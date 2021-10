Telefonia Mobile Business a confronto

Le esigenze dei liberi professionisti e delle piccole aziende per la telefonia mobile Business sono minuti di chiamate verso tutti, possibilità di chiamare gratuitamente i propri colleghi o collaboratori, una certa quantità di sms e sicuramente del traffico dati di internet mobile. Non esistono grandi differenze nelle offerte dei vari operatori, tutti offrono dei pacchetti a canone fisso o a consumo con quantità prestabilite di minuti, sms, traffico dati, alcune offrono anche il servizio del telefono incluso e altre no.

Vodafone Business

Vodafone offre diverse opzioni per la telefonia mobile anche con Gigabyte illimitati:

Partita IVA+

Minuti e SMS illimitati

50 GB alla massima velocità

Happy Business+

1 TB di spazio d’archiviazione su YourDrive by Babylon Cloud

Assistenza digitale

L’offerta è riservata ai clienti di altri operatori e può essere attivata solo online. Il prezzo è di 22 euro al mese invece di 25 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro.

Partita IVA+ Solution

Minuti e SMS illimitati

50 GB alla massima velocità

Happy Business+

1 TB di spazio d’archiviazione su YourDrive by Babylon Cloud

Assistenza digitale

L’offerta è riservata ai clienti di altri operatori e può essere attivata solo online. Il prezzo è di 19 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro. Alla tariffa è possibile aggiungere un servizio digitale a scelta tra:

Windows Office 365 a 10.5 euro al mese

a 10.5 euro al mese Worry-Free Services Advanced per la protezione dei PC aziendali e device mobili a 5 euro al mese

per la protezione dei PC aziendali e device mobili a 5 euro al mese Movylo per inviare messaggi personalizzati e mirati ai clienti a 20 euro al mese

Happy Business+ permette di accedere a sconti e convenzioni come:

3 corsi gratuiti su Life Learning con certificazione riconosciuti in 160 Paesi

6 mesi di rassegna stampa quotidiana su app e mail con Good Morning Italia

1 film in regalo su CHILI

Infinito Business

Minuti e SMS illimitati

Giga illimitati per navigare fino a 2 Mbps

L’offerta ha un costo di 35 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro.

Infinito Business GOLD EDITION

Minuti e SMS illimitati

Giga illimitati per navigare fino a 10 Mbps

L’offerta ha un costo di 30 euro al mese invece di 40 euro al mese ed è disponibile solo per nuovi clienti. L’attivazione è gratuita online, altrimenti 10 euro.

Infinito Business BLACK EDITION

Minuti e SMS illimitati

Giga illimitati per navigare alla massima velocità (5 GB negli USA)

L’offerta ha un costo di 45 euro al mese invece di 50 euro al mese ed è disponibile solo per nuovi clienti. L’attivazione è gratuita online, altrimenti 10 euro.

Infinito Business INTERNATIONAL EDITION

Minuti e SMS illimitati

Giga illimitati per navigare alla massima velocità (5 GB in 14 Paesi)

L’offerta ha un costo di 60 euro al mese ed è disponibile solo per i nuovi clienti. L’attivazione è gratuita online, altrimenti 10 euro.

WindTre Business

WindTre dispone di altrettante offerte Business:

Infinito

Minuti illimitati in Italia e Ue (10 min internazionali)

100 SMS in Italia e Ue

Giga illimitati per navigare anche in 5G (20 GB in Ue)

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese con portabilità del numero o 17,99 euro al mese per nuove attivazione fino all’1/11/21 solo online. L’attivazione è di 90 euro. Si può decidere di pagare subito 10 euro e i restanti 80 euro non verranno addebitati se l’offerta resta attiva per 24 mesi.

Super Smart 5

Minuti illimitati in Italia, Ue e UK (10 min internazionali)

50 SMS in Italia, Ue e UK

5 GB per navigare in 4G in Italia, Ue e UK

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese invece di 9,99 euro al mese fino all’1/11/21 solo online. L‘attivazione è di 90 euro. Si può decidere di pagare subito 10 euro e i restanti 80 euro non verranno addebitati se l’offerta resta attiva per 24 mesi. Nel piano è inclusa l’opzione Extra Giga che permette, una volta esaurito il traffico dati, di ottenere un 1 GB aggiuntivo per un massimo di 3 volte al mese. Ogni refill costa 3 euro.

Super Smart 10

Minuti illimitati in Italia, Ue e UK (10 min internazionali)

100 SMS in Italia, Ue e UK

10 GB per navigare in 4G in Italia, Ue e UK

L’offerta ha un costo di 10,99 euro al mese invece di 12,99 euro al mese per nuove attivazioni fino all’1/11/21 solo online. L’attivazione è di 90 euro. Si può decidere di pagare subito 10 euro e i restanti 80 euro non verranno addebitati se l’offerta resta attiva per 24 mesi. Nel piano è inclusa l’opzione Extra Giga che permette, una volta esaurito il traffico dati, di ottenere un 1 GB aggiuntivo per un massimo di 3 volte al mese. Ogni refill costa 3 euro.

Le offerte possono essere ulteriormente personalizzate con le seguenti opzioni:

Weekly Pass – 400 minuti, 400 SMS e 1 GB da usare nei Paesi extra Ue a partire da 10 euro a settimana

– 400 minuti, 400 SMS e 1 GB da usare nei Paesi extra Ue a partire da 10 euro a settimana TOP Mondo – 3000 minuti, 3000 SMS e 2 GB da usare nei Paesi extra Ue a partire da 29 euro al mese

– 3000 minuti, 3000 SMS e 2 GB da usare nei Paesi extra Ue a partire da 29 euro al mese Daily Pass – 100 minuti, 100 SMS e 250 MB da usare nei Paesi extra Ue a partire da 10 euro a settimana

TIM Business

TIM propone diverse tipologie di offerte Business:

TIM Deluxe Pro

Minuti illimitati in Italia e Ue

50 SMS in Italia e Ue

30 GB per navigare su Internet (60 GB se si ha già una linea fissa con TIM)

TIM Safe Web

Offerte dedicate con Satispay

L’offerta prevede il primo mese gratuito con attivazione online, poi 14,99 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro.

TIM Deluxe XL

Minuti illimitati in Italia e Ue

50 SMS in Italia e Ue

1.000 minuti vs Ue

100 GB per navigare su Internet anche in 5G (200 GB se si ha già una linea fissa con TIM)

TIM Safe Web incluso per 3 mesi, poi 2 euro al mese

TIM Chiama Mondo inclusa per 2 mesi

Offerte dedicate con Satispay

L’offerta ha un costo di 27,99 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 25,99 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro.

TIM Deluxe UNLIMITED

Minuti e SMS illimitati in Italia, Europa e 16 Paesi extra Ue

Giga illimitati in Italia per navigare anche in 5G fino a 2 Gbps (100 GB in Europa e 5 GB nei Paesi extra Ue)

TIM Safe Web incluso per 3 mesi, poi 2 euro al mese

TIM Chiama Mondo inclusa per 2 mesi (100 minuti per chiamare dall’Italia tutti i Paesi del mondo)

Offerte dedicate con Satispay

L’offerta ha un costo di 57,99 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 55,99 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro.

Tutte le offerte precedentemente descritte possono essere personalizzate aggiungendo le seguenti opzioni:

TIM Chiama Europa a 2,5 euro al mese

a 2,5 euro al mese Europa Giga Unlimited a 5 euro una tantum

a 5 euro una tantum Servizio 5G a 10 euro al mese

a 10 euro al mese TIM Unica Business – raddoppio dei Gigabyte su mobile per chi è già cliente TIM per il fisso, assistenza TIM Quality sulla linea fissa e sala riunioni virtuale dove si vuole gratuita per 6 mesi con TIM Smart Work. L’opzione è gratuita

– raddoppio dei Gigabyte su mobile per chi è già cliente TIM per il fisso, assistenza TIM Quality sulla linea fissa e sala riunioni virtuale dove si vuole gratuita per 6 mesi con TIM Smart Work. L’opzione è gratuita Servizi di reperibilità a 2,99 euro al mese

GIGA per Te

Fino a 50 GB gratis per 3 mesi in base agli anni trascorsi con TIM. L’offerta gratuita è riservata ai già clienti dell’operatore.

