Tariffe a consumo per la telefonia mobile: le migliori offerte di Luglio 2020

Vuoi avere un controllo totale sulle tue spese per i servizi di telefonia mobile e pagare solo per i minuti, SMS e Gigabyte che hai effettivamente utilizzato? Le tariffe a consumo sono la risposta alle tue esigenze. Scopri le migliori offerte e relativa tariffazione per chiamate, messaggi e navigazione Internet

Oggi la maggior parte degli operatori di telefonia mobile all’interno del proprio listino privilegia offerte tutto incluso in modalità Ricaricabile o Abbonamento. Questo significa che l’utente a fronte di un addebito mensile fisso ottiene un bundle di minuti, SMS, Gigabyte e servizi che può essere personalizzato con ulteriori opzioni a pagamento.

Molti utenti però vogliono avere un controllo maggiore sulle proprie spese e per questo sono maggiormente interessanti alle cosiddette tariffe a consumo. Questo tipo di promozioni, che gli operatori ormai considerano piani base, permettono di pagare solo per i minuti, SMS e Gigabyte effettivamente utilizzati. Oggi però non tutti i gestori prevedono questo tipo di offerte e solitamente la tariffazione “a consumo” è prevista solamente quando si esaurisce la quantità di traffico voce e dati inclusa nel piano tutto incluso.

Di seguito abbiamo descritto nel dettaglio le migliori tariffe a consumo per la telefonia mobile e le principali differenze tra i maggiori operatori:

Le tariffe a consumo di Tim

1. Tim Base e Chat

Chiamate a 19 cent al minuto con 20 cent di scatto alla risposta

29 cent per SMS

Gigabyte illimitati per l’utilizzo di app di messaggistica (WhatsApp, Telegram, iMessage, WeChat, Messenger di Facebook, etc.)

500 MB al giorno alla massima velocità a 4 euro solo in caso di effettivo utilizzo (esaurito il traffico la velocità viene ridotta a 32 Kbps fino al giorno successivo)

Il piano base di Tim ha un costo di 2 euro al mese senza offerta smartphone attiva.

2. Tim Base New

Chiamate a 23 cent al minuto con 20 cent di scatto alla risposta

19 cent per SMS

500 MB al giorno alla massima velocità a 4 euro solo in caso di effettivo utilizzo (esaurito il traffico la velocità viene ridotta a 32 Kbps fino al giorno successivo)

3. Tim Semplice

Chiamate a 35 cent al minuto senza scatto alla risposta

29 cent per SMS

4. Tim 9 per Abbonati

Chiamate a 9 cent al minuto senza scatto alla risposta

9 cent per SMS

E’ previsto un costo di attivazione di 7 euro e il pagamento dela tassa di concessione governativa (5,16 euro per uso privato o 12,91 euro per uso affari)

5. Tutto Compreso Base per Abbonati

Chiamate a 16 cent al minuto senza scatto alla risposta

12 cent per SMS

E’ previsto il pagamento dela tassa di concessione governativa (5,16 euro per uso privato o 12,91 euro per uso affari)

6. Tim a Secondi per Abbonati

Chiamate a 29 cent al minuto senza scatto alla risposta

7,32 cent per SMS

E’ previsto il pagamento dela tassa di concessione governativa (5,16 euro per uso privato o 12,91 euro per uso affari)

Le tariffe a consumo di WindTre

1. Basic

L’offerta di WindTre prevede:

Chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali a 29 cent al minuto con tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta

SMS a 29 cent verso tutti i numeri italiani

Videochiamate verso numeri WindTre a 50 cent al minuto e di 1 euro al minuto verso gli altri operatori

SMS ti ho cercato

Segreteria telefonica

SMS di ricevuta di ritorno

La tariffa Internet Daily è disponibile, solo in caso di utilizzo, al costo di 4 euro fino alle 23.59. Superati i 500 MB al giorno, la velocità della connessione viene ridotta a 32 KB/s. Il cambio di piano è gratuito per tutti i clienti Ricaricabile.

2. Easy

Chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali a 30 cent al minuto con tariffazione al secondo con scatto alla risposta di 20 cent. La tariffazione è a scatti anticipati di 60 secondi

SMS a 30 cent verso tutti i numeri italiani

MMS a 50 cent verso tutti i numeri italiani

Videochiamate verso numeri WindTre a 50 cent al minuto e di 1 euro al minuto verso gli altri operatori

Navigazione Internet a 24 cent per MB con tariffazione a KB

SMS ti ho cercato

Segreteria telefonica

SMS di ricevuta di ritorno

Il cambio di piano è gratuito per tutti i clienti Ricaricabile.

Le tariffe a consumo di Vodafone

1. Vodafone 25 New

L’offerta di Vodafone prevede:

Chiamate verso fissi e mobili a 25 cent al minuto con 20 cent di scatto alla risposta

SMS a 29 cent

Navigazione Internet a 1,20 euro per GB

Smart Passport + (60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Ue e in USA, solo in caso di utilizzo) a 3 o 6 euro al giorno

SMS ricevuta di ritorno a 25 cent per SMS solo in caso di utilizzo

Continuità del servizio per continuare a navigare e chiamare per 48 ore una volta esaurito il credito. Con addebito su credito residuo il costo del servizio è di 99 cent per 24 ore fino a un massimo di 1,98 euro per 48 ore

Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

Chiamami Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

Il costo di attivazione per i già clienti Vodafone è di 5 euro.

Le tariffe a consumo di Iliad

Iliad ad oggi prevede solamente offerte Ricaricabile tutto incluso e non a consumo. L’operatore francese comunque una volta esaurito il traffico dati incluso nel piano applica una tariffa extra soglia di 90 cent ogni 100 MB, previo consenso.

Le tarrife a consumo di Kena Mobile

1. Piano Base Kena

L’offerta di Kena Mobile prevede:

Chiamate a 35 cent al minuto

25 cent per SMS

1,20 euro per MMS

Navigazione Internet a 50 cent ogni 50 MB

Per ascoltare i messaggi vocali salvati in Segreteria telefonica al numero 41181, se il servizio è attivo, il costo è di 35 cent al minuto.

Le tariffe a consumo di ho. Mobile

ho. Mobile come Iliad ad oggi prevede solo offerte Ricaricabile tutto incluso e non a consumo. L’operatore low cost di Vodafone, però, non prevede tariffe extra soglia per continuare a navigare su Internet una volta esaurito il traffico dati incluso nel piano. L’operatore blocca in automatico l’accesso alla rete ma permette di ritornare a navigare facendo ripartire un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo.

Le tariffe a consumo di Very Mobile

Very Mobile come ho. non dispone di offerte a consumo e blocca in automatico la navigazione Internet quando si esauriscono i Gigabyte inclusi nel piano. Per ripristinarla è sufficiente far ripartire un nuovo cliclo mensile

Le tariffe a consumo di PosteMobile

1. 6 x Tutti

L’offerta di PosteMobile prevede:

Chiamate a 6 cent al minuto con 16 cent di scatto alla risposta e tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi

6 cent per SMS

Navigazione Internet a 3,5 euro al giorno per 400 MB

Ti cerco

Richiama ora

La SIM ha un costo di 15 euro con 15 euro di traffico incluso. La tariffa extra soglia una volta consumato il traffico dati incluso nel piano è di 1 cent ogni 100 KB con tariffazione a scatti anticipati di 100 KB.

2. PosteMobile Unica New

Chiamate a 18 cent al minuto senza scatto alla risposta con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi

18 cent per SMS

Navigazione Internet a 3,5 euro al giorno per 400 MB

Ti cerco

Richiama ora

La SIM ha un costo di 15 euro con 15 euro di traffico incluso. La tariffa extra soglia una volta consumato il traffico dati incluso nel piano è di 1 cent ogni 100 KB con tariffazione a scatti anticipati di 100 KB.

3. PosteMobile Super Ricarica

Chiamate a 18 cent al minuto senza scatto alla risposta con tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi

18 cent per SMS

1 GB per navigare in Internet in 4G+ fino a 300 Mbps

Ti cerco

Richiama ora

L’offerta ha un costo di 2 euro al mese ed è attivabile in tutti gli Uffici Postali su una nuova SIM entro il 5/9/20. La SIM ha un costo di 15 euro. E’ possibile attivare l’opzione per ottenere un bonus pari alle ricariche effettuate fino a 50 euro al mese.

PosteMobile in caso di esaurimento dei minuti, SMS e Gigabyte inclusi nel piano applica la seguente tariffa extra soglia:

Chiamate a 25 cent al minuto

25 cent per SMS

Navigazione Internet a 3,5 euro al giorno per 400 MB

Per alcune offerte, come quelle della linea CREAMI, si può invece continuare a navigare al costo di 50,41 cent per MB in Italia.

Le tariffe a consumo di CoopVoce

1. Superfacile Coop

L’offerta di CoopVoce prevede:

Chiamate a 12 cent al minuto con 12 cent di scatto alla risposta

12 cent per SMS

Navigazione Internet a 10 cent per MB

Solo il primo cambio di piano telefonico è gratuito mentre quelli successivi costano 5 euro.

2. Veloce Coop

Chiamate a 17 cent al minuto senza scatto alla risposta

12 cent per SMS

Navigazione Internet a 10 cent per MB

Solo il primo cambio di piano telefonico è gratuito mentre quelli successivi costano 5 euro.

Le tariffe a consumo di Fastweb Mobile

Fastweb Mobile non offre tariffe a consumo ma una volta esauriti gli SMS e Gigabyte inclