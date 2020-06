TIM e Now TV, nasce Mondo Sport: come attivare il servizio e avere il calcio di Sky e DAZN

Per già clienti TIM con un abbonamento attivo per la linea fissa e per tutti i nuovi clienti che sottoscrivono una delle offerte Internet casa dell’operatore nasce Mondo Sport, l’offerta speciale che permette di seguire tutti i principali eventi sportivi in streaming grazie alle partnership con Sky (e in particolare NOW TV) e DAZN. Ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta Mondo Sport di TIM e come fare per attivarla.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Mondo Sport, la nuova offerta per seguire lo sport in streaming con TIM

Mondo Sport è la nuova offerta che permette ai clienti TIM di rete fissa di seguire in streaming tutti i principali eventi sportivi grazie alle partnership con Sky (tramite la piattaforma di streaming NOW TV) e DAZN. Con la ripresa del campionato di calcio e di tante altre competizioni sportive dopo lo stop per l’emergenza sanitaria, grazie alla nuova offerta Mondo Sport sarà possibile seguire in streaming tantissimi eventi ad un prezzo davvero vantaggioso.

Da notare, inoltre, che Mondo Sport di TIM è disponibile sia per i già clienti TIM, con un abbonamento attivo, che per chi passa a TIM attivando una delle offerte Internet casa di TIM della gamma TIM Super che offrono anche una serie di bonus aggiuntivi di sicuro interesse. Vediamo, quindi, quali sono i dettagli della nuova offerta Mondo Sport e come fare ad attivarla:

Mondo Sport

L’offerta Mondo Sport di TIM abbina in un unico abbonamento i due principali servizi di streaming dedicati al mondo dello sport attualmente attivi in Italia. Scegliendo quest’offerta, infatti, i clienti TIM potranno accedere, con un’unica sottoscrizione a prezzo scontato, a NOW TV e DAZN.

Di norma, il Pass Sport di NOW TV ha un costo di 29,99 Euro al mese mentre una sottoscrizione a DAZN presenta un costo periodico di 9,99 Euro al mese. Scegliendo l’offerta Mondo Sport di TIM sarà, invece, possibile accedere ad entrambi i servizi ad un costo complessivo di 29,99 Euro al mese con primo mese gratis.

L’offerta, quindi, mette a disposizione degli utenti TIM uno sconto complessivo di 9,99 Euro al mese sull’accesso alle due piattaforme di streaming dedicate al mondo dello sport. Il costo dell’opzione Mondo Sport verrà incluso nella bolletta TIM relativa all’abbonamento di rete fissa attivo con l’operatore.

Da notare, inoltre, che per chi sceglie Mondo Sport c’è un ulteriore bonus aggiuntivo. I clienti TIM che richiedono l’offerta riceveranno in noleggio gratuito il TIMVISION Box da collegare alla TV di casa per accedere, grazie alle app già pre-installate, a NOW TV e DAZN, sfruttando la connessione Wi-Fi di TIM.

Con NOW TV e DAZN è possibile accedere ad un pacchetto davvero completo di eventi sportivi con la possibilità di seguire tutte le principali competizioni in corso e che riprenderanno nel corso dei prossimi mesi. Naturalmente, attivando l’offerta Mondo Sport di TIM, i due servizi saranno accessibili, oltre che dal TIMVISION Box, anche da tutte le altre piattaforme (app per smartphone, sito web etc.) semplicemente effettuando l’accesso con il proprio account.

Combinando NOW TV e DAZN sarà possibile seguire tutto il campionato di Serie A con 7 partite per ogni giornata trasmesse da Sky (e quindi visibili su NOW TV) e 3 partite trasmesse da DAZN. Le due piattaforme offrono una ricchissima programmazione sportiva che, in questi mesi, complice la ripresa delle competizioni, continuerà a crescere.

Ecco alcune delle principali competizioni presenti su NOW TV:

campionato di Serie A con 7 partite per ogni giornata di campionato

la Champions League e l’Europa League (le fasi finali delle edizioni di quest’anno sono in programma ad agosto)

il calcio estero con 3 partite a settimana della Bundesliga tedesca e 5 partite a settimana della Premier League inglese

il campionato di Formula 1 (in partenza tra pochi giorni dopo lo stop per l’emergenza)

la Moto GP

Con DAZN, invece, si potrà accedere a:

3 partite per ogni giornata del campionato di Serie A

le partite del campionato di Serie B

le partite del calcio estero con competizioni come la Liga Spagnola, tornata in campo a giugno, e il campionato francese, che partirà ad agosto con la nuova stagione oltre al calcio sudamericano e alla lega americana MLS

la Moto GP, la Indy Car, la Nascar e i match di boxe di livello internazionale

Come attivare Mondo Sport

I clienti TIM possono attivare Mondo Sport direttamente dall’area utente del sito dell’operatore o dall’app MyTIM. In alternativa, è possibile richiedere l’attivazione dell’offerta in un negozio TIM o chiamando il 187. L’addebito del costo mensile dell’offerta avviene in bolletta, insieme al canone dell’abbonamento della rete fissa.

