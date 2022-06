TIM avvia lo spegnimento del 3G: cosa succede dopo lo switch off

A partire da questa settimana è iniziata la procedura per lo spegnimento del 3G della rete TIM . L'operazione sarà progressiva e porterà ad un graduale spegnimento della rete 3G in tutta Italia. Nel corso dei prossimi mesi, quindi, gli utenti potranno accedere alla rete TIM solo utilizzando il 2G, il 4G e il 5G. Ecco i dettagli:

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi 1.079,05 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

È iniziata in via ufficiale la procedura di spegnimento del 3G di TIM. Esattamente come già avvenuto per la rete Vodafone nel corso del 2021, quindi, nel corso dei prossimi mesi non sarà più possibile utilizzare la rete 3G di TIM. L’operatore utilizzerà le risorse di rete liberate dal 3G per potenziare il 4G e il 5G ed offrire un servizio migliore ai suoi utenti. La dismissione del 3G, definita anche come “switch off”, renderà impossibile l’utilizzo di questa rete agli utenti. Da notare che tale procedura coinvolge sia i clienti TIM che i clienti degli operatori virtuali su rete TIM (Kena Mobile, CoopVoce, Tiscali Mobile e altri).

Spegnimento 3G di TIM: la procedura termina ad ottobre 2022

SWITCH OFF 3G TIM TUTTE LE FAQ Quando parte? Lo spegnimento del 3G è iniziato il 13 giugno 2022 Quanto termina? La rete 3G TIM sarà disattivata completamente entro ottobre 2022 Cosa succede dopo lo switch off? Non sarà più possibile utilizzare il 3G TIM Come verificare la data di switch off nel proprio comune? Tramite il sito TIM

Inizialmente, lo switch off della rete 3G di TIM sarebbe dovuto partire ad aprile. Il programma è però stato sospeso da AGCOM che ha chiesto all’operatore di rinviare l’avvio della procedura per garantire tempo a sufficienza agli utenti per prepararsi alle conseguenze dell’operazione (in particolare all’impossibilità di utilizzare il 3G). TIM ha, quindi, inviato comunicazione dirette a tutti i suoi utenti per avvisare dell’operazione e informare in merito alla possibilità di esercitare il diritto di recesso.

Dal 13 giugno è, quindi, partita l’operazione di spegnimento del 3G di TIM. Tale procedura sarà graduale ed arriverà a coinvolgere tutto il Paese. Tramite il sito TIM (tim.it/assistenza/spegnimento-segnale-3g) è possibile scoprire le date dello switch off del 3G per tutti i comuni in Italia. È sufficiente inserire la regione dove è situato il comune e poi consultare l’elenco completo dei comuni di tale regione con informazioni precise in merito alle date di inizio e fine della procedura di spegnimento del 3G.

La fine della procedura è prevista per ottobre 2022. Dal mese di novembre, quindi, non sarà più possibile utilizzare il 3G TIM in Italia.

Cosa succede con lo spegnimento del 3G di TIM

Una volta completato lo switch off del 3G TIM, per gli utenti non ci sarà più la possibilità di utilizzare questa rete. TIM metterà a disposizione esclusivamente il 2G, il 4G e il 5G. Le risorse di rete in precedenza utilizzate per il 3G serviranno, quindi, a potenziare il segnale e le prestazioni delle reti 4G e 5G di TIM. Per gli utenti, quindi, questa procedura dovrebbe tradursi in un miglioramento generale delle prestazioni oltre che della copertura delle reti mobili più moderne.

È importante sottolineare, inoltre, che gli utenti non potranno accedere al 3G. Di conseguenza, chi utilizza uno smartphone 3G (quindi privo di supporto al 4G) dovrà accontentarsi di utilizzare la rete 2G. Allo stesso modo, sarà necessario poter contare sul supporto VoLTE per utilizzare la rete 4G anche per i servizi telefonici. Con un dispositivo che non supporta il VoLTE, infatti, le chiamate utilizzeranno la rete 2G con un calo della qualità rispetto al 3G e, soprattutto, rispetto al 4G (con tecnologia VoLTE).

Quanto detto vale per tutti i clienti TIM di rete mobile e per tutti i clienti di operatori virtuali che sfruttano la rete TIM (Kena Mobile, Tiscali Mobile, CoopVoce e altri).

Switch off 3G di TIM: il momento giusto per cambiare offerta

LE OFFERTE DA ATTIVARE MINUTI, SMS E GIGA INCLUSI COSTO MENSILE Super Power 20 di PosteMobile minuti ed SMS illimitati

20 GB in 4G 4,99 euro al mese spusu 50 di spusu 2000 minuti e 500 SMS

50 GB in 4G 5,98 euro al mese Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS

100 GB in 4G 6,99 euro al mese Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS

90 GB in 4G e 5G 7,95 euro al mese Giga 80 di Iliad minuti ed SMS illimitati

80 GB in 4G 7,99 euro al mese Giga 120 di Iliad minuti ed SMS illimitati

120 GB in 4G e in 5G 9,99 euro al mese Creami EXTRA WOW 150 di PosteMobile minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G 9,99 euro al mese

Con lo spegnimento del 3G di TIM si registra un nuovo scossone per il mercato di telefonia mobile. Non si tratta di una notizia negativa, in quanto la rete TIM è destinata a registrare evidenti miglioramenti. In ogni caso, per gli utenti coinvolti dallo switch off, c’è la possibilità di passare ad un altro operatore (magari ad un operatore che ancora utilizza il 3G) senza dover pagare penali di alcun tipo. In questo caso, le occasioni non mancano di certo. Per un quadro completo sulle migliori tariffe del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili.

Di seguito, andiamo ad elencare alcune delle migliori tariffe disponibili in questo momento. Partiamo da Super Power 20 di PosteMobile (operatore virtuale su rete Vodafone). La tariffa include:

minuti ed SMS illimitati

20 GB in 4G

Il costo è di 4,99 euro al mese. L’offerta è attivabile da tutti ed include una spesa iniziale di 20 euro (10 euro di attivazione e 10 euro di prima ricarica). L’attivazione può avvenire direttamente online:

Scopri Super Power 20 di PosteMobile »

Tra le tariffe da attivare c’è anche spusu 50 di spusu (operatore virtuale su rete WINDTRE). Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad un’offerta disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero. L’offerta include:

2000 minuti e 500 SMS ogni mese

50 GB in 4G

100 GB di Riserva Dati (bundle dati aggiuntivo che si ricarica ogni mese con i minuti, gli SMS e i Giga non utilizzati nel mese precedente)

Quest’offerta è attivabile direttamente online e presenta un costo di 5,98 euro al mese con attivazione di 10 euro.

Scopri spusu 50 »

Annunci Google

Da valutare, inoltre, c’è anche Easy di Elimobile, operatore virtuale che ha debuttato sul mercato italiano a maggio ed utilizza la rete WINDTRE. La tariffa include:

minuti illimitati e 100 SMS

100 GB in 4G

Easy presenta un costo periodico di 6,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro. L’offerta è attivabile online:

Scopri Easy di Elimobile »

Fastweb propone, invece, la tariffa Fastweb Mobile. L’operatore, che utilizza la rete TIM e la rete WINDTRE (per il 5G) mette a disposizione:

minuti illimitati e 100 SMS

90 GB in 4G e 5G

L’offerta è attivabile da tutti e presenta un costo di 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro. L’attivazione può avvenire direttamente online:

Scopri l’offerta di Fastweb Mobile »

Naturalmente, non possiamo trascurare le offerte Iliad come Giga 80. La tariffa, attivabile da tutti, include:

minuti ed SMS illimitati

80 GB in 4G

Il costo è di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro. L’attivazione può avvenire online:

Scopri Giga 80 »

Iliad propone anche Giga 120. Quest’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

120 GB in 4G e in 5G

Il costo è di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro. L’offerta è attivabile direttamente online.

Scopri Giga 120 »

PosteMobile propone anche Creami EXTRA WOW 150. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G

L’offerta di PosteMobile presenta un costo di 9,99 euro al mese.

Attiva Creami EXTRA WOW 150 di PosteMobile »