Conoscere il consumo annuo di energia elettrica e gas del proprio nucleo familiare è premessa indispensabile per trovare l’offerta luce e gas in linea con le proprie esigenze. Gli esperti di SOStariffe.it hanno scattato una panoramica delle promozioni di Agosto 2022 e analizzato ciò che le rende competitive in base al loro “identikit” di utilizzo.

Tariffe luce e gas di Agosto 2022: come trovare la miglior offerta in base al consumo

Offerte in evidenza Iren Revolution Luce Verde Variabile 1.276,89 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Energia alla Fonte 995,36 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Se si vuole intraprendere il viaggio verso la destinazione convenienza, il primo passo da compiere (dopo aver scelto il Mercato libero) è conoscere il consumo annuo di energia elettrica e gas del proprio nucleo familiare (compreso l’utilizzo degli elettrodomestici nell’arco della giornata). Perché questo dato è tanto importante? Perché alcune tariffe del Mercato libero sono convenienti per le famiglie “affamate” di energia e gas, ma in sovrapprezzo per chi di elettricità o di gas ne consuma poco, e viceversa.

Grazie al suo comparatore online e gratuito, SOStariffe.it è in grado di scattare in tempo reale una panoramica delle offerte più vantaggiose che il Mercato libero mette a disposizione ad Agosto 2022. Non solo. Grazie alle competenze dei suoi esperti, è in grado di disegnare un “identikit” di utilizzo delle promozioni stesse, così da affiancare i titolari di utenze domestiche nella scelta della soluzione luce e gas che più aderisce al proprio profilo di consumo.

Cliccando al link di seguito è possibile avviare il confronto delle offerte luce e gas con il comparatore di SOStariffe.it, che può anche essere scaricato sul proprio smartphone o tablet (sia iOS sia Android) tramite l’App di SOStariffe.it.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Le offerte luce più competitive ad Agosto 2022 in base ai consumi

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO wekiwi Energia alla Fonte 0,26700 €/kWh 83,25 € al mese A2A Energia A2A Easy Luce 0,27131 €/kWh 85,70 € al mese Edison Energia Edison World Luce Plus 0,26180 €/kWh 86,26 € al mese Eni Plenitude Trend Casa Luce 0,26180 €/kWh 93,72 € al mese NeN NeN Luce Special 48 0,3130 €/kWh 94,53 € al mese

Le promozioni che passeremo sotto la lente d’ingrandimento sono quelle che il comparatore di SOStariffe.it ha ritenuto più convenienti per il profilo di consumo di una “famiglia tipo” (tre componenti) che utilizza 2.700 kWh di energia elettrica all’anno (con potenza impegnata di 3 kW) con fornitura attiva nel comune di Milano.

Energia alla Fonte wekiwi

L’offerta della web company wekiwi è ideale per chi desideri la serenità di ricevere bollette dal costo fisso e con periodicità predeterminata. Questo è possibile grazie al sistema della “carica” mensile: il cliente può scegliere una quota di spesa fissa e il relativo periodo di fatturazione (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). Sulla base dei consumi reali di luce registrati, il fornitore effettuerà dei conguagli per allineare l’importo delle bollette con quanto effettivamente consumato.

Ecco i dettagli della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + 0,0052 € / kWh di contributo al consumo ;

sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

10% di sconto sull’acquisto di prodotti per illuminazione a led, domotica e altri accessori elettronici sull’apposito shop online;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 8 3 , 25 euro .

Maggiori informazioni sull’offerta sono disponibili a questo link:

SCOPRI WEKIWI ENERGIA ALLA FONTE »

A2A Easy Luc e

A2A Energia assicura ai propri clienti l’accesso al prezzo dell’energia applicato dal mercato all’ingrosso. Inoltre, grazie all’opzione di scelta della tariffa bioraria, questa promozione è appetibile per le famiglie che trascorrono la maggior parte della giornata fuori casa, concentrando il consumo di elettricità la sera e nei fine settimana, quando il prezzo dell’energia è più basso.

Di seguito la panoramica dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

50% di sconto sul contributo fisso annuo (che ammonta a 12 euro) nel primo anno di fornitura ;

possibilità di aggiunta di un pacchetto di ricarica per coloro che possiedono un veicolo elettrico;

luce 100% green;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 85,70 euro .

Maggiori informazioni sull’offerta sono disponibili a questo link:

Scopri A2A Easy Luce »

Edison World Luce Plus

Edison Energia propone una promozione che può essere attivata in modalità Dual Fuel, che si traduce nella possibilità di sottoscrivere un contratto sia luce sia gas con Edison Energia. Inoltre, questa offerta è vantaggiosa perché assicura servizi aggiuntivi gratuiti come EDISONRisolve: i titolari di utenze domestiche potranno contare su assistenza telefonica e un servizio di prenotazione per la gestione delle incombenze domestiche, nonché la possibilità di usufruire gratuitamente, una sola volta per tutta la durata del contratto di fornitura, di un’uscita e un’ora di manodopera di un tecnico specializzato del Servizio Assistenza Elettrodomestici o Servizio Elettricista, Termoidraulico o Idraulico.

La promozione prevede anche:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra;

attivazione gratuita online, con un semplice click;

servizio di bolletta online e possibilità di addebito su conto corrente;

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 86,26 euro .

Maggiori informazioni sull’offerta sono disponibili a questo link:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Trend Casa Luce

L’offerta di Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) attrae quanti vogliono avere tutto a portata di click (grazie a una gestione 100% digitale della fornitura con Area Clienti online e app Eni Plenitude) e hanno un’anima eco-sostenibile.

Di seguito le caratteristiche dell’offerta:

opzione di scelta tra tariffa monoraria o bioraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + un contributo al consumo di 0,0132 €/kWh ;

sconto in bolletta con domiciliazione bancaria (1 euro al mese per 2 anni) ;

(1 euro al mese energia verde inclusa;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 9 3 ,72 euro .

Maggiori informazioni sull’offerta sono disponibili a questo link:

Scopri Trend Casa Luce »

NeN Luce Special 48

Prezzo contenuto della materia prima e tariffa bloccata sono caratteristiche ideali per le famiglie con elevati consumi di elettricità che vogliano tenere d’occhio le spese e mettersi al riparo da eventuali rincari.

Ecco la “carta d’identità” dell’offerta proposta dal fornitore NeN:

prezzo fisso per 36 mesi pari a 0, 3130 € /kWh ;

bonus di benvenuto di 48 euro ;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 94 , 53 euro .

Maggiori informazioni sull’offerta sono disponibili a questo link:

Scopri NeN Luce Special 48 »

Le offerte gas più vantaggiose ad Agosto 2022 in base ai consumi

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO wekiwi Gas alla Fonte 0,93353 €/Smc 141,54 € al mese A2A Energia A2A Easy Gas 1,0865 €/Smc 141,60 € al mese Edison Energia Edison World Gas Plus 0,98353 €/Smc 150,81 € al mese Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Gas 0,98353 €/Smc 160,47 € al mese Eni Plenitude Trend Casa Gas 0,98353 €/Smc 165,87 € al mese

Di seguito proponiamo le soluzioni gas che il comparatore di SOStariffe.it ha eletto le più convenienti ad Agosto 2022 per il profilo di consumo di una “famiglia tipo” (tre componenti) che utilizza 1.400 metri cubi di gas all’anno con fornitura attiva nel comune di Milano.

Gas alla Fonte wekiwi

Per la fornitura di gas, wekiwi propone un’offerta che si allinea ai prezzi del mercato all’ingrosso e che può essere attivata in modalità Dual Fuel (lo stesso fornitore per luce e gas). Questo significa un unico contratto di fornitura, quindi gestione amministrativa semplificata per il cliente.

Ecco i pilastri della promozione:

prezzo indicizzato in base al l’ indice PSV scontato di 0,05 €/Smc ;

sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 1 41 , 54 euro .

Maggiori informazioni sull’offerta sono disponibili a questo link:

SCOPRI GAS ALLA FONTE WEKIWI »

A2A Easy Gas

Offerta “gemella” per la fornitura di gas anche per A2A Energia. Di seguito, una sintesi dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PSV ( Punto di Scambio Virtuale ) senza costi extra ;

50% di sconto sul contributo fisso annuo (pari a 12 euro) nel primo anno di fornitura ;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

spesa mensile stimata per “la famiglia tipo”: 141,60 euro .

Maggiori informazioni sull’offerta sono disponibili a questo link:

Scopri A2A Easy Gas »

Edison World Gas Plus

Come detto sopra, questa promozione può essere attivata in modalità Dual Fuel, garantendo ai titolari di utenze domestiche la ricezione di un’unica bolletta e un monitoraggio più semplice dei consumi relativi alle proprie forniture.

Ecco una panoramica dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) con un contributo al consumo di 0,03 € /Smc ;

attivazione gratuita online, con un semplice click;

gestione 100% digitale della fornitura grazie a bolletta online e domiciliazione bancaria;

spesa mensile stimata per “la famiglia tipo”: 150,81 euro .

Maggiori informazioni sull’offerta sono disponibili a questo link:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

EcoTua Index Casa Promo Gas

Caratteristiche di questa offerta messa a punto da Iberdrola, multinazionale spagnola con sede a Bilbao e leader nel settore energetico europeo, sono l’accesso alle condizioni del mercato all’ingrosso e una gestione digitale della fornitura:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

gestione online della fornitura con App Iberdrola e servizio di bolletta online;

pagamento con bollettino postale e RID;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 160,47 euro .

Maggiori informazioni sull’offerta sono disponibili a questo link:

SCOPRI ECOTUA INDEX CASA PROMO GAS »

Trend Casa Gas

Anche per quanto riguarda la fornitura di gas, Eni Plenitude si affida ai prezzi del mercato all’ingrosso della materia prima per garantire ai propri clienti il massimo risparmio, così come punta sul focus ambientale:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,1080 € /smc ;

Gas con C0₂ compensata;

sconto in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria;

(1 euro al mese spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 16 5,87 euro.

Maggiori informazioni sull’offerta sono disponibili a questo link:

Scopri Trend Casa Gas »