai incluso

Chiama ora incluso

La tariffa è disponibile per i nuovi clienti nati all’estero e ha un costo di 11,99 euro al mese. L’attivazione è di 5 euro. Per chi attiva una nuova linea il costo della SIM è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso che si possono pagare alla consegna. Il piano include anche Giga illimitati per le app di messaggistica.

Tim Internazional Senza limiti Plus

Minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia

888 minuti per chiamare la Cina

500 minuti per chiamare la Romania

300 minuti per chiamare l’estero *

60 minuti per chiamare l’Ecuador, Egitto, Filippine, Moldavia, Nigeria, Ucraina

100 GB (di cui 7 GB in roaming in Ue) per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload (esauriti i quali si può continuare a navigare a 1,90 euro ogni 200 MB fino a un massimo di 1 GB)

Lo Sai incluso

Chiama ora incluso

La tariffa è disponibile per i nuovi clienti nati all’estero e ha un costo di 14,99 euro al mese. L’attivazione è di 5 euro. Per chi attiva una nuova linea il costo della SIM è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso che si possono pagare alla consegna. Il piano include anche Giga illimitati per le app di messaggistica.

*

Australia

Austria

Francia

Bangladesh

Brasile

Bulgaria

Canada

Cipro

Grecia

Hong Kong

Giappone

Colombia

Danimarca

Finlandia

India

Israele

Lettonia

Lituania

Malesia

Marocco direttrice solo fisso

Messico

Norvegia

Paesi Bassi

Pakistan

Perù

Polonia

Portogallo

Repubblica Ceca

San Marino

Singapore

Slovenia

Stati Uniti

Sud Korea

Svezia

Ungheria