Tariffe telefono fisso: le migliori offerte di ottobre 2020

Ogni utente ha delle necessità diverse quando si tratta della connessione internet di casa. Ci sono quelli che utilizzano il collegamento per lavorare, chi è appassionato di gaming o si vuole godere i propri programmi preferiti in HD. Le offerte internet casa propongono soluzioni differenti per ogni profilo di cliente, ecco quali sono le promozioni del mese di Ottobre

Accendere il pc per controllare la posta personale, i propri social o per terminare un lavoro rimasto a metà e nel frattempo sintonizzare il televisore sulla propria piattaforma di streaming preferita per poter scegliere un film per la serata. È una routine molto frequente tra gli utenti.

Dall’ultimo rapporto Istat è emerso che il 76% delle famiglie italiane ha un accesso a internet e quasi il 75% dispone di un collegamento in banda larga. Il 95% delle famiglie con almeno un minore sono risultate avere un abbonamento internet, mentre tra gli ultrasessantacinquenni la percentuale scende al 34%.

L’AGCOM ha pubblicato il suo terzo Osservatorio sull’andamento del mercato delle telecomunicazioni nel 2020. Dal report è emerso un calo del 16% negli accessi effettuati da reti ADSL, le vecchie connessioni in rame, sono tutti in crescita invece i valori delle altre tecnologie di collegamento internet casa (FWA, FTTC e FTTH). In un anno, tra Giugno 2019 e Giugno 2020, gli accessi da connessioni in FTTH sono aumentati del 41%.

Il bonus pc per passare alla banda ultra larga

E con il nuovo bonus PC istituito dal Governo la distanza tra ADSL e fibra crescerà ulteriormente. Nel Decreto Agosto è stato creato un voucher da 500 euro per permettere alle famiglie in difficoltà di attivare un abbonamento internet casa e di acquistare un tablet o un pc.

Il Covid ha modificato le modalità di lavoro, di studio e di ricerca di un impiego, il bonus servirà per rendere possibile anche a chi è in situazioni di difficoltà economica di formarsi e di garantire ai minori la DAD in caso di necessità o di nuove chiusure.

La spesa si questo bonus dovrà essere ripartita in 200 euro di sconto per un abbonamento internet di banda larga (almeno da 30 Mega) e in 300 euro per acquistare pc o tablet. La somma destinata alle offerte internet spetterà a chi attiva per la prima volta un collegamento in banda larga o per chi passerà da un abbonamento da 30 Mega a uno da 100 Mega o da 1 Gigabit/s.

Come valutare le promozioni casa

Scegliere un’offerta in fibra che possa essere adeguata alle esigenze della famiglia non è così banale come si può pensare. Le pubblicità delle promozioni degli operatori fanno sembrare le soluzioni proposte tutte molto simili. Gli utenti quindi come possono stabilire quali condizioni sono migliori per loro?

Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quali sono le necessità e le abitudini di utilizzo in casa. Se si è appassionati di domotica non si può pensare di cavarsela attivando una promozione ADSL, così come se si usa il pc per cercare le ricette e rispondere a poche mail avere un collegamento in fibra con tutti i servizi attivi può essere uno spreco.

Si deve poi essere realistici sulle possibilità tecnologiche a propria disposizione. Le reti fino a 1 Gigabit/s non sono ancora disponibili in tutta Italia, è bene quindi fare un test per verificare la copertura del servizio prima di decidere quale offerta attivare.

Gli altri elementi da considerare sono poi: il numero di dispositivi presenti in casa, la velocità minima della banda richiesta da piattaforme e programmi che si utilizzeranno, assistenza fornita dall’operatore. E poi c’è il prezzo delle tariffe di telefonia fissa che gli operatori propongono.

Qual è la migliore offerta in fibra di Ottobre 2020

Il canone mensile delle attuali offerte casa dei maggiori gestori si aggira tra i 26 euro al mese e i 30 euro. Analizziamo in dettaglio le 5 migliori promozioni internet casa e vediamo questa differenza di costo a cosa è imputabile.

Per individuare i piani internet casa più convenienti è utile usare gli strumenti di confronto delle offerte online. In pochi secondi il comparatore di SosTariffe.it valuta le promozioni attivabili, le ordina in base al costo del canone e al valore dei servizi inclusi e restituisce uno schema di ciascun piano.

Scopri le migliori tariffe internet casa »

I clienti possono personalizzare la ricerca e inserendo il proprio indirizzo sapranno in anticipo qual è la migliore tecnologia di connessione disponibile nella zona in cui vivono. Lo strumento può anche essere utilizzato per verificare se l’offerta che si sta valutando è effettivamente vantaggiosa rispetto a quella di un concorrente.

Le migliori tariffe con telefono fisso e internet di questo mese sono:

Fastweb Casa e Mobile

Super Fibra Unlimited

Internet Unlimited + Chiamate

Super Fibra di TIM

Eolo Più

1. Fastweb Casa e Mobile

Con questo gestore è in corso un’offerta per chi sottoscrive il piano internet casa e acquista una sim mobile. I clienti che decideranno di attivare entrambi i servizi con Fastweb otterranno uno sconto sul costo mensile dell’abbonamento in fibra, anziché pagare 29,95 euro al mese il canone sarà di 25,95 euro al mese.