PosteMobile Business

Anche PosteMobile offre soluzioni piuttosto variegate e personalizzabili:

Creami Extra WOW 50 GB Exclusive Business Edition

Credit illimitati per chiamate e SMS

50 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps

Ti cerco

Richiama ora

Controllo credito residuo al 401212

Hotspot

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese invece di 9,99 euro al mese per i titolari di partita IVA che la sottoscrivono online entro il 19/10/21. L’attivazione è gratuita. La SIM costa 20 euro con 10 euro di traffico incluso.

Creami Extra WOW 100 GB

Credit illimitati per chiamate e SMS

100 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps

Ti cerco

Richiama ora

Controllo credito residuo al 401212

Hotspot

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese per i titolari di partita IVA che la sottoscrivono in Ufficio Postale entro il 16/10/21. L’attivazione è gratuita. La SIM costa 15 euro più 10 euro per una prima ricarica.

Creami Relax 100

Credit illimitati per chiamate e SMS

80 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps (100 GB dal 13° rinnovo in poi)

Ti cerco

Richiama ora

Controllo credito residuo al 401212

Hotspot

L’offerta ha un costo di 10 al mese per i primi 3 rinnovi, poi 9 euro al mese per i 3 rinnovi successivi e infine 8 euro al mese dal 7° rinnovo sottoscrivendola in Ufficio Postale entro il 16/10/21. L’attivazione è gratuita. La SIM costa 15 euro.

Creami Relax 20

Credit illimitati per chiamate e SMS

10 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps (20 GB dopo un anno)

Ti cerco

Richiama ora

Controllo credito residuo al 401212

Hotspot

L’offerta ha un costo di 8 al mese per i primi 3 rinnovi, poi 7 euro al mese per i 3 rinnovi successivi e infine 6 euro al mese dal 7° rinnovo sottoscrivendola in Ufficio Postale entro il 16/10/21. Scegliendo la versione Special i primi 6 rinnovi costano 36 euro al mese, poi 6 euro al mese a partire dal 7° rinnovo. L’attivazione è gratuita. La SIM costa 15 euro.

Gamma Creami Revolution

Credit illimitati per chiamate e SMS

7 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps

Ti cerco

Richiama ora

Controllo credito residuo al 401212

Hotspot

L’offerta ha un costo di 12 euro al mese (Revolution 1) o di 30 euro ogni 3 mesi (Revolution 3) o 48 euro ogni 6 mesi (Revolution 5) sottoscrivendola in Ufficio Postale entro il 30/10/21. L’attivazione è gratuita. La SIM costa 15 euro.

Creami Next Special Edition

Credit illimitati per chiamate e SMS

10, 30 o 50 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps

Ti cerco

Richiama ora

Controllo credito residuo al 401212

Hotspot

L’offerta nelle varianti Creami Next 1 e 3 ha un costo di 10 euro al mese o di 8,3 euro al mese con Creami Next 6 sottoscrivendola in Ufficio Postale entro il 30/10/21. L’attivazione è gratuita. La SIM costa 15 euro.

PM Ufficio Infinito

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps

Ti cerco

Richiama ora

Controllo credito residuo al 401212

Hotspot

L’offerta ha un costo di 15 euro al mese sottoscrivendola entro il 30/10/21. L’attivazione è di 15 euro.

Per trovare la tariffa più adatta è necessario calcolare il proprio genere di consumo e le proprie esigenze, ma nel grande mare degli operatori di telefonia mobile sembrano esserci offerte altamente personalizzabili per tutti.

