Sono due le modalità di accedere a Mediaset Premium , il più noto servizio italiano di pay tv tramite digitale terrestre (e, con Premium Play , anche on demand). È possibile infatti sottoscrivere l’offerta tramite abbonamento annuale, oppure con la tessera ricaricabile , in modalità prepagata e quindi senza il vincolo dell’abbonamento. Ecco tutti i dettagli sulla tessera Mediaset Premium 2022 , la tessera Mediaset Premium Sky e cosa fare nel caso di tessera Mediaset Premium scaduta .

Tessera Mediaset Premium Ricaricabile: come funziona e costo

Tessera Mediaset Premium: dove acquistarla e come ricaricarla

La tessera Mediaset Premium ricaricabile può essere acquistata presso un gran numero di rivenditori tra cui troviamo i principali negozi di TV ed elettronica, ipermercati, supermercati e centri commerciali ed i punti SisalPay abilitati (bar, tabaccherie, edicole e cartolerie).

Da notare, inoltre, che è possibile ricaricare dell’importo desiderato la propria tessera Mediaset Premium tramite il servizio SisalPay, disponibile sul sito ufficiale, nei punti SisalPay abilitati e tramite l’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile. È, inoltre, possibile ricaricare online la tessera dal sito ufficiale, tramite la procedura di acquisto del pacchetto ricaricabile che viene illustrata nel paragrafo seguente.

Tessera Mediaset premium 2022: come funziona e come attivarla

È possibile attivare la tessera Mediaset Premium ricaricabile 2022 seguendo una delle seguenti opzioni:

visitando il sito ufficiale Mediaset Premium , dalla sezione relativa alle offerte ricaricabili prepagate cliccando sul tasto ACQUISTA;

, dalla sezione relativa alle offerte ricaricabili prepagate cliccando sul tasto ACQUISTA; chiamando il numero verde 800.303.404, da telefono fisso, oppure il numero 02.37.045.045 da cellulare;

da telefono fisso, oppure il da cellulare; inviando un SMS al numero 340 433 6363 digitando il numero di serie riportato sulla tessera.

Una volta effettuata la richiesta, l’offerta ricaricabile sarà attiva immediatamente sulla tessera il cui numero è stato inserito durante la procedura (è fondamentale accertarsi di aver inserito il numero corretto e senza errori per completare il procedimento). Scegliendo l’attivazione dal sito è possibile pagare tramite carta di credito o con il proprio account PayPal.

Se, invece, si sceglie di pagare con il credito residuo della tessera ricaricabile, al fine di completare l’attivazione sarà necessario verificare che tale credito risulti uguale o superiore al prezzo dell’offerta. In caso di credito insufficiente, infatti, il pacchetto prepagato non sarà attivabile. Una volta completata la richiesta di attivazione, sarà possibile verificare il completamento della procedura inserendo nel decoder o nella CAM la tessera ricaricabile e sintonizzandosi su uno dei canali Premium inclusi nel pacchetto attivato.

Se la tessera Mediaset Premium ricaricabile in proprio possesso è già stata attivata ma non ha credito sufficiente per attivare il pacchetto prepagato, sarà necessario effettuare una ricarica del credito, presso uno dei punti abilitati, o procedere all’acquisto del pacchetto online inserendo, al momento dell’attivazione, il numero della propria tessera.

Costo tessera Mediaset premium

Tessera Premium costo: si tratta di un’informazione fondamentale. Ebbene, la tessera Mediaset Premium prepagata ricaricabile è disponibile al costo di 9,90 euro e include:

una giornata di calcio;

una settimana di Cinema, Serie & Doc.

Tessera Mediaset Premium Sky

Cosa si può fare se la propria tessera Mediaset Premium Sky non funziona? Si consigliano 3 soluzioni:

potrebbe essere che la TV non abbia sintonizzati i canali di Mediaset: in questo caso, si consiglia una nuova sintonizzazione dei canali digitali; verificare che la tessera sia stata inserita correttamente nella CAM della TV, oppure in quella del decoder del digitale terrestre; controllare di non avere la tessera Mediaset Premium scaduta.

In alternativa, potrebbero anche esserci problemi di antenna (in questo caso sarà necessario sostituirla), oppure il segnale potrebbe essere criptato. In tale ipotesi, si dovrà:

annotare il segnale di 12 cifre riportato sulla tessera;

inserirla nel decoder o nel modulo CAM;

sintonizzare il decoder su uno dei canali Mediaset Premium;

chiamare il numero verde 800 3030 404 e digitare le 12 cifre della tessera;

premere prima il tasto 5 per conferma, e dopo il tasto 2.

Tessera Mediaset Premium ricaricabile: cosa vedere

Tra i contenuti che sarà possibile vedere con la tessera Mediaset Premium ricaricabile 2022 ci sono:

la serie A;

l’Eurosport, con annese trasmissioni di news e approfondimenti sportivi;

900 film al mese mese, che includono le prime TV, anche in HD;

più di 1.000 episodi delle serie TV più note e apprezzate;

tanti documentari.

