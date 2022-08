Tariffe mobile estate 2022: offerte con più GB e canoni ridotti

L'estate 2022 è il momento giusto per attivare nuove tariffe di telefonia mobile . Le promozioni lanciate dagli operatori per il periodo estivo, infatti, sono particolarmente convenienti. Rispetto alle offerte dell'estate del 2021, infatti, le nuove promozioni mettono a disposizione ancora più Giga ad un prezzo più basso . Per gli utenti, quindi, ci sono ampi margini per ottenere un elevato risparmio.

Il nuovo Osservatorio SOStariffe.it ha analizzato l’evoluzione delle tariffe di telefonia mobile per l’estate 2022 mettendo a confronto le proposte di quest’anno con quelle lanciate dai provider lo scorso anno. Il confronto tra il 2022 e il 2021 conferma la convenienza delle attuali offerte estive di telefonia mobile. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono tariffe con più Giga e con un costo più basso. Ecco i dettagli completi:

Offerte di telefonia mobile estive: le novità del 2022

TARIFFE MOBILE PER L’ESTATE LUGLIO 2021 LUGLIO 2022 VARIAZIONI Minuti inclusi illimitati illimitati – SMS Inclusi 2183 1533 -30% Giga inclusi 74 121 +64% Giga inclusi in promo 126 221 +75% Canone mensile 9,93 euro 8,65 euro -13%

Lo studio dell’Osservatorio ha evidenziato alcune delle principali novità dell’estate 2022 per quanto riguarda le tariffe mobile. Le promozioni sono diventante più convenienti, mettendo a disposizione più Giga a prezzi ridotti e con bonus aggiuntivi. Vediamo, punto per punto, quali sono le principali evidenze dello studio:

Si riduce il prezzo medio delle promozioni

Il confronto tra l’estate del 2022 e quella del 2021 certifica una maggiore convenienza per le offerte estive di quest’anno. In media, infatti, le promozioni speciali presentate dagli operatori in estate presentano un canone medio di 8,65 euro al mese. Si tratta di un prezzo inferiore del 13% rispetto a quanto richiesto dagli stessi provider lo scorso anno.

Aumentano i Giga delle offerte mobile estive

C’è un’altra evidenza di grande rilevanza che emerge dall’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it. Si tratta dell’aumento dei Giga mensili delle offerte. Rispetto all’estate del 2021, infatti, le offerte includono più del doppio dei Giga mensili. Con le tariffe estive del 2022 è possibile accedere a circa 121 GB al mese con un incremento del +64% rispetto ai dati dello scorso anno.

Da notare, inoltre, che le offerte estive includono Giga aggiuntivi da utilizzare in estate. In questo caso, il bundle dati a disposizione degli utenti è di 221 GB. Si tratta di un incremento del 75% rispetto ai Giga aggiuntivi inclusi nelle offerte mobile estive del 2021 che si fermavano a 126 GB di traffico dati extra per l’estate.

Più bonus inclusi nelle offerte dell’estate 2022

Un’altra tendenza del settore mobile, per quanto riguarda le offerte estive, è rappresentata dai bonus inclusi nelle tariffe. Tali bonus hanno l’obiettivo di rendere le promozioni estive ancora più interessanti e convenienti. Rispetto allo scorso anno, i bonus a disposizione degli utenti sono più diversificativi e convenienti.

Con le tariffe dell’estate 2022, infatti, è possibile accedere a smartphone 5G inclusi nel prezzo o da acquistare a rate con condizioni agevolate oppure ottenere Giga aggiuntivi a tempo indeterminato (e non solo da utilizzare nei mesi estivi). Da notare anche la possibilità di sfruttare ricariche gratis oppure ottenere mesi di promozione a costo zero.

Come trovare l’offerta più conveniente

Il mercato di telefonia mobile mette a disposizione numerose opzioni per gli utenti. Le offerte mobile per l’estate rappresentano l’occasione giusta per cambiare operatore e passare ad una tariffa più conveniente. Per individuare le offerte migliori è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile, disponibile al link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS.

