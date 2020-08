Tariffe telefono fisso: le migliori offerte di agosto 2020

Per chi approfitta dell’estate per cambiare la sua offerta Internet casa e telefono fisso , agosto propone alcune opportunità interessanti, che consentono di risparmiare non poco rispetto al solito sul canone mensile. Inoltre, ormai quasi tutti gli operatori propongono tanti vantaggi per la tv streaming , con offerte ad hoc oppure forti sconti su abbonamenti a Sky , Prime Video , DAZN e altro ancora.

Le offerte per telefono fisso e Internet oggi

In apparenza oggi le offerte per il telefono fisso e Internet casa sono tutte molto simili: quasi tutte ormai comprendono una connessione ad altissima velocità (fino a 1 Gigabit al secondo per chi è raggiunto dalla fibra FTTH, ovvero la fibra “pura” che arriva direttamente in casa), chiamate perlopiù illimitate e gratuite e il modem senza spese aggiuntive. A cambiare sono – oltre ovviamente alla qualità della connessione: per questo è sempre una buona idea controllare lo speed test di SOStariffe per trovare la linea più stabile e veloce nella propria zona – altre caratteristiche.

In particolare, le promozioni si differenziano per i servizi supplementari, che ultimamente riguardano soprattutto lo streaming tv, con nomi come NOW TV, DAZN, Prime Video (senza contare i servizi proprietari come Vodafone TV o TIM Vision) che vengono offerti con mesi di abbonamento gratuito o forti sconti sul canone. Da tenere d’occhio sono anche i costi per il recesso anticipato, che cambiano a seconda del costo complessivo dell’attivazione o del modem incluso nell’offerta: tutto gratis all’inizio, ma se si decide di cambiare operatore prima di 2 o 4 anni allora ci si ritrova a dover pagare le rate rimaste, spesso piuttosto salate.

Qui di seguito, ecco le offerte per il telefono fisso più convenienti di agosto 2020 (tenendo conto che la prima, quella di Fastweb, richiede però che sia sottoscritto anche il contratto di telefonia mobile).

Fastweb Casa + Mobile

Per chi è alla ricerca di un bundle fisso + mobile – che consente di avere un solo operatore di riferimento sia per le chiamate da casa che da mobile, oltre a Internet, il tutto risparmiando – c’è la tariffa di Fastweb, che al momento costa 25,95 euro al mese più altri 8,95 euro al mese per la SIM (fino all’11 agosto, ma di solito viene rinnovata). Di norma soltanto l’abbonamento Internet casa dell’operatore costerebbe 34,95 euro al mese, cinque centesimi di più della tariffa attuale che comprende:

fibra ultraveloce fino a 1 Gigabit/s con FTTH (o 100/200 Megabit/s con FTTC o 20 Megabit/s con ADSL)

fino a 1 Gigabit/s con FTTH (o 100/200 Megabit/s con FTTC o 20 Megabit/s con ADSL) modem FASTGate e attivazione inclusa

e attivazione inclusa chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e i numeri mobili nazionali

SIM mobile con 50 GB di traffico dati, minuti illimitati e 100 SMS (ci sono anche da pagare 10 euro di contributo SIM e 5 euro di spedizione SIM una tantum)

(ci sono anche da pagare 10 euro di contributo SIM e 5 euro di spedizione SIM una tantum) 3 mesi gratuiti di NOW TV Entertainment più NOW TV Smart Stick (poi a 9,99 euro al mese, se si vuole rinnovare l’offerta)

più (poi a 9,99 euro al mese, se si vuole rinnovare l’offerta) 3 mesi gratuiti di DAZN (poi a 8,99 euro al mese invece di 9,99 euro al mese, se si vuole rinnovare l’offerta)

(poi a 8,99 euro al mese invece di 9,99 euro al mese, se si vuole rinnovare l’offerta) WOW Space, il cloud di Fastweb, gratuito per un anno (poi a 9,95 euro all’anno)

Volendo poi Fastweb mette a disposizione i suoi pacchetti per lo smartworking, per la didattica a distanza e per i clienti senior, con vari sconti da spendere per tablet, smartphone, PC e molto altro.