L’offerta però presuppone l’attivazione di una sim con un abbonamento mensile di 8,95 euro. In totale quindi ogni mese l’utente si troverà a pagare 34,90 euro.

Il pacchetto internet casa di Fastweb include:

consegna modem FastGate

attivazione

chiamate gratuite da telefono fisso verso i numeri nazionali

internet senza limiti (offerta attivabile sia in fibra che ADSL)

assistenza MyFastweb

WOW FI, per navigare anche fuori casa su rete fissa Fastweb

WOW Space, gratis per 1 mese uno spazio cloud illimitato del gestore

Per quanto riguarda il mobile, la promozione collegata alla sim offrirà un pacchetto che include:

100 sms

minuti senza limiti verso numeri nazionali e verso 60 numerazioni straniere

500 minuti di chiamate quando si è all’estero

50 Giga in 4G (in UE e in Svizzera si possono utilizzare 4 Giga

Attiva Fastweb Casa e Mobile »

2. Super Fibra Unlimited

La proposta di WindTre è un pacchetto tutto incluso a 28,98 euro. Il gestore nella sua offerta in fibra include:

attivazione

chiamate illimitate verso i numeri nazionali

nuovo modem con assistenza, riparazione e sostituzione gratis in caso di guasti (5,99 euro al mese per 4 anni, spesa già conteggiata nel canone)

Giga illimitati su 2 numeri WindTre della famiglia

12 mesi di Amazon Prime con Prime Video gratis

L’opzione Giga illimitati può essere attivata solo dai clienti con i seguenti piani mobile del gestore attivi: Unlimited Special, Xlarge, Large, Medium, Senior, Junior, Young, Call Your country, All Inclusive o Wind Smart.

Scopri Super Fibra Unlimited »

3. Internet Unlimited + Chiamate

Vodafone propone un piano con un canone di 29,90 euro al mese, si potrebbe ottenere uno sconto di 2 euro al mese rinunciando alle chiamate senza limiti da fisso. Il gestore inoltre propone un canone variabile ai propri utenti, cosa significa?

Nei 29,90 euro che si pagano ogni mese Vodafone, così come gli altri operatori, includono una serie di spese: consegna del modem, attivazione offerta, dispositivo. Questi costi sono però legati a dei precisi periodi, per esempio quasi tutti i gestori impongono una quota mensile per 4 anni per ripagare il modem incluso nel piano.

Con Vodafone e la Internet Unlimited i costi di questo tipo sono:

1 euro al mese per 24 mesi (con uno sconto di 24 euro)

Vodafone Ready con la Station (6 euro al mese per 48 mesi)

Dopo 4 anni quindi il gestore ha stabilito una rimodulazione automatica del costo del piano, da 29,90 euro a 22,90 euro. Per i clienti che non acquisteranno anche l’opzione Voce il pacchetto verrà 20,90 euro al mese.

L’attuale promozione di Vodafone per i clienti in fibra include nell’offerta:

sistema di ottimizzazione del segnale Wi-Fi optimizer

attivazione gratuita di Vodafone Tv (per clienti FTTH)

12 mesi di Amazon Prime

buono carburante da 100 euro (solo per chi attiva FTTH)

(solo per chi attiva FTTH) chiamate illimitate da fisso

Attiva l’offerta casa di Vodafone »

4. Super Fibra di TIM

La fibra di TIM viene offerta a 29,90 euro al mese, nel canone il gestore include:

internet senza limiti alla massima velocità

modem TIM HUB + (5 euro per 4 anni, compreso)

attivazione (10 euro per 2 anni)

TIMVision

chiamate senza limiti (solo per chi attiva l’offerta online)

Con TIM UNICA è possibile attivare Giga illimitati su 6 numeri TIM della famiglia.

Fino al mese scorso questa promozione poteva essere attiva anche nella versione Super ADSL, da Ottobre il gestore ha però deciso di eliminare dal catalogo il piano ADSL e di effettuare l’upgrade in FTTC, FWA o FTTH per gli utenti che avevano attivo il pacchetto precedente.

Scopri la promozione Super Fibra di TIM »

5. Eolo Più

Infine vediamo qual è la promozione del mese proposta da Eolo. Il canone per avere i collegamenti a 100 Mega o 1 Gigabit/s costano 29,90 euro al mese. Nell’offerta di Ottobre il gestore propone un piano da 24,90 euro che comprende:

chiamate illimitate

modem Eolo

assistenza rapida

installazione

I clienti poi potranno scegliere tra i pacchetti Intrattenimento e Studio/Lavoro. Il primo è un piano che garantisce l’ottimizzazione della rete domestica per le piattaforme di streaming e gaming e che include 6 mesi di DAZN gratis.

A chi invece opta per attivare Studio e Lavoro Eolo fornirà una configurazione ottimale per i programmi di videoconferenza, per le piattaforme di e-learning e formazione a distanza. Inoltre compreso nel canone ci sarà un anno di abbonamento a Microsoft 365.

Sceglie il piano Eolo più adatto alla tua famiglia »

Questi due pacchetti costano 5 euro al mese l’uno, ma consentono di avere il modem Evo e la connessione fino a 1 Gigabit/s di Eolo.