Dopo la richiesta di attivazione, l’utente riceverà una e-mail di conferma. Direttamente nella mail saranno inclusi i link per l’attivazione degli account con DAZN e NOW TV con tutte le informazioni utili per completare la procedura di sottoscrizione ai due servizi (che dovrà essere eseguita tramite browser web).

Nel caso di desiderasse effettuare la disdetta dall’offerta basterà contattare TIM richiedendo la sospensione dell’opzione. Non è necessario, quindi, contattare DAZN e NOW TV per interrompere la sottoscrizione. Da notare, inoltre, che Mondo Sport non prevede vincoli contrattuali e potrà essere disattivato in modo indipendente rispetto all’abbonamento Internet casa di TIM.

TIM Super

Chi non ha un abbonamento di rete fissa con TIM ha la possibilità di sfruttare la promozione, valida sino al prossimo 30 giugno 2020, sulle offerte della gamma TIM Super, disponibili per tutti al costo di 29,90 Euro al mese. Ecco tutti i dettagli dell’abbonamento disponibile per chi attiva TIM Super:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuti e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuti e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload (in questo caso, l’offerta si chiama “TIM Super Fibra”); in caso di indisponibilità della rete in fibra ottica, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload (in questo caso, l’offerta si chiama “TIM Super Mega) oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload (in questo caso l’offerta si chiamata “TIM Super ADSL)

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload (in questo caso, l’offerta si chiama “TIM Super Fibra”); in caso di indisponibilità della rete in fibra ottica, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload (in questo caso, l’offerta si chiama “TIM Super Mega) oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload (in questo caso l’offerta si chiamata “TIM Super ADSL) opzione Mondo Disney+ con incluso una sottoscrizione a Disney+ e TIM Vision Plus ; quest’opzione è gratuita per i primi 6 mesi di sottoscrizione; successivamente l’offerta si rinnoverà al costo di 3 Euro in più al mese (invece che 11,99 Euro al mese) con possibilità di disdetta in qualsiasi momento da parte dell’utente

con incluso una sottoscrizione a ; quest’opzione è gratuita per i primi 6 mesi di sottoscrizione; successivamente l’offerta si rinnoverà al costo di 3 Euro in più al mese (invece che 11,99 Euro al mese) con possibilità di disdetta in qualsiasi momento da parte dell’utente Giga illimitati senza costi aggiuntivi per i clienti TIM su smartphone (con offerta dati attiva) grazie a TIM Unica; l’opzione per Giga illimitati può essere estesa, sempre senza costi aggiuntivi, ad un massimo di 6 SIM TIM

TIM Super, a prescindere dalla tecnologia con cui avviene la connessione (tra FTTH, FTTC e ADSL), presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese (scontato rispetto al listino di 34,90 Euro per chi si abbona entro il 30 giugno 2020). Nel canone mensile sono inclusi il costo del modem Wi-Fi disponibile in vendita abbinata (5 Euro al mese per 48 mesi) e il contributo di attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi). In caso di recesso anticipato, bisognerà pagare le rate residue.

TIM Super è attivabile direttamente online tramite una procedura di pochi minuti. Per sottoscrivere l’offerta basta cliccare sul box qui di sotto per raggiungere la pagina del sito TIM dedicata all’offerta in questione. Successivamente, è sufficiente cliccare sull’opzione “VERIFICA E ATTIVA” per procedere con la verifica della copertura della fibra ottica e poi con l’effettiva sottoscrizione dell’abbonamento che utilizzerà la tecnologia migliore disponibile all’indirizzo di casa dell’utente.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super

Per chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC, TIM propone anche l’offerta TIM Super FWA che utilizza una tecnologia di tipo “fibra mista radio” con un collegamento wireless tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore dell’operatore. Quest’offerta è disponibile con un costo periodico di 24,90 Euro al mese con attivazione inclusa (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem in comodato d’uso gratuito. Le condizioni proposte sono valide (salvo proroghe) sino al prossimo 30 giugno 2020.

Ecco i contenuti inclusi per chi attiva l’offerta TIM Super FWA:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuti e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuti e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra mista radio; per i primi 200 GB di traffico dato mensili la connessione presenterà una velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload; successivamente, è possibile continuare a navigare senza costi aggiuntivi con velocità massima di 1 Mega in download e 1 Mega in upload sino al successivo rinnovo

tramite rete in fibra mista radio; per i primi la connessione presenterà una velocità massima di successivamente, è possibile continuare a navigare senza costi aggiuntivi con velocità massima di 1 Mega in download e 1 Mega in upload sino al successivo rinnovo opzione Mondo Disney+ con incluso una sottoscrizione a Disney+ e TIM Vision Plus ; tale opzione è gratis per i primi 6 mesi ed ha un costo di 3 Euro al mese successivamente (con possibilità di disdetta)

con incluso una sottoscrizione a ; tale opzione è gratis per i primi 6 mesi ed ha un costo di 3 Euro al mese successivamente (con possibilità di disdetta) Giga illimitati sulla SIM per smartphone con TIM Unica

TIM Super FWA è attivabile direttamente online, seguendo la procedura disponibile cliccando sul box qui di sotto:

Attiva TIM Super FWA