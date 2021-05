Tariffe luce e gas: quale conviene a maggio 2021

Il mercato libero pullula di un gran numero di offerte sulla componente luce e su quella gas, che possono essere attivate per risparmiare sui costi delle bollette, anche in modalità Dual Fuel. Ecco quali sono le offerte più convenienti del mese di maggio 2021 .

Come si scelgono le tariffe luce e gas del mercato libero in mezzo a un mare di offerte? Quali sono i parametri che dovrebbero essere presi in considerazione, oltre al prezzo e, dunque, ai soldi che si possono risparmiare rispetto al mercato tutelato?

In primo luogo, oggi si consiglia di procedere con la sottoscrizione di una nuova offerta luce e gas direttamente online: in questo modo si potrà accedere a sconti e benefici aggiuntivi che non sono invece disponibili se l’attivazione avviene tramite altri canali.

Le offerte sulla componente luce potranno essere di tipo monorario, quindi avere un prezzo fisso a prescindere dall’ora e dal giorno di utilizzo, oppure biorario (o triorario), per le quali sono invece previsti dei costi differenti a seconda della fascia oraria in cui si verificano i consumi e del giorno della settimana.

Le tariffe luce e gas più convenienti del momento:

sono caratterizzate da un prezzo bloccato per un periodo minimo di 12 mesi, che può essere esteso fino a 36 mesi;

in molti casi, prevedono che l’energia elettrica sia stata prodotta da fonti 100% rinnovabili;

sono generalmente caratterizzate dalla bolletta digitale e puntano sulla domiciliazione bancaria delle fatture, che comporta diversi benefici per il consumatore finale.

Come si trova l’offerta che si adatta meglio alle proprie esigenze tra le tante disponibili? La soluzione è rappresentata dal comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it, che permette di conoscere in anticipo quanto si potrà risparmiare in un anno rispetto al prezzo della Maggior Tutela.

Di seguito saranno presentati i risultati di un’analisi comparativa nella quale sono stati presi in considerazione i consumi di una famiglia:

composta da 3 persone;

che utilizza l’energia elettrica principalmente per frigo, forno e lavatrice;

che vive in una casa di 100 metri quadri e che utilizza il gas principalmente per cucinare, per il riscaldamento e per l’acqua calda.

Le promozioni luce e gas più convenienti disponibili a maggio 2021 sono quelle proposte dai fornitori:

Illumia;

Engie;

Pulsee;

E.ON;

Tate.

Vediamo di seguito quanto si può risparmiare ogni anno e quali sono i loro tratti distintivi.

Confronta le migliori offerte luce disponibili online »

1. Luce Extra Web di Illumia

La promozione luce proposta da Illumia, chiamata Luce Extra Web, è una tariffa di tipo monorario, non prevede depositi cauzionali e ha un prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi.

L’energia è prodotta al 100% da fonti rinnovabili e:

ha un costo pari a 0.05000 euro al kW;

prevede il pagamento tramite RID;

permette di risparmiare fino a 123 euro all’anno rispetto alle tariffe del mercato tutelato;

permetterà di ricevere fino a 120 kWh in omaggio sulla materia prima per i primi 12 mesi: lo sconto sarà erogato ogni mese sui primi 12 mesi della fornitura e sarà applicato direttamente sul consumo effettivo mensile.

Per saperne di più clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più su Luce Extra Web di Illumia »

2. ZeroVentiquattro Luce Fix di Pulsee

La soluzione sulla componente luce proposta da Pulsee si chiama ZeroVentiquattro Luce Fix: è una tariffa di tipo monorario e ha un prezzo bloccato di 12 mesi.

Si tratta di un’offerta luce che si caratterizza per:

la possibilità di poter essere gestita totalmente online;

un risparmio annuale pari a 117,21 euro rispetto ai prezzi del mercato tutelato;

la possibilità di pagare tramite RID, oppure tramite carta di credito;

il vantaggio di ottenere uno sconto del 60% sulla componente luce grazie all’utilizzo del codice sconto SOSL60. Il costo della materia prima è pari a 0.02992 euro al kWh.

Per saperne di più clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più su ZeroVentiquattro Luce Fix di Pulsee »

3. Energia 3.0 Light Mono 12 Mesi di Engie

Energia 3.0 Light Mono 12 mesi è una tariffa luce di tipo monorario, proposta dall’operatore Engie, con prezzo bloccato fino a 12 mesi, che permetterà di risparmiare fino a 80 euro all’anno rispetto ai costi del mercato tutelato.

L’energia ha un prezzo di 0.03800 euro al kWh e la promozione garantisce le seguenti possibilità:

di poter attivare la bolletta elettronica, che rappresenta un risparmio sia economico sia pratico, in quanto sarà praticamente impossibile perdere le fatture;

di pagare tramite RID;

di partecipare al programma Porta gli amici in Engie che permette di ricevere buoni fino a 300 euro.

Questa particolare tariffa luce di Engie potrà essere attivata sia singolarmente sia in modalità Dual Fuel: in questo caso si riceverà la bolletta luce e gas unificata. Per saperne di più clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più su Energia 3.0 Light 12 mesi di Engie »

4. E.ON Luce e Gas Insieme

Luce e gas insieme di E.ON è una delle migliori offerte Dual Fuel disponibili in commercio: è una tariffa di tipo monorario a prezzo bloccato, che consentirà di risparmiare fino a 77 euro rispetto al prezzo della Maggior Tutela.

Si caratterizza per:

uno sconto speciale pari al 10% sulla componente energia;

un bonus applicato direttamente in bolletta pari al 15% di quanto speso sui propri acquisti su Amazon.it;

l’energia è prodotta da fonti 100% rinnovabili;

degli sconti aggiuntivi nel caso di bolletta smart e di addebito sul conto corrente:

il pagamento sia tramite RID sia tramite bollettino postale;

un costo dell’energia pari a 0.03960 euro al kWh.

Per saperne di più clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più su E.ON Luce e gas insieme »

5. Tate Luce e Gas

Il fornitore Tate propone sia un’offerta sulla componente luce sia una sulla componente gas, che potranno essere attivate insieme o singolarmente.

Tate Luce è una promozione che permette di ricevere uno sconto in bolletta di 84 euro sulla prima fornitura di luce. L’energia, che è prodotta al 100% da fonti rinnovabili, è di tipo triorario.

L’azienda offre la possibilità di gestire le proprie forniture direttamente dall’applicazione dedicata e di partecipare al programma Porta gli amici in Tate, con il quale sarà possibile ricevere fino a 200 euro di sconto in bolletta. Al link in basso saranno disponibili maggiori informazioni in merito.

Scopri di più sulla tariffa Tate Luce »

La tariffa Tate Gas permette di risparmiare fino a 126 euro rispetto ai prezzi del mercato tutelato: per saperne di più si consiglia di cliccare sul link in basso.

Scopri di più sulla tariffa Tate Gas »

Nel caso in cui si volessero valutare, invece, ulteriori tariffe luce e gas disponibili online si consiglia di approfittare dei vantaggi derivanti dall’utilizzo del comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it, disponibile al link in basso, e che potrà essere utilizzato gratuitamente.

Confronta le migliori offerte luce disponibili online »