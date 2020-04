Tim è tra i pochissimi operatori in Italia a disporre di offerte dedicate al 5G . La sua rete permette di navigare fino a 2 Gbps e di godere di contenuti in altissima definizione sullo smartphone, oltre a tanti altri servizi digitali all’avanguardia. Scopri le tariffe con 5G incluso dell’operatore italiano

TIM in 5G: le offerte per connettersi a Maggio 2020

Tim è stato tra i primi operatori di telefonia mobile in Italia ad aver adottato la tecnologia 5G. Oggi infatti solo questo gestore e Vodafone prevedono un’offerta commerciale dedicata al più recente standard per reti mobili.

Tim il 24 giugno 2019 ha predisposto una serie di tariffe con inclusa la possibilità di navigare in 5G raccogliendole all’interno della famiglia Advance. L’operatore comunque consente di acquistare la specifica opzione 5G On anche per coloro che hanno scelto altre promozioni. Il costo è di 10 euro al mese ma non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. Per poter navigare in 5G è necessario disporre di un dispositivo abilitato e trovarsi sotto copertura del nuovo standard di rete.

Per questo motivo, Tim ha realizzato anche tariffe telefono incluso per l’acquisto a rate di smartphone con supporto nativo per il 5G. Tra i terminali presenti nel listino del gestore troviamo, ad esempio, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S10 5G, Xiaomi Mi Mix 3 5G e Huawei P40 Pro 5G. L’operatore permette di associare l’acquisto di un telefono di ultima generazione a tutte le sue offerte Ricaricabile con un piano dati attivo. E’ previsto un vincolo di 30 mesi ed eventualmente il pagamento di un anticipo a seconda del modello scelto. Il pagamento avviene tramite carta di credito o addebito sul conto corrente.

Di seguito sono descritte nel dettaglio le offerte Tim 5G:

Le offerte Tim in 5G

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Con Tim Advance 4.5G e 5G si hanno in esclusiva:

iPhone 11 da 64 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

da – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Huawei P40 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro Huawei P40 Pro – 15 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

3. Tim advance 5G Unlimited

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 39,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito per 3 mesi alla piattaforma TimGames. Il servizio per il mobile gaming, che si disattiva in automatico dopo il periodo promozionale, offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. Per giocare su TimGames serve il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Unlimited è possibile associare anche l’acquisto di uno smartphone tra:

Huawei P40 Pro – 10 euro al mese per 30 rinnovo più 199 euro di anticipo

– 10 euro al mese per 30 rinnovo più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo Huawei P40 – 199 euro di anticipo

– 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 5G – 199 euro di anticipo

– 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20+ 5G – 199 euro di anticipo

– 199 euro di anticipo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 0 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

– 0 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 199 euro di anticipo

L’opzione 5G On può essere associata a tariffe come:

Tim Young Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum per 6 mesi.

Tim Junior

Minuti illimitati verso 2 numeri Tim

200 minuti per chiamare tutti gli altri numeri

200 SMS

10 GB per navigare in Internet in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload

Tim I Love Games

Tim Safe Web

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese o 39,99 euro per 6 mesi. Non sono previsti costi di attivazione ma la tariffa è valida solo per i nuovi clienti con meno di 16 anni compiuti. E’ possibile utilizzare le app di messaggistica come Whatsapp, Facebook Messanger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat e Line senza consumare il traffico dati incluso nel piano.

Tim I Love Games offre accesso gratuito ad un ricco catologo di giochi mobili, anche quelli che solitamente sono disponibili solo in modalità Premium. All’interno sono disabilitati acquisti in-app e pubblicità. L’app è disponibile per iOS, Windows Phone e Android. Giocando non si consuma il traffico dati incluso nel piano telefonico.

Tim Safe Web Plus è una piattaforma che garantisce la massima protezione per tutta la famiglia dalle principali minacce del web, siti pericolosi e phishing oltre a bloccare l’attivazione di servizi a pagamento. L’app Tim Protect offre:

Blocco di app ritenute non adatte ai minori

Impostazione di orari per l’uso di app e Internet

Geolocalizzazione

Monitoraggio dei social network

Tim Senior 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore. Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.

La rete 5G di Tim

Il 5G permette di ottenere prestazioni 10 volte superiori rispetto allo standard precedente e offre la possibilità di realizzare nuovi servizi digitali in vari campi oltre a quello della telefonia mobile e fissa, come ad esempio l’industria, urbanistica, automotive, Internet of Things (IoT), salute, intrattenimento, istruzione, sicurezza e turismo.

La rete di Tim consente di navigare fino a 700 Megabit al secondo in download in 4.5G e fino a 2 Gigabit al secondo in download in 5G.

L’operatore si è assicurato le frequenze più pregiate del 5G per consentire ai suoi clienti di fruire di video, film e serie TV in altissima definizione (Ultra HD), che si caratterizza per un maggior numero di pixel e una superiore percezione dei colori ed effetto profondità. Tim inoltre offre assistenza tecnica dedicata dal numero gratuito 119 e soprattutto il servizio Giga First Class, che permette un utilizzo privilegiato della rete per avere una connessione dalle eccellenti performance con un segnale stabile, diffuso e potente anche in movimento, nei luoghi affollati e in condizioni di traffico congestionato.

La copertura 5G di Tim fino a 2 Gigabit è disponibile per utenti e imprese nelle città di Roma, Torino, Firenze e Napoli. Recentemente alla lista si sono aggiunte anche Bologna, Genova, Sanremo, San Marino, Brescia e Monza. Milano è considerata “5G Ready” e breve la copertura verrà estesa anche a Verona, Ferrara, Matera e Bari.

Tim entro il 2021 conta di raggiungere in 5G ben 120 città in Italia, 200 destinazioni turistiche, 245 distretti industriali e 200 progetti specifici per le grandi imprese. In futuro, l’operatore prevede di superare una velocità di 10 Gigabit al secondo e una latenza, ovvero un tempo di reazione della rete, nell’ordine dei millisecondi.