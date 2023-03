Scopri tutti i dettagli e i servizi inclusi in TIM Connect Home , l'offerta per la domotica e dispositivi smart. Ecco come attivarla

Negli anni nelle case di milioni di italiani i dispositivi smart si sono letteralmente moltiplicati. Altoparlanti come Alexa di Amazon e Google Home, termostati ed elettrodomestici ora comunicano tra loro tramite Internet e permettono agli utenti di gestirli anche da remoto e impostare, ad esempio, lo spegnimento delle luci in orari prestabiliti. Questa è la rivoluzione dell’Internet of Things (IoTs). I dispositivi smart possono però funzionare solo se dispongono di una SIM che gli permetta di collegarsi alla rete mobile. Per questo motivo TIM propone un’offerta dedicata chiamata TIM Connect Home per gestire i sistemi di domotica di tutta la casa, dalla caldaia, ai sistemi di protezione fino ai più avanzati apparati per il monitoraggio.

TIM Connect Home: tutti i dettagli sull’offerta per la domotica e come attivarla a marzo 2023

Offerte per la domotica di TIM Minuti, SMS e Giga Costi TIM Connect Home 50 minuti, 200 SMS e 200 MB 36 euro per 24 mesi, poi 3 euro al mese, e attivazione gratuita

3 euro al mese e 5 euro di attivazione

TIM Connect Home include 50 minuti, 200 SMS e 200 MB di traffico per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. E’ possibile pagare in due diverse modalità. La prima si chiamata TIM Connect Home 24 mesi e prevede un costo di 36 euro per utilizzare l’offerta per 24 mesi, poi si rinnova a 3 euro al mese, con attivazione gratuita. Con TIM Connect Home mese invece si pagano 3 euro al mese più 5 euro una tantum per l’attivazione. E’ possibile associare TIM Connect Home a una nuova SIM o una già attiva e ricevere le comunicazioni sull’offerta come scadenza e credito residuo in automatico via SMS.

Potete attivare TIM Connect Home sul sito e in negozio con pagamento su carta di credito, conto corrente postale/bancario, credito residuo o TIM Pay. Per l’attivazione dovrete attendere un massimo di 48 ore e ricevere una notifica via SMS che la procedura è andata a buon fine. Per monitorare i consumi, verificare il credito residuo e scadenza potete anche scaricare gratuitamente l’app My TIM per iOS e Android. Se invece volete disattivare TIM Home Connect potete farlo chiamando il servizi clienti al 119 o al 40916 e dall’app MyTIM.

Altre offerte interessanti per la domotica

Offerte per la domotica di altri operatori minuti, SMS e Giga Costi Internet ho. Things di ho. Mobile 50 minuti, 500 SMS e 500 MB 2,99 euro al mese Smart Security di WindTre 50 minuti, 250 SMS e 500 MB 24,90 euro all’anno

Anche altri operatori oltre a TIM hanno scelto di proporre offerta da abbinare a una SIM per i dispositivi connessi. Tra le più interessanti abbiamo:

Internet ho. Things di ho. Mobile con 50 minuti, 500 SMS e 500 MB di traffico a 2,99 euro al mese . E’ previsto l’acquisto di una ricarica da 3 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. L’attivazione è di 9 euro. Con Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare l’offerta per 30 giorni, scaduti i quali si può anche recedere dal piano senza costi aggiuntivi e richiedere online con due clic il rimborso di tutte le spese sostenute

di con 50 minuti, 500 SMS e 500 MB di traffico a . E’ previsto l’acquisto di una ricarica da 3 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. L’attivazione è di 9 euro. Con potete provare l’offerta per 30 giorni, scaduti i quali si può anche recedere dal piano senza costi aggiuntivi e richiedere online con due clic il rimborso di tutte le spese sostenute Smart Security di WindTre con 50 minuti, 250 SMS e 500 MB di traffico fino a 128 Kbps a 24,90 euro per un anno. Avete inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e la notifica SMS di servizio anche verso il numero di un altro operatore. Attivazione a 4,99 euro e SIM a 10 euro

Le altre offerte TIM per la telefonia mobile di marzo 2023

Offerte TIM per il mobile Minuti, SMS e Giga Costo mensile Per chi arriva da… 1 TIM Power Supreme Easy minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 euro Iliad e alcuni MVNO come PosteMobile, Fastweb Mobile e Coop Voce 2 TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power primo mese gratis, poi 9,99 euro Qualsiasi operatore 3 TIM Young (solo Under 25) minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 euro Qualsiasi operatore 4 TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 euro Qualsiasi operatore

TIM dispone comunque di tante altre offerte per la telefonia mobile da non perdere. Per trovare la proposta più conveniente per voi potete confrontarle gratis con quelle di altri operatori con il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi secondi per avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per una scelta più consapevole in quanto il confronto avviene sulla base delle vostre abitudini di consumo ed esigenze. Trovata l’offerta giusta potete poi attivarla comodamente online.

Una delle offerte più economiche di TIM si può attivare solo online e richiede la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore entro un massimo di tre giorni lavorativi:

TIM Power Supreme Easy include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica a 7,99 euro al mese. Se l’acquistate online il primo mese e attivazione sono offerti da TIM. Sono inclusi anche 8 GB per navigare in roaming in Ue. Questa tariffa è però disponibile solo per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Coop Voce e Fastweb Mobile.

Altrimenti potete attivare TIM Power Supreme allo stesso prezzo ma 100 GB in 4G inclusi e pagamento anche su credito residuo.

Nel listino di TIM troviamo anche diverse offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con il Vero 5G. La copertura con le reti di ultima generazione è oggi garantita in tutte le grandi città. Le tariffe più interessanti dell’operatore che possono essere attivate da chiunque, a prescindere dall’operatore di provenienza o se si intende richiedere o meno la portabilità del numero, sono:

3. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti sono 5 GB inclusi) a 9,99 euro al mese. Se l’acquistate online il primo mese e attivazione sono offerti da TIM. Questa tariffa è però disponibile solo per chi ha già la rete fissa con l’operatore.

TIM Unica Power è la promozione convergente per chi è cliente dell’operatore per la rete fissa e mobile. Al costo di 1,90 euro al mese potete avere Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6 anche se non intestate al titolare della connessione di casa), 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi associato all’offerta mobile, una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e il 15% di sconto su una spesa minima di 90 euro sullo store di HP. Il costo di TIM Unica Power viene addebitato direttamente in bolletta e si può scegliere la stessa modalità di pagamento anche per le linee mobili con TIM Ricarica Automatica.

4. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica a 9,99 euro al mese. Se l’acquistate online il primo mese per i nuovi clienti è offerto TIM e l’attivazione è gratuita. Sono inclusi anche 20 GB per navigare in roaming in Ue. Questa tariffa è però disponibile solo per gli Under 25. Potete poi aggiungere una o più delle seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games con più di 200 giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

5. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con TIM Ricarica Automatica a 14,99 euro al mese. Se l’acquistate online il primo mese per i nuovi clienti è offerto TIM e l’attivazione è gratuita. Sono inclusi anche 14 GB per navigare in roaming in Ue. Questa tariffa prevede anche accesso prioritario alla rete di TIM per un segnale stabile e veloce in qualsiasi circostanza e 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese).

Per tutte le offerte la SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso se acquistate online.

Se ancora non avete la rete fissa con TIM potete attivare Premium Base a 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online e navigare fino a 1 Gbps in download sulla rete FTTH. Sono inclusi anche attivazione a chiamate a consumo. In alternativa è disponibile TIM Wi-Fi Power che permette di avere in aggiunta chiamate illimitate se acquistata online, modem TIM Hub+ e la protezione di TIM Safe Web Plus. In questo caso l’offerta costa 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online e l’attivazione è di 29,90 euro.

