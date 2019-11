Tim, Iliad, Vodafone, Wind, Tre e Kena mobile, offerte di novembre 2019 a confronto

L’offerta di telefonia mobile con l’ingresso degli operatori low cost o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) è diventata ancora più ricca e variegata. La concorrenza tra i vari gestori si è fatta sempre più serrata e per gli utenti la possibilità di scelta diventa ancora più estesa ma anche i dubbi in merito a quale sia l’offerta più conveniente per le proprie esigenze. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori tariffe di Tim, Iliad, Vodafone, Wind, Tre e Kena mobile:

Le migliori offerte di Tim, Iliad, Vodafone, Wind, Tre e Kena mobile in ordine di convenienza

1. Giga 50 di Iliad

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 di Iliad

2. Play Power 60 di Tre

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Tre ha un costo di 11,99 euro al mese. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata e i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60, altrimenti il costo è di 6,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta è compresa la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

Attiva Play Power 60

3. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione di Kena ha un costo di 13,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di nuova SIM. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

Attiva Kena 13,99

4. All Digital di Wind

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Wind ha un costo di 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti e chi effettua la sottoscrizione online la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Per chi sceglie di ritirare in negozio il costo di attivazione è di 4,99 euro.

Attiva All Digital di Wind

5. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta di Tim ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

Confronta le offerte di Tim

6. Infinito Gold Edition di Vodafone

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa di Vodafone ha un costo di 29,99 euro invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Confronta le offerte di Vodafone

I pro e i contro delle singole tariffe

Come da qualche anno a questa parte Iliad resta attualmente la scelta più conveniente in termini di addebito mensile e ricchezza di servizi inclusi nel piano. Giga 50 infatti ha un costo nettamente inferiore alle tariffe più economiche dei top provider e anche degli altri principali operatori low cost. Anche se in realtà aziende come Kena Mobile e ho. Mobile dispongono di tariffe meno costose, quest’ultime hanno il limite di prevedere una barriera all’ingresso a seconda dell’operatore di provenienza.

L’offerta aperta di tutti di Kena sta comunque scalando la classifica delle tariffe più convenienti. Kena 13,99 potrebbe sembrare meno attraente rispetto a Giga 50 ma bisogna considerare in primis che il traffico dati disponibile è superiore (70 GB contro 50 GB) e che non è previsto alcun costo per l’attivazione e l’acquisto della SIM. In sostanza, considerando tutti i fattori, la spesa totale per Kena 13,99 è letteralmente di 13,99 euro contro i 17,98 euro della proposta di Iliad.

Tre si inserisce tra le due tariffe con Play Power. La tariffa dell’operatore fusosi con Wind nel 2016 è meno ricca in termini di traffico voce e Internet ma dispone comunque di un prezzo altamente competitivo e di numerosi servizi inclusi. Con Play Power, ad esempio, ogni settimana si possono acquistare due biglietti per il cinema al prezzo di uno e recarsi in una delle moltissime sale sparse per il Paese. Basta mostrare lo smartphone alla cassa e godersi lo spettacolo.

Ai piedi del podio si piazza Wind con la sua All Digital. La tariffa è particolarmente conveniente per chi arriva da un altro operatore ed effettua la portabilità del numero. Per godere dei vantaggi però la sottoscrizione deve avvenire online.

Tim e Vodafone come spesso succede hanno le proposte più costose ma non sono certamente promozioni da scartare a proprio. I due operatori infatti, non a caso, sono quelli con il maggior numero di linee attive in Italia. Il loro primato dipende dal fatto che dispongono di una rete stabile e capillare a livello nazionale, offrono un servizio di assistenza rapido e preciso e propongono tariffe particolarmente ricche in termini di servizi (anche se più costose rispetto alla media del settore).

Una delle offerte più interessanti di Tim è Advance 4.5G ma chi dispone di un telefono con supporto nativo al 5G, ovvero il più recente standard di comunicazione mobile, potrebbe essere interessato alle altre tariffe della linea Advance, che includono l’opzione 5G.

Vodafone questa settimana ha invece lanciato una nuova famiglia di promozioni tutto incluso chiamata Infinito (telefonate, SMS e navigazione senza limiti). L’operatore britannico come da tradizione ha ancora una volta strizzato l’occhio agli utenti associando alle sue tariffe alcuni servizi per l’intrattenimento molto interessanti. Con Infinito Gold Edition, ad esempio, si possono guardare sullo schermo dello smartphone una selezione di partite di Champions League, NBA a altri eventi sportivi grazie all’abbonamento gratuito per un anno a Sky Sport Mix e i più popolari programmi di Sky come Gomorra e X-Factor tramite il ticket di NOW TV incluso nel piano. Anche questa offerta è prevista l’opzione per il 5G.

