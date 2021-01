Telefono fisso over 60: le offerte di gennaio 2021

Nonostante il proliferare di offerte e promozioni per la telefonia fissa che comprendono sia le chiamate sia la connessione illimitata, c’è una categoria di persone che potrebbe essere alla ricerca di una promozione solo per la telefonia fissa , ovvero chi ha più di 60 anni . Ecco quali sono le migliori offerte telefono fisso over 60 disponibili in circolazione.

La pandemia e l’isolamento al quale ha confinato ognuno di noi ha fatto rinascere il bisogno di chiamare: il telefono è tornato ad essere l’unico mezzo di contatto con le altre persone.

Se c’è una categoria che ha sentito più degli altri la solitudine di questo nuovo mondo, gli anziani si collocano senza dubbio in cima alla classifica.

I gestori di telefonia fissa che operano sul mercato nazionale sono riusciti a intercettare questo nuovo crescente bisogno, proponendo alcune promozioni solo voce. Ecco quali sono le migliori offerte telefono fisso over 60 disponibili in questo momento.

Tutto Facile Fisso di Vodafone

La proposta telefono fisso over 60 dell’operatore Vodafone si chiama Tutto Facile Fisso: si tratta di una soluzione che include le chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, al costo di 18,90 euro al mese.

Tale promozione prevede un costo di attivazione di 29 euro una tantum e può essere sottoscritta direttamente online. Le chiamate illimitate sono gratuite sul territorio nazionale. Per quanto riguarda, invece, quelle verso l’estero sono previsti dei costi.

Le chiamate in Zona 1, ovvero verso l’Europa occidentale, il Canada e gli Stati Uniti, hanno un costo di 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta.

Per quanto riguarda il telefono, si riceverà direttamente presso la propria abitazione il modello Vodafone Classic. Tutto Facile Fisso prevede l’inserimento di una SIM all’interno di Vodafone Classic.

Ciò significa che per poter effettuare le chiamate da fisso, si dovrà disporre della copertura della rete mobile di Vodafone. Vodafone Tutto Facile Fisso è la soluzione ideale per chi è interessato a effettuare chiamate, senza dover necessariamente scambiare foto o usufruire di servizi di messaggistica.

La linea telefonica fissa include i servizi di segreteria telefonica e l’assistenza tecnica dedicata. I già clienti Vodafone su mobile, inoltre, avranno diritto a uno sconto di 4 euro e potranno attivare la promozione al costo di 14,90 euro al mese.

Sono previsti dei vincoli?

Oltre al contributo iniziale di 29 euro, Vodafone Tutto Facile Fisso prevede anche un costo pari a 3 euro al mese per 24 mesi relativo alla ricezione del telefono Vodafone Classic. Nell’ipotesi in cui si dovesse recedere dall’offerta prima di 24 mesi, si dovranno versare tutto le rate residue del telefono.

In questo caso, l’utente potrà restituire il Vodafone Classic recandosi presso un DHL Point: per trovare quello più vicino alla propria abitazione, è disponibile il numero 800.034.663.

In aggiunta, nel caso di disattivazione delle linea o di recesso dall’offerta, dovrà essere sostenuto un contributo conclusivo di 19 euro. Sarà possibile pagare la promozione:

tramite addebito su carta di credito;

tramite addebito sul conto corrente bancario.

Il Vodafone Classic si riceverà a casa entro 7 giorni dalla conclusione del contratto; nei due giorni successivi si potrà anche fissare un appuntamento con un tecnico specializzato.

Sarà anche possibile procedere con la portabilità del vecchio numero di telefonia fissa. Per effettuarlo:

ai clienti Telecom sarà richiesto il codice segreto;

ai clienti di altri operatori di telefonia fissa sarà invece richiesto il codice di migrazione.

In alternativa, è possibile optare per una delle offerte per la telefonia fissa di Vodafone, quali la promozione Solo Fibra, Giga Family Infinito Edition e Vodafone Casa Wireless. Per sapere di più, si suggerisce di cliccare sul link in basso.

Confronta le migliori offerte Internet casa di Vodafone »

Voce Più di WINDTRE

La proposta di WINDTRE non è una vera e propria offerta telefono fisso, ma permette di avere diritto a chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali a un prezzo fisso pari a 17,99 euro al mese.

