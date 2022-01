Tim dimissione 3G: quando saranno tolte le frequenze

Si parla sempre di 5G e delle nuove reti super veloci, ma che cosa sta accadendo alla rete 3G di TIM e perché tutti ne parlano? La risposta è che TIM ha annunciato la data dell'avvio della dimissione del 3G in favore del 4G. Le frequenze non saranno più attive a breve e se sei cliente di questo operatore dovresti farti trovare pronto o avrai problemi con la tua connessione e con il traffico voce. Ecco cosa accadrà e cosa devi fare per evitare disagi

Non è un segreto che tutti i gestori di telefonia mobile, e fissa, stiano puntando molto sulle reti di nuova generazione. TIM, per esempio, è già da diverso tempo che ha adottato una precisa tattica verso i suoi clienti casa, non appena nelle città o nei quartieri avviene il passaggio ad una tecnologia migliore offre la possibilità di passare alla nuova linea fissa senza costi.

Con i suoi clienti mobile sta iniziando lo stesso percorso e la prima prova è arrivata qualche giorno fa, il provider ha infatti ufficialmente annunciato che ad Aprile 2022 spegnerà le frequenze 3G. TIM procederà alla dimissione del 3G in favore del 4G e del 5G. Il motivo in entrambi i casi è legato agli investimenti. Perché mantenere una rete obsoleta quando si ha un’alternativa e si stanno sperimentando (quindi c’è bisogno di finanziare) tecnologie migliori?

TIM: dimissione 3G

Ancora qualche mese quindi e poi i clienti che hanno smartphone e ogni altro tipo di dispositivo 3G (web cam, chiavette internet, strumenti IoT, router, ecc) avranno grossi problemi. I device subiranno rallentamenti della connessione, mentre per chiamare ed inviare SMS potranno utilizzare la rete 2G.

I disservizi di questo progressivo addio al 3G non coinvolgeranno solo coloro che hanno un dispositivo 3G. Anche chi ha uno smartphone 4G che non supporta il VoLTE (Voice over LTE) dovrà seguire delle specifiche procedure indicate dal gestore. Il VoLTE è il servizio che consente di navigare e di effettuare chiamate in simultanea senza subire interruzioni di rete o rallentamenti della connessione, si tratta di una tecnologia che migliora anche la qualità delle comunicazioni ed elimina o attenua i rumori circostanti.

Se non sai se il tuo è uno smartphone VoLTE puoi effettuare una semplice verifica. Inoltra una chiamata e controlla sullo schermo se l’icona della rete continua ad indicare 4G attivo. Per i clienti che hanno acquistato il cellulare prima del 2020, è possibile capire se il dispositivo è dotato o meno della tecnologia voce su internet grazie ad un’icona che si trova in alto a destra sullo schermo.

Altro fattore da considerare è la tua SIM, se ha una TIM Card con una capacità più bassa di 128 K dovrai provvedere a sostituirla. Non sarai costretto a modificare la tua offerta, infatti le promozioni saranno ancora attive e funzionanti. Dovrai però richiedere agli operatori di uno dei centri TIM di verificare la compatibilità della tua SIM con i nuovi standard, se non dovesse essere idonea ti forniranno una nuova Card (gratuitamente).

Se però vuoi evitare disservizi e rallentamenti della connessione, sarebbe il caso di cambiare il tuo dispositivo. Puoi avere maggiori informazioni su come affrontare questo cambiamento rivolgendoti al numero del Servizio clienti di TIM (119) o presso i punti vendita.

La rete 5G di TIM

Se finora non hai acquistato un nuovo cellulare per i costi eccessivi dei nuovi modelli potresti valutare le offerte smartphone incluso di TIM. Si tratta di soluzioni che ti consentono di pagare a rate il tuo nuovo telefono associando l’acquisto alla tua promozione TIM. Per poter accedere a questi piani d’acquisto dei modelli più recenti di smartphone è necessario avere la rete di linea fissa TIM e la domiciliazione della bolletta attive.

Potrai dunque valutare se passare ad un cellulare 5G, ma in questo caso dovrai anche modificare il tuo piano tariffario. La rete di nuova generazione di TIM è una delle più veloci d’Italia secondo le misurazioni di Ookla, società specializzata nei test sui servizi di connettività. La linea 5G di TIM a Settembre 2021 è risultata la più veloce rispetto alle velocità di download registrate tra i principali operatori di telefonia mobile in Italia. La media degli speed test effettuati dagli utenti ha mostrato che la rete 5G del gestore è di 282,94 Megabit/s.

Questa connessione è al momento attiva e disponibile solo in poche città in Italia. L’elenco completo dei comuni 5G friendly include:

Baranzate

Beinasco

Benevento

Bologna

Bonate Sopra

Brescia

Busalla

Cascinette d’Ivrea

Cortina

Courmayeur

Crosio della Valle

Ferrara

Firenze

Genova

Gessate

Livigno

Ivrea

Milano

Monza

Napoli

Osio Sotto

Paderno d’Adda

Portofino

Portovenere

Roma

San Martino Siccomario

Sanremo

San Vincenzo

Selva di Val Gardena

Torino

Vedano al Lambro

Venaria Reale

Verona

Villadossola

Non tutti gli smartphone ti permetteranno di sfruttare a pieno le performance della nuova rete TIM. Ogni gestore ha creato una sua lista dei dispositivi compatibili con gli standard delle sue linee di nuova generazione e nel caso di TIM, l’operatore ha anche reso noto quale sia la velocità massima teorica disponibile con i diversi device.

Ecco quali sono gli smartphone 5G TIM e quali sono le condizioni per acquistarli con le offerte telefono incluso:

Apple

iPhone 13 (fino a 2 Gigabit/s) 30 rate da 31 euro

iPhone 13 mini 30 rate da 32 euro

iPhone 13 Pro 30 rate da 40 euro

iPhone 13 Pro Max 30 rate da 43 euro

iPhone 12 mini 30 rate da 27 euro

Samsung

Galaxy Z Fold 3 5G 256GB (fino a 2,2 Gigabit/s) a 30 rate da 50 euro

Galaxy S21 Ultra 5G 256GB (fino a 2,2 Gigabit/s)

Galaxy S21 Ultra 5G 128GB (fino a 2,2 Gigabit/s)

Galaxy S21+ 5G 256GB (fino a 2,2 Gigabit/s)

Galaxy S21+ 5G 128GB (fino a 2,2 Gigabit/s) a 23 euro al mese per 30 mesi

Galaxy S21 5G 256GB (fino a 2,2 Gigabit/s)

Galaxy S21 5G 128GB (fino a 2,2 Gigabit/s) a 30 rate da 13 euro

Galaxy Z Flip 3 5G 256GB (fino a 2,2 Gigabit/s)

Galaxy Z Flip 3 5G 128GB (fino a 2,2 Gigabit/s) a 30 rate da 28 euro al mese

Galaxy A52s 5G (fino a 1,6 Gigabit/s)

Galaxy A32 5G (fino a 1,8 Gigabit/s)

Galaxy A22 (fino a 1,6 Gigabit/s)

Oppo

Find X3 Pro 5G (fino a 2,2 Gigabit/s)

Reno 6 Pro 5G (fino a 2,2 Gigabit/s) a 20 euro al mese per 30 mesi

Find X3 Neo 5G (fino a 2,0 Gigabit/s) 30 rate da 17 euro

Reno 6 5G (fino a 2,0 Gigabit/s)

Find X3 Lite 5G (fino a 1,6 Gigabit/s)

A74 5G (fino a 1,4 Gigabit/s) 30 rate da 5 euro

LG

Velvet (fino a 1,5 Gigabit/s)

MOTOROLA

edge 20 PRO 5G (fino a 2,0 Gigabit/s)

moto g100 5G (fino a 2,0 Gigabit/s)

edge 20 LITE 5G (fino a 1,9 Gigabit/s)

moto g50 5G (fino a 1,4 Gigabit/s)

XIAOMI

11T Pro 5G (fino a 1,9 Gigabit/s) 30 rate da 14 euro

11T 5G (fino a 1,9 Gigabit/s) 30 rate da 11 euro

11 Lite 5G NE (fino a 1,6 Gigabit/s) in 30 rate da 5 euro

Mi 11 Lite 5G (fino a 2,0 Gigabit/s)

TCL

20 Pro 5G (fino a 1,6 Gigabit/s)

20 5G (fino a 1,5 Gigabit/s)

REALME

GT Master Edition 5G (fino a 1,8 Gigabit/s)

8 5G (fino a 1,6 Gigabit/s)

VIVO

V21 5G (fino a 2,0 Gigabit/s)

Y72 5G (fino a 1,6 Gigabit/s)

Le offerte TIM 5G

Se sei interessato o interessata alle migliori offerte TIM 5G di Gennaio puoi trovarle utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, lo strumento confronta per te le promozioni mobile ed individua quelle che rispondono alle tue richieste. Per capire se le tariffe proposte da TIM sono più o meno convenienti, per esempio, puoi metterle a paragone con quelle di altri gestori. Oppure selezionando il filtro 5G potrai verificare i costi e le condizioni di piani per usare le reti di nuova generazione.

Le offerte di TIM di questo mese sono:

Super Young 5G – 50 Giga – minuti e SMS senza limiti – Giga illimitati per app social, per ascoltare musica e usare le app di e-learning – canone 11,99 euro al mese

Super 5G – 100 Giga – chiamate ed SMS illimitate – accesso prioritario al Servizio clienti – MultiSIM per condividere i Giga – TIMMusic – canone 19,99 euro al mese

Super Unlimited 5G – Giga illimitati – minuti e messaggi senza limiti – accesso prioritario al 119 – MultiSIM – TIMMusic – roaming in tutto il mondo – canone 39,99 euro al mese

Premium Fibra di TIM per gli smartphone a rate

Per poter acquistare gli smartphone a rate con TIM dovrai però anche essere un cliente di rete fissa del gestore. Se ancora non hai attivato la fibra di questo operatore potrai farlo in pochi minuti online.

Ecco le caratteristiche principali della Premium Fibra proposta dal gestore:

canone da 29,90 euro al mese (se attivata online)

Internet senza limiti alla massima velocità

chiamate verso mobile e fissi illimitate

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 (5 euro al mese per 48 mesi già compreso)

attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

La fibra di TIM FTTH raggiunge la velocità massima di 1 Gigabit/s in download, in alternativa in alcune delle maggiori città italiane è iniziata la sperimentazione di una nuova rete super veloce che può raggiungere i 10 Gigabit/s. Puoi richiedere maggiori informazioni o l’assistenza in caso di disservizi chiamando il 187, tramite la tua Area Personale o collegandoti all’app MyTIM.