Scopri Fastweb Casa + Mobile »

Super Fibra Unlimited di WindTre

Con un canone leggermente superiore a quello per il telefono fisso di Fastweb (26,98 euro al mese), la tariffa di WindTre ha le seguenti caratteristiche:

fibra ultraveloce fino a 1 Gigabit/s con FTTH (o 100/200 Megabit/s con FTTC o 20 Megabit/s con ADSL)

fino a 1 Gigabit/s con FTTH (o 100/200 Megabit/s con FTTC o 20 Megabit/s con ADSL) modem Wi-Fi di ultima generazione (in vendita abbinata a 5,99 euro/mese già incluso nel costo complessivo dell’offerta, durata 48 mesi)

attivazione inclusa

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e i numeri mobili nazionali

Giga illimitati per gli smartphone di familia (fino a 3) con un piano Unlimited Special, XLarge, Large, Medium, Senior, Young, Call Your Country, All Inclusive o Wind Smart

In caso di recesso o passaggio ad altro operatore è previsto il pagamento, come contributo di disattivazione, di un importo pari a una mensilità di canone del servizio e in aggiunta le rate a scadere del modem.

Scopri Super Fibra Unlimited »

Internet Unlimited di Vodafone + Sky

Al terzo posto per quanto riguarda il canone mensile c’è la fibra di Vodafone, con una spesa di 27,90 euro al mese che dà diritto a diversi vantaggi (ma è l’unica che offra le chiamate da telefono fisso a consumo e non illimitate):

fibra ultraveloce fino a 1 Gigabit/s con FTTH (o 100/200 Megabit/s con FTTC o 20 Megabit/s con ADSL)

fino a 1 Gigabit/s con FTTH (o 100/200 Megabit/s con FTTC o 20 Megabit/s con ADSL) ad agosto il buono spesa da 100 euro per chi si abbona online alla linea FTTH

per chi si abbona online alla linea FTTH servizio Vodafone Ready a 6 euro per 48 mesi già inclusi nel canone (in caso di recesso anticipato bisogna pagare le rate mancanti), che dà diritto al modem , alla prima installazione all’assistenza di Vodafone in caso di qualsiasi problema. Il modem è dotato di Wi-Fi Optimizer , il software intelligente che ottimizza la connessione di tutti i dispositivi dell’utente

a 6 euro per 48 mesi già inclusi nel canone (in caso di recesso anticipato bisogna pagare le rate mancanti), che dà diritto al , alla prima installazione all’assistenza di Vodafone in caso di qualsiasi problema. Il modem è dotato di , il software intelligente che ottimizza la connessione di tutti i dispositivi dell’utente SIM dati con 30 Giga al mese di traffico per navigare da tablet, smartphone o chiavetta

Vodafone TV , disponibile solo con copertura fibra, gratuita online (altrimenti a 2 euro per 49 mesi)

, disponibile solo con copertura fibra, gratuita online (altrimenti a 2 euro per 49 mesi) 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime con Prime Video

attivazione inclusa

chiamate da telefono fisso verso fissi e mobili nazionali a consumo (con 2 euro in più al mese si aggiungono minuti illimitati verso tutti)

Inoltre con Vodafone è possibile aggiungere dei pacchetti che includono a prezzo speciale il servizio streaming NOW TV di Sky: a 10 euro al mese Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Entertainment, a 30 euro al mese Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport, a 40 euro al mese Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento più NOW TV Sport, Intrattenimento e Serie TV.

Scopri Internet Unlimited »

Super Fibra di TIM

Il canone di TIM Super Fibra è pari a 29,90 euro al mese e include:

fibra ultraveloce fino a 1 Gigabit/s con FTTH (o 100/200 Megabit/s con FTTC o 20 Megabit/s con ADSL)

fino a 1 Gigabit/s con FTTH (o 100/200 Megabit/s con FTTC o 20 Megabit/s con ADSL) chiamate illimitate (solo per chi si abbona online) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

attivazione gratuita (10 euro al mese per 24 mesi, in caso di recesso anticipato si devono pagare le rate mancanti)

modem con Wi-Fi 6 già incluso (5 euro al mese per 48 mesi compresi nel prezzo)

Mondo Disney+ per chi si abbona online: Disney+ e TIM Vision Plus in un unico pacchetto con i primi 6 mesi gratuiti e poi 3 euro al mese (con la possibilità di disdire quando si vuole senza costi aggiuntivi)

per chi si abbona online: Disney+ e TIM Vision Plus in un unico pacchetto con i primi 6 mesi gratuiti e poi 3 euro al mese (con la possibilità di disdire quando si vuole senza costi aggiuntivi) per chi ha TIM anche sullo smartphone, Giga illimitati per tutta la famiglia grazie a TIM Unica

Scopri Super Fibra »

