Tariffe a consumo per la telefonia mobile: le migliori offerte di Novembre 2020

Chi utilizza di rado il telefono per chiamare e inviare sms o chi ha bisogno di una sim per alcuni strumenti smart di casa che però possono collegarsi alla rete Wi-Fi domestica ricorrono ancora alle tariffe a consumo. Ecco quali sono i piani tariffari di base dei principali operatori di telefonia mobile

Le pubblicità dei provider si concentrano su piani con minuti e sms illimitati e la sfida tra i gestori è a colpi di Giga inclusi nel canone. Non tutti gli utenti però sono interessati ai pacchetti all inclusive, anzi in alcuni casi l’idea di pagare un costo mensile fisso sarebbe uno spreco.

Per clienti che hanno necessità di una sim per poter essere raggiunti da chiamate e sms, ma che non telefonano o scrivono messaggi né navigano online dagli smartphone ci sono le tariffe a consumo. Queste offerte mobile sono in realtà abbinate anche alle promozioni di telefonia mobile proposte dai gestori.

Con il comparatore di SOStariffe.it è semplice individuare le tariffe a consumo e conoscerne in dettaglio le condizioni. I piani base sono associati all’acquisto di sim, ma può anche capitare che un cliente voglia cambiare la tariffa di base del proprio piano telefonico. Per poter conoscere i piani tariffari si deve procedere ad una ricerca operatore per operatore selezionando la voce Telefonia mobile dall’elenco dei menu disponibili.

I piani tariffari a consumo di TIM

Le tariffe senza costi fissi di TIM nel catalogo delle opzioni sottoscrivibili a Novembre sono:

Base New

Facile

Base e Chat

tariffe per Abbonati

1. Base New

Con questo piano i costi associati ai consumi sono:

chiamate 0,23 euro al minuto

0,19 euro per ogni sms

0,01 euro per Mega

1,30 euro per gli MMS

Non è richiesto nessun contributo di attivazione o per la consegna della sim. Il pacchetto tariffario ha un costo di 1,99 euro al mese e include anche la possibilità di ricorrere all’opzione internet da 4 euro al giorno (il credito sarà scalato solo in caso di utilizzo). Per chi ha attivato un’offerta all inclusive l’attivazione di Base è gratuita.

2. Facile

Per poter attivare questo piano non sono previsti costi iniziali per chi è già cliente TIM. Chi invece deve acquistare una sim dovrà pagare 10 euro. Le spese applicate ai consumi sono:

0,49 euro al minuto

nessuno scatto alla risposta

0,07 euro per ogni sms

1,30 euro per MMS

Per le videochiamate sono previsti dei costi differenti, lo scatto alla risposta sarà tariffato 0,15 euro, le video chat verso contatti dello stesso operatore costano 0,61 euro al minuto e 1,22 verso altri operatori.

3. Base e Chat

Con TIM BASE e Chat il piano tariffario costa 2 euro al mese, questo pacchetto è una combinazione tra la tariffa Base New e l’offerta Chat. Le chiamate verso tutti i mobili e i fissi nazionali costano 0,20 euro di scatto alla risposta e 0,19 euro al minuto, 0,29 euro per ogni sms inviato a clienti dello stesso operatore o di altri.

Il gestore offre ai clienti l’opzione Chat, si tratta di una soluzione che permette di non consumare Giga quando si utilizzano le app di iMessage, Imo, Snapchat, Skype Viber, Telegram, WeChat, Whatsapp sarà incluso nesenza consumare i Giga della tua offerta dati.

Il piano tariffario TIM BASE e Chat è disponibile per tutti i clienti ricaricabili, sia quelli che entrano in TIM attivando una nuova sim si per chi richieda un cambio di offerta base. Per poter passare da una tariffa all’altra i clienti TIM possono utilizzare la propria Area personale oppure il Servizio clienti al 119 o al 40916.

4. Tariffe per abbonati

Ci sono poi altri tre piani riservati solo ai clienti che sottoscrivono un abbonamento. Si tratta delle tariffe:

9: si può chiamare senza scatto alla risposta e 0,09 euro al minuto, e 0,09 euro ad sms. Per attivare questa opzione è richiesto un contributo di 7 euro, oltre alle tasse di concessione che sono diverse se la sim è per uso personale o per business (5,16 euro per privati o 12,91 euro per affari)

Tutto Compreso Base: 0,16 euro al minuto per chiamare, nessuno scatto alla risposta e 0,12 euro per ogni sms. l costo di attivazione è azzerato, ma si dovrà versare la tassa di concessione

A Secondi: 0,29 euro al minuto, 0,07 euro per gli sms

Le tariffe a consumo di Vodafone

Il gestore britannico ha recentemente aggiornata la tariffa base associata alle sue offerte senza limiti e ai piani con Giga, minuti e sms. Si tratta della Vodafone 25 New.

1. Vodafone 25 New

Questa tariffa prevede l’addebito a scatti anticipati per chiamate (60 secondi) e per le videochiamate (30 secondi). Attivando questo piano i costi per i vostri consumi saranno:

chiamate a 0,25 euro al minuto, con scatto alla risposta di 0,20 euro

0,29 euro a sms

2 euro ogni 200 Mega

1,50 euro per chiamare la segreteria telefonica al giorno, costo addebito solo in caso di utilizzo

L’attivazione sarà gratuita per i nuovi clienti, mentre chi è già cliente Vodafone dovrà spendere 5 euro per il cambio piano.

Nella tariffa Vodafone è anche previsto un piano da applicare quando si è in paesi extra comunitari, Smart Passport+. In questa offerta sono compresi 60 minuti (metà in entrate e l’altra metà in uscita), 60 sms, e 500 Mega, quando si utilizzerà questa opzione il costo addebitato sarà di 3 o 6 euro.

Terminati i minuti inclusi nel piano le chiamate internazionali costeranno 0,60 euro al minuto se verso numeri USA, Canada, Isole Caraibiche, Uzbekistan e Tajikistan. Per chiamare gli altri numeri esteri la spesa sarà di 2,40 euro al minuto. Lo scatto alla risposta sarà fisso di 0,16 euro.

Anche se il costo di un singolo Giga è di 1,20 euro è previsto uno sconto sull’utilizzo dei primi 5 Giga in 24 ore. Con la tariffa base si potrà navigare pagando 6 euro per 5 Giga. Per modificare la tariffa base abbinata alla vostra offerta o per attivare un piano tariffario si deve accedere all’Area personale o al proprio profilo personale tramite l’app del gestore.

Tariffe a consumo WindTre

Con WindTre sono al momento disponibili due promozioni a consumo, la Basic e la Easy. I piani hanno alcune caratteristiche in comune, per esempio includono il servizio Ti ho cercato per poter rintracciare un numero spento o non raggiungibile.

Anche la funzione di Segreteria telefonica è attivato gratuitamente su tutte le sim WindTre. Per poter ascoltare i messaggi è necessario digitare il numero 4200. Il servizio potrà essere disattivato in qualsiasi momento digitando la sequenza ##004# Invio.

1. Wind Basic

I costi applicati ai consumi di chi attiva Wind Basic saranno i seguenti:

nessuno scatto alla risposta

0,29 euro al minuto

0,29 euro a sms

500 Mega a 4 euro al giorno (costo addebitato solo in caso di utilizzo)

0,50 euro per MMS

videochiamata senza scatto alla risposta e 0,50 euro al minuto verso numeri WindTre e 1 euro verso altri operatori al minuto

Il cambio del piano tariffario abbinato alle offerte di WindTre è gratuito e può essere richiesto online o tramite il Servizio Clienti.

Alle tariffe base di questo gestore è applicato un piano per la navigazione online che si attiva solo quando gli utenti utilizzano la connessione. La tariffa Internet Daily costa 4 euro e permette di navigare alla massima velocità per 500 Mega in un giorno, la velocità poi sarà limitata a 32 Kbit/s.

2. Wind Easy

L’altra offerta base è Wind Easy. Con l’attivazione di questo piano le chiamate effettuate costeranno 0,20 euro di scatto alla risposta e 0,30 euro al minuto; i messaggi inviati costeranno 0,30 euro l’uno , così come gli MMS. Per internet è disponibile la tariffa Daily che offre 500 Mega a 4 euro al giorno, terminato il bundle la tariffa sarà di 0,24 euro a Mega.

Se si effettua una videochiamata la tariffa applicata sarà di 0,50 euro al minuto verso i contatti WindTre, per queste chat non è previsto uno scatto alla risposta. Per videochiamare contatti di altri operatori il costo al minuto sarà di 1 euro.

Tariffe a consumo Kena

Le offerte mobile di Kena applicano ai clienti il piano Base, l’operatore virtuale specifica le caratteristiche di questo pacchetto nel contratto delle sue promozioni senza limiti. Si tratta di una tariffa che sarà applicata solo se i clienti dovessero superare le soglie proposte dall’offerta attivata.

Con il piano Base le telefonate saranno senza scatto alla risposta e si pagheranno 0,35 euro al minuto, gli sms costeranno 0,25 euro e una volta terminati i Giga inclusi nella promozione si pagheranno 0,50 euro per 50 Mega.

La tariffa base di Fastweb Mobile

Alle offerte Fastweb è associato uno dei piani tariffari più conveniente del 2020, per chi chiama o invia messaggi oltre soglia la tariffa a consumo prevede:

0,05 euro al minuto

nessuno scatto alla risposta

0,05 euro a messaggio

Per le navigazione è inclusa l’opzione di 1 Giga extra a 6 euro, si può utilizzare questa promozione al massimo per 10 volte. Una volta utilizzata questa funzione si rinnoverà in automatico anche per i mesi successivi, l’utente dovrà quindi chiederne la disattivazione tramite il Servizio clienti. La tariffazione dei successivi Giga costerà 0,09 euro per 1 Mega.