A questa offerta si aggiunge una tariffa mobile destinata agli over 60, che sono ormai abili utilizzatori di smartphone, chiamata proprio Senior: la promozione ha un costo mensile di 9,99 euro e include minuti illimitati, 200 messaggi e 3 Giga di Internet.

L’offerta potrà essere attivata in modo gratuito online: al suo interno è previsto il blocco dei servizi a sovrapprezzo e la possibilità di navigare alla massima velocità disponibile.

Tra i vantaggi dedicati agli over 60 messi a disposizione da WINDTRE troviamo anche:

il servizio di assistenza per configurare lo smartphone offerto da AnyTech365, con il quale si ha anche diritto a un controllo gratuito del proprio PC (che è disponibile chiamando il numero 03211780052 );

l’iniziativa ideata in collaborazione con Senior Italia FederAnziani, e destinata proprio agli over 60, con la quale si potrà visionare una serie di video tutorial, che aiuteranno i meno esperti a utilizzare al meglio i propri strumenti digitali.

Tra i video disponibili ci sono, per esempio:

Come fare una videochiamata con WhatsApp;

Come creare una casella di Posta elettronica con Gmail;

Come installare Facebook e Messenger;

Come ordinare, ricevere e spedire su Glovo.

Offerte telefonia mobile over 60

Se non sono disponibili altre tariffe per le telefonia fissa over 60, ci sono comunque diverse opzioni per la telefonia mobile dedicate proprio a questo target. Vediamo di seguito una proposta ideata da Vodafone, ovvero Vodafone Facile, e una pensata da TIM, che prende il nome di Senior 60+ senza limiti.

Vodafone Facile è una promozione disponibile al costo mensile di 12,99 euro e che può essere sottoscritta soltanto tramite acquisto con carta di credito o con addebito diretto sul proprio conto corrente.

La promozione comprende:

minuti illimitati;

messaggi illimitati;

4 Giga di Internet;

Giga illimitati su WhatsApp, Messenger, Skype e altre app per chattare o per chiamare online.

L’offerta di TIM, ovvero 60 + senza limiti, ha un costo di 12 euro al mese, che diventano 9,90 nel caso in cui si abbia all’attivo l’offerta Internet casa di TIM. Questa promozione comprende:

minuti illimitati verso tutti;

4 Giga di Internet, al termine dei quali si potrà continuare a navigare al costo di 1,90 euro ogni 200 Mega;

Giga illimitati su applicazioni quali WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat;

il servizio Doctor TIM Mobile, disponibile al numero verde 800 500 500, il quale può essere contattato per ricevere assistenza all’uso e alla configurazione dello smartphone.

Offerte telefonia fissa e mobile overo 60 in sintesi

Riassumendo quanto detto finora, la sola vera promozione telefono fisso over 60 è quella proposta dall’operatore Vodafone, mentre tutte le altre soluzioni disponibili sono opzioni con minuti illimitati oppure offerte per la telefonia mobile dedicate esclusivamente agli over 60.

Di seguito saranno riepilogate tutte le soluzioni che è possibile attivare.

Nome offerta Caratteristiche offerta Costo mensile Vodafone Tutto Facile fisso Offerta di telefonia fissa per gli over 60 Include le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali da telefono fisso Comprende il telefono e un vincolo contrattuale di 24 mesi Ha un costo di 18,90 euro al mese, che diventano 14,90 euro per i già clienti Vodafone Voce più di WINDTRE Comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali Ha un costo di 17,99 euro al mese Senior di WINDTRE Offerta per la telefonia mobile destinata agli over 60 Include minuti illimitati, 200 messaggi e 3 Giga di Internet. Ha un costo di 9,90 euro al mese Vodafone Facile Offerta per la telefonia mobile destinata agli over 60 Include minuti e messaggi senza limiti 4 Giga di Internet Giga illimitati per l’utilizzo delle principali applicazioni social e di messaggistica istantanea Ha un costo di 12,99 euro al mese Può essere attivata solo tramite carta di credito o con addebito diretto sul proprio conto corrente TIM 60+ senza limiti Offerta per la telefonia mobile destinata agli over 60 Include minuti e messaggi senza limiti 4 Giga di Internet Giga illimitati per l’utilizzo delle principali applicazioni social e di messaggistica istantanea Ha un costo di 12 euro al mese, oppure di 9,90 euro al mese per i clienti TIM casa