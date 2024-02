Tra dispositivi elettronici accesi non-stop (e che necessitano quindi di più cicli di ricarica al giorno), elettrodomestici “intelligenti” sempre più utilizzati e la crescente diffusione di colonnine di ricarica per auto green in casa, le famiglie italiane “affamate” di energia elettrica guardano all’aumento di potenza del contatore da 3 kW a 6 kW come una soluzione per non incappare in continui e spiacevoli blackout domestici causati da un sovraccarico della rete.

Per chi stia valutando un “upgrade” di potenza del contatore, ecco una panoramica delle tariffe luce 6 kW più convenienti del Mercato Libero a febbraio 2024, selezionate dal comparatore di SOStariffe.it per offerte luce. Questo strumento, accessibile cliccando al link qui sotto, consente ai clienti domestici a caccia di risparmio in bolletta di confrontare le migliori soluzioni per illuminare casa proposte dai gestori energetici che operano in libera concorrenza e di trovare quella più vantaggiosa, a partire dal fabbisogno annuo della propria famiglia.

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE LUCE »

Il dato del consumo annuale relativo alla propria fornitura può essere facilmente:

consultato in una bolletta recente dell’attuale fornitore (ecco come leggere la bolletta luce );

); oppure stimato impostando i filtri integrati nel comparatore stesso, a partire dal widget qui sotto.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Tariffe luce 6 kW: ecco le migliori offerte a Febbraio 2024

NOME OFFERTA COSTO LUCE SPESA CON 3KW POTENZA SPESA CON 6KW POTENZA Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia 0,13046 €/kWh 58,43 €/mese 67,70 €/mese Luce Flex di Illumia 0,12046 €/kWh 59,16 €/mese 68,43 €/mese Energia alla Fonte di wekiwi 0,12846 €/kWh 59,47 €/mese 68,74 €/mese

La classifica delle tariffe 6 kW più economiche di febbraio 2024 è stata stilata a partire da una simulazione effettuata su una “famiglia tipo” che registri un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica. Come si evince dalla tabella qui sopra, il team di SOStariffe.it ha messo a confronto l’impatto mensile che le tre offerte avrebbero in bolletta per una fornitura con potenza impegnata di 3 kW e una fornitura con potenza di 6 kW.

Prima di passare sotto la lente le caratteristiche di ciascuna soluzione, c’è da segnalare che le tre offerte analizzate sono accomunate dal prezzo indicizzato: esse, cioè, consentono l’accesso al prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso, agganciato all’andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è l’indice di riferimento per la compravendita dell’elettricità all’ingrosso alla Borsa Elettrica Italiana. In questo momento di relativa stabilità dei prezzi dei beni energetici all’ingrosso, le tariffe a prezzo indicizzato sono le più vantaggiose. Ecco perché i fornitori energetici più convenienti scommettono su questa tipologia di offerte del Mercato Libero in questo avvio di 2024.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Ecco un quadro dettagliato all’offerta luce di Sorgenia:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,015 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno;

di contributo al consumo per il primo anno; 7,60 euro al mese di contributo fisso mensile per costi di commercializzazione. Sono però previsti sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi così da premiare la fedeltà dei clienti;

di contributo fisso mensile per costi di commercializzazione. Sono però previsti per gli anni successivi così da premiare la fedeltà dei clienti; bonus di 30 euro in bolletta con l’attivazione di luce e gas insieme con Sorgenia;

in bolletta con l’attivazione di con Sorgenia; 10% di sconto sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ app MyNextMove di Sorgenia, con una mappa aggiornata in tempo reale delle colonnine di ricarica auto più vicine alla propria posizione;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ di Sorgenia, con una mappa aggiornata in tempo reale delle auto più vicine alla propria posizione; accesso gratuito al servizio Beyond Energy , per monitorare i propri consumi e ridurre gli sprechi;

, per monitorare i propri consumi e ridurre gli sprechi; energia proveniente da fonti rinnovabili.

La soluzione luce di Sorgenia si tradurrebbe, per la “famiglia tipo”, in un esborso di 58,43 euro al mese (con potenza impegnata a 3 kW) e di 67,70 euro al mese (con potenza impegnata a 6 kW). Per procedere con l’attivazione dell’offerta, il link di riferimento è il seguente:

Scopri Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia »

La sottoscrizione di Next Energy Sunlight Luce consente di beneficiare di uno sconto sul canone mensile della fibra Sorgenia: si pagherà infatti 26,73 euro al mese per un anno, anziché 28,40 euro al mese. Con attivazione della doppia fornitura luce e gas con Sorgenia, il canone della fibra scende ancora: 21,90 euro al mese per un anno, anziché 26,90 euro al mese. Per conoscere le caratteristiche della fibra Sorgenia, clicca al link qui sotto:

Scopri la fibra di Sorgenia »

Luce Flex di Illumia

La bolognese Illumia scommette sulla seguente offerta:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione e vendita (120 euro all’anno);

di contributo fisso per costi di commercializzazione e vendita (120 euro all’anno); tariffa monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’ora e dal giorno di utilizzo;

: il costo dell’energia è indipendente dall’ora e dal giorno di utilizzo; fornitura sempre accessibile dal proprio smartphone grazie all’ App di Illumia ;

; pagamento delle bollette tramite domiciliazione bancaria;

energia proveniente 100% da fonti rinnovabili a 2,89 euro in più al mese (+ IVA).

La “famiglia tipo” che volesse attivare questa promozione dovrebbe preventivare una spesa di 59,16 euro al mese (con potenza impegnata a 3 kW) e di 68,43 euro al mese (con potenza impegnata a 6 kW). Per saperne di più sull’offerta, segui il link qui sotto e accedi alla pagina dedicata:

SCOPRI ILLUMIA LUCE FLEX »

Anche Illumia propone, tra i benefit ai clienti luce e/o gas, un’agevolazione sull’attivazione di Illumia Wifi, che consente di navigare da casa a una velocità fino a 1 Gbps in download su rete FTTH al costo di 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi (poi 26,99 euro). I costi di attivazione della fibra, infatti, sono azzerati, con un risparmio di 39,90 euro una tantum. Maggiori dettagli cliccando sul bottone verde qui sotto:

Scopri Illumia Wifi »

Energia alla Fonte di wekiwi

Anche la web company wekiwi propone un’offerta luce vantaggiosa, elaborata in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 9,17 euro al mese di costo fisso a copertura delle spese di commercializzazione (la spesa annua è di circa 110 euro)

di costo fisso a copertura delle spese di commercializzazione (la spesa annua è di circa 110 euro) bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta per i nuovi clienti che attivino online l’offerta luce + gas (il codice sconto è SOSW22);

in bolletta per i nuovi clienti che attivino online l’offerta luce + gas (il codice sconto è SOSW22); sconto del 10% sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione Led, gadget elettronici);

sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione Led, gadget elettronici); sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali;

“: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali; energia verde inclusa.

La fornitura luce di wekiwi costerebbe alla “famiglia tipo” 59,47 euro al mese (con potenza impegnata a 3 kW) e 68,74 euro al mese (con potenza impegnata a 6 kW). Ulteriori dettagli sono consultabili al link di seguito:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 698,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Edison Dynamic Luce 704,88 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex 707,70 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.