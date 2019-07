Telefonia mobile, 15 offerte per cambio operatore ad agosto 2019

Per chi è in cerca di un’offerta di telefonia mobile più vantaggiosa, il mese di agosto 2019 rappresenta il momento giusto grazie alla possibilità di sfruttare un gran numero di soluzioni tariffarie decisamente vantaggiose. Di seguito, vediamo quali sono le 15 migliori tariffe del momento, da attivare per massimizzare i bonus inclusi nella propria offerta mobile e risparmiare.

Ecco su quali offerte puntare ad agosto 2019.

1) Play Power 60 di Tre

Una delle migliori offerte del mese di agosto 2019 è, senza dubbio, Play Power 60 di Tre. Si tratta di una tariffa davvero completa che potrebbe rappresentare l’opzione ideale per molti utenti. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti;

100 SMS verso tutti i mobili nazionali;

60 GB di traffico dati in 4G;

La nuova Play Power 60 di Tre presenta un costo periodico di 11,99 Euro al mese con attivazione gratuita. La tariffa è attivabile direttamente online, con spedizione gratuita della SIM, e l’unico costo da affrontare è quello di una ricarica del credito da 20 Euro che sarà utilizzata per coprire il primo mese dell’offerta. Play Power 60 di Tre è disponibile sia con portabilità del numero che per nuove attivazioni.

Da notare, inoltre, che quest’offerta include anche la possibilità di utilizzare la Card Grande Cinema 3 che consente all’utente di andare al cinema, tutti i giorni, con la possibilità di acquistare 2 biglietti al prezzo di 1, in tutti i cinema convenzionati con l’iniziativa. Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul link qui di sotto:

Attiva Play Power 60 di Tre

2) ho.

L’operatore virtuale ho. propone per il mese d’agosto un’offerta con minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G Basic (la velocità è limitata a 30 Mbps). Il costo dell’offerta è legato all’operatore di provenienza mentre il contributo iniziale (attivazione + costo della SIM) è pari a 9,99 Euro nella maggior parte dei casi.

Chi passa ad ho. da un operatore virtuale oppure da Iliad può attivare l’offerta citata in precedenza ad un costo mensile di appena 6,99 Euro.

Attiva ho. 6,99

In alternativa, chi passa da Kena Mobile e da Daily Telecom oppure attiva un nuovo numero di cellulare può attivare l’offerta di ho. ad un costo di 8,99 Euro al mese.

Attiva ho. 8,99

A completare la gamma di offerte ho. c’è la versione da 12,99 Euro al mese disponibile per chi richiede la portabilità da tutti gli altri operatori non inclusi nei due casi precedenti.

Attiva ho. 12,99

3) Kena

Un’altra ottima offerta del mese di agosto arriva da Kena Mobile che propone Kena 5,99 Summer. Questa tariffa presenta minuti ed SMS illimitati e ben 50 GB di traffico dati in 4G, con velocità limitata a 30 Mbps, al costo di appena 5,99 Euro al mese. Da notare che l’attivazione è gratuita mentre la SIM ha un costo di appena 5 Euro. L’offerta in questione è disponibile solo per chi passa a Kena da Iliad o da un operatore virtuale.

Attiva Kena 5,99 Limited Edition

In tutti gli altri casi, compreso per chi attiva un nuovo numero, è possibile scegliere Kena 12,99 che include le stesse caratteristiche della tariffa precedente ma un costo di 12,99 Euro al mese. L’attivazione è sempre gratuita mentre la SIM ha un costo di 5 Euro.

Attiva Kena 12,99

4) All Digital di Wind

Tra le offerte per smartphone del mese di agosto segnaliamo anche All Digital di Wind. Questa tariffa mette a disposizione minuti illimitati e 40 GB di traffico dati in 4G. L’offerta è disponibile per tutti e presenta un costo mensile di 14,99 Euro con attivazione gratuita. Attivando l’offerta ad agosto, il cliente riceverà 100 GB di traffico dati extra da utilizzare per navigare senza pensieri per il resto dell’estate.

Attiva All Digital di Wind

5) TIM Young Senza Limiti Top Edition

Una delle migliori offerte in assoluto per i clienti con meno di 30 anni è TIM Young Senza Limiti Top Edition. La tariffa, attivabile direttamente online, include i seguenti bonus:

minuti ed SMS senza limiti verso tutti;

60 GB di traffico dati in 4G;

navigazione senza consumare Giga sulle app Social, Chat e Musica;

La tariffa presenta un costo di 14,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente. Per chi sceglie l’addebito su credito residuo, invece, il costo resta invariato ma i GB disponibili sono pari a 30 GB. Da notare, inoltre, che, incluso nel canone mensile, ci sono anche i servizi LoSai e ChiamaOra di TIM. A partire da 3 Euro al mese, inoltre, i clienti TIM che attivando l’offerta TIM Young Senza Limiti Top Edition hanno la possibilità di abbinare uno smartphone a rate alla loro offerta, con condizioni particolarmente vantaggiose.

Attiva TIM Young Senza Limiti Top Edition

6) PosteMobile Creami Wow Weekend

Attivabile solo il 2, il 3 ed il 4 agosto (ma disponibile in prenotazione il 31 luglio ed il 1° agosto) PosteMobile Creami Wow Weekend è una delle offerte più economiche del momento. Questa tariffa mette a disposizione i seguenti bonus:

minuti ed SMS illimitati verso tutti;

10 GB di traffico dati in 4G;

Il costo di PosteMobile Creami Wow Weekend è di 4,99 Euro al mese . Per attivare l’offerta è necessario effettuare, al momento della richiesta d’attivazione, una ricarica di 15 Euro. La SIM sarà spedita gratuitamente da Poste.

Attiva PosteMobile Creami WOW Weekend

7) Iliad

Continua anche ad agosto l’attuale offerta di Iliad che oramai va avanti da molti mesi continuando a caratterizzarsi come una delle soluzioni più interessanti del mercato. La tariffa in questione si chiama Giga 50 ed offre i seguenti bonus:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

minuti illimitati verso più di 50 destinazioni internazionali;

50 GB in 4G;

4 GB dedicati in roaming in Europa;

La tariffa di Iliad presenta un costo mensile di 7,99 Euro con attivazione di 9,99 Euro.

8) RED Unlimited Start di Vodafone

Tra le offerte di agosto troviamo anche RED Unlimited Start che, sino al prossimo 7 di agosto, è disponibile con il doppio dei GB per sempre. Ecco i dettagli dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

minuti illimitati verso l’UE;

40 GB di traffico dati in 4.5G ed in 5G;

navigazione senza consumare Giga sulle app Social, Chat, Mappe e Musica

RED Unlimited Start di Vodafone ha un costo di 18,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente mentre su credito residuo ha un costo di 24,99 Euro al mese.

9) TIM Advance 4.5G

Tra le offerte TIM del mese segnaliamo anche TIM Advance 4.5G, disponibile per tutti. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

40 GB di traffico dati in 4.5G;

TIM Advance 4.5G ha un costo di 19,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente.

Attiva TIM Advance 4.5G

10) TIM Advance 5G

Per chi vuole sfruttare la rete 5G di TIM, lanciata ad inizio del mese di luglio in Italia, c’è l’offerta TIM Advance 5G. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

50 GB di traffico dati in 4.5G e 5G;

La tariffa ha un costo mensile di 29,99 Euro al mese.

Attiva TIM Advance 5G

11) ALL-IN Super Power di Tre

Con la sua ALL-IN Super Power, disponibile per tutta l’estate, Tre arriva ad offrire sino a 100 GB al mese. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti;

100 GB di traffico dati in 4G con funzione Giga Bank;

Card Grande Cinema 3 inclusa;

ALL-IN Super Power ha un costo di 14,99 Euro al mese con la possibilità di abbinare uno smartphone a rate.

12) Fastweb Mobile

Per il mese di agosto, Fastweb continua a proporre la sua unica offerta mobile. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti;

50 GB al mese;

La tariffa ha un costo di 9,95 Euro al mese con primo mese gratis.

13) RED Unlimited Black di Vodafone

La tariffa RED Unlimited Black di Vodafone è la soluzione ideale per chi vuole sfruttare Giga illimitati in mobilità. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

minuti illimitati verso l’UE;

1000 minuti al mese verso i Paesi extra UE;

500 minuti e 5 GB extra in roaming;

Giga illimitati in Italia anche sotto rete 5G;

La tariffa ha un costo di 39,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente.

14) Iliad Voce

Una buona alternativa per chi è in cerca di una tariffa per il proprio cellulare senza la necessità di utilizzare Internet in mobilità viene proposta da Iliad con Iliad Voce. Quest tariffa, che costa 4,99 Euro al mese, mette a disposizione degli utenti minuti ed SMS illimitati in Italia, verso tutti.

15) Shake it Easy di Vodafone

Per i clienti under 30, infine, Vodafone offre la Shake it Easy:

minuti ed SMS illimitati verso tutti;

60 GB di traffico dati in 4.5G e 5G;

Giga illimitati su app Social, Chat, Mappe e Musica;

3 mesi di Netflix.

La tariffa costa appena 14,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente. Per chi sceglie l’addebito su credito residuo, invece, i Giga disponibili sono 30 GB. L’offerta prevede la possibilità di abbinare uno smartphone a condizioni particolarmente favorevoli e con la formula dell’acquisto a rate.