Tariffe telefono fisso: le migliori offerte di luglio 2020

Le offerte in fibra e Adsl includono il traffico telefonico da fisso nei loro piani flat. I canoni per avere le reti veloci e il servizio voce vanno dai 26 euro circa a quasi 48 euro, ecco quali sono le tariffe più convenienti e come attivare le promozioni di Luglio 2020

Tra non molto potrebbero giungere importanti novità nel settore delle offerte internet da rete fissa, cresce infatti l’attesa per il lancio delle promozioni Iliad Casa e sui siti specializzati si moltiplicano le indiscrezioni su questa new entry. Nel frattempo, al panorama degli operatori di telefonia domestica si è già aggiunto Sky con la sua Fibra WiFi.

La piattaforma di pay tv ha attivato i suoi sevizi internet casa in fibra dal 16 Giugno e promuove la sua rete con tre offerte:

WiFi Smart a 29,90 euro

Ultra a 32,90 euro

Ultra Plus a 37,90 euro

Le connessioni di Sky sono in banda ultralarga e il nuovo gestore promette un servizio che sia in grado di ottimizzare la ricezione del segnale in ogni angolo della casa. Nei pacchetti Ultra e Plus sono anche inclusi dei device tecnologici che potenziano il segnale, i Pod di Sky imparano a superare gli ostacoli per far giungere il segnale senza interferenze al pc o agli altri dispositivi connessi. La promessa del gestore è di creare un ambiente intelligente che riesca a memorizzare le abitudini di consumo del traffico dei dispositivi e a fornire la miglior prestazione possibile.

Aumentano le attivazioni in fibra

L’ingresso nel mercato della telefonia fissa è arrivato in un momento in cui la fibra ottica sta crescendo ad un ritmo molto sostenuto nel nostro Paese. Secondo i dati dell’ultimo Osservatorio dell’Agcom sull’andamento delle comunicazioni il mercato della FTTH (Fiber to Home) ha registrato un incremento del 43,3% tra il Dicembre 2018 e lo stesso mese del 2019.

Il lockdown ha contribuito in modo determinante ad un ulteriore crescita, un aumento che non è ancora stato ufficializzato ma che stando alle dichiarazioni dei manager italiani delle compagnie telefoniche potrebbe essere importante.

Come trovare l’offerta internet casa adatta a voi

Se state pensando di attivare una linea di telefono fisso con il servizio internet casa, può essere utile valutare più tariffe per poter trovare quella adatta alle vostre esigenze. Il servizio offerto dal comparatore di SosTariffe.it vi permette di ottenere le principali informazioni su costi e condizioni proposte dai gestori.

Potrete individuare le migliori offerte per il telefono fisso e sapere quali tecnologie sono disponibili nella vostra zona, ecco quali sono le promozioni del mese:

Fastweb Casa + Mobile

Super Fibra Unlimited

Internet Unlimited

Super Fibra di TIM

Fastweb Casa

Giga Family Infinito Edition

1. Fastweb Casa a 25,95 euro + Mobile a 8,95 euro

Fastweb questo mese propone un’offerta internet casa + mobile molto conveniente. Attivando una sim Fastweb e la sua connessione domestica il canone per Fastweb Casa sarà di 25,95 euro al mese, anziché 29,95 euro come per gli altri clienti. Per il piano cellulare invece si pagheranno 8,95 euro al mese.

Analizziamo prima quali sono i servizi compresi con Fastweb Casa:

il modem FASTgate

l’attivazione

traffico voce illimitato verso fissi e mobili nazionali

connessione anche fuori casa con linea fissa WOW FI

WOW Space, uno spazio di archiviazione in cloud (dopo il primo anno il servizio costerà 9,95 euro per 12 mesi)

3 mesi di NOW TV gratis, poi 9,99 euro al mese

La promozione con queste caratteristiche potrà essere attivata solo online. L’offerta mobile che è abbinata al piano internet include:

50 GB in 4G per navigare in Italia

4GB da utilizzare in UE e Svizzera

traffico voce senza limiti verso mobili e fissi nazionali

minuti illimitati verso 60 paesi stranieri

500 minuti in roaming in UE e Svizzera

100 sms

Attivando la sim dalla piattaforma web, i clienti risparmieranno 15 euro richiesti come contributo per l’acquisto e la consegna della sim.

Il costo complessivo di Fastweb Casa e dell’opzione mobile sarà quindi di 34,90 euro al mese.

Scopri l’offerta Fastweb migliore per te

2. Super Fibra a 26,98 euro

Con WindTre si può attivare la Super Fibra a 26,98 euro al mese. In questa offerta sono inclusi nel canone:

connessione in fibra fino a 1 Gigabit/s (ma il costo del piano è lo stesso anche per chi attivi l’Adsl a 20 Mega)

chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e i fissi nazionali

attivazione e modem con assistenza gratuita in caso di guasti o malfunzionamenti

Il costo del dispositivo di connessione è compreso nel canone proposto, il modem di ultima generazione associato all’offerta viene pagato con 48 rate da 5,99 euro. Se si recede dal contratto prima del termine dei 4 anni si dovranno versare le rate rimanenti, per chi disattivi il servizio nei primi 2 anni è anche previsto il pagamento di un mese extra di canone come penale.

Se siete già clienti mobile WindTre potrete avere Giga illimitati sul vostro numero cellulare, questa opzione è valida solo per coloro che hanno attivo un piano Unlimited Special, XLarge, Medium, Senior, Junior, Young, Call your country, All Inclusive o Wind Smart. Scaricando l’app WindTre potrete anche aggiungere altre 2 sim della famiglia e ottenere Giga illimitati anche su questi numeri.

Per chi non abbia un numero di cellulare WindTre, con la Super Fibra sarà possibile acquistare una sim mobile con Giga illimitati a 9,99 euro al mese.

Scopri come avere Super Fibra Unlimited

3. Internet Unlimited a 27,90 euro

A Luglio 2020 l’offerta più vantaggiosa, secondo gli esperti di SosTariffe.it, è Internet Unlimited di Vodafone. La promozione, a 27,90 euro al mese, offre ai clienti:

attivazione

chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1 Gigabit/s (i costi sono validi anche per la FTTC o l’ADSL del gestore)

una SIM dati con 30 GB al mese per navigare dai device mobili, anche in hotspot

6 mesi di Amazon Prime

modem WiFi optimizer, un sistema che ottimizza la connessione

Con Vodafone è anche possibile avere il servizio tv in streaming dell’operatore. La Vodafone TV avrebbe un costo di attivazione di 2 euro al mese per 48 mesi, per i clienti Fibra questa spesa è inclusa nell’offerta. Nel pacchetto tv sono inclusi 30 film al mese su Chili, 6 mesi di abbonamento gratuito a Infinity e poi si potrà scegliere di attivare a 10 euro al mese NOW TV Intrattenimento e Serie tv o a 20 euro al mese NOW TV con lo Sport di Sky.

Vodafone inoltre è l’unico gestore con un’offerta a canone variabile, dopo i primi 4 anni il costo mensile del piano passerà da 27,90 euro a 20,90 euro. La riduzione del costo di abbonamento è legata al fatto che nel piano sono incluse le spese per attivazione (1 euro al mese per 24 mesi) e di Vodafone Ready (6 euro al mese per 4 anni).

Il pacchetto Ready comprende la Vodafone Station l’assistenza dedicata per il modem del gestore. Questa opzione può essere esclusa dai clienti, il costo dell’offerta in questo caso si ridurrà a 26,90 euro al mese.

Attiva l’offerta Internet Unlimited

4. Tim Super Fibra a 29,90 euro

Con TIM è conveniente attivare la Super Fibra, o la Super Adsl, online, per i clienti che usino il portale del gestore o altre piattaforme web per acquistare il piano internet casa sono compresi alcuni servizi gratuiti.

La promozione di Luglio di questo gestore include:

costi di attivazione

servizi di TIMVision, la tv in streaming dell’operatore

modem TIM HUB con garanzia illimitata

chiamate gratuite verso fissi e cellulari (solo con l’offerta online)

6 mesi di Disney + gratis e poi a 3 euro al mese (per attivazioni online)

Per chi attivi il piano nei negozi o tramite altri canali TIM, il canone non includerà il traffico voce senza limiti e le chiamate costeranno 0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta. Si potrà comunque acquistare l’opzione Voce per avere chiamate senza limiti verso i numeri nazionali a 5 euro al mese.

Il canone offerto da TIM non subirà riduzioni al termine dei 4 anni di contratto, questo perché, anche se si terminerà di pagare la quota fissa per il modem (5 euro al mese), l’offerta Voce inclusa nel pacchetto al termine dei 48 mesi scadrà. Per poter continuare ad avere il traffico telefonico gratuito quindi i clienti dovranno aggiungere l’opzione Voce.

Se TIM è il vostro gestore mobile potrete attivare, in modo gratuito, Unica, questo servizio vi permetterà di avere Giga illimitati sulle sim della famiglia. Il numero massimo di numeri su cui potrete ottenere l’estensione del bundle dati è di 6 sim.

Attiva Super Fibra online con chiamate gratuite

5. Fastweb Casa a 29,95 euro

L’offerta di Fastweb che abbiamo analizzato in precedenza è riservata solo a coloro che acquistano contemporaneamente il servizio internet casa e una sim mobile. Per gli altri utenti il piano in fibra o Adsl del gestore avrà un costo mensile di 29,95 euro, anziché 34,95 euro al mese.

Il piano include la connessione senza limiti e alla massima velocità consentita dalla tecnologia attivata (1 Gigabit/s per le reti in fibra a e 20 Mega per quelle Adsl), il modem FastGate, lo spazio WOW Spaces in offerta per un anno, il pacchetto voce.

6. Giga Family Infinito Edition a 39,90 euro

L’ultima promozione che analizziamo è un piano internet casa + mobile di Vodafone, il costo mensile sarà di quasi 40 euro. Nell’offerta Giga Family Infinito saranno compresi:

attivazione

connessione fino a 1 Gigabit/s (o a 20 Mega con Adsl)

Vodafone Ready con Vodafone Station

WiFi optimizer

sim 30 GB per navigare da device mobili

Vodafone TV

6 mesi di Amazon Prime gratis

chiamate senza limiti verso numeri nazionali

A questo pacchetto si aggiunge poi l’offerta per il vostro smartphone, la sim in abbinamento al piano vi garantirà:

chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali

sms illimitati

Giga senza limiti (velocità massima di 10 Mega)

Smart Passport +

L’opzione Passport è pensata per i viaggi all’estero degli utenti, è un servizio che si attiverà solo in caso di consumo al costo di 3 euro al giorno. Questo servizio permetterà ai clienti di avere 60 minuti nei paesi extra UE e negli Stati Uniti, 60 sms e 50 MB al giorno.

Modem libero o abbinato ai piani, quale conviene?

Se volete risparmiare un po’ sul canone proposto dai gestori potrete far valere il vostro diritto al modem libero. L’Agcom ha infatti deliberato che i clienti hanno diritto a scegliere il dispositivo di connessione che preferiscono e gli operatori non possono obbligare gli utenti ad acquistare il modem associato ai piani.

Assicuratevi però che il vostro device sia compatibile con gli standard della rete che andate ad attivare. Se, per esempio, state passando dalla connessione Adsl alla fibra ottica, il vostro vecchio apparecchio non sarà adeguato alla navigazione in fibra.

In questo caso potrete comunque decidere di non acquistare il modem offerto dall’operatore e comprarne uno di vostro gradimento, dovrete però accertarvi che sia un modello VSDL o VSDL + e che sia compatibile con il sistema VOIP per le chiamate.

Con alcune offerte, come Internet Unlimited o Super Fibra di WindTre, oltre al costo del modem nel piano è anche inclusa l’assistenza per la configurazione dei dispositivi e in caso di guasti. Non è quindi scontato che il risparmio iniziale sul costo del device sia poi vantaggioso sul lungo periodo.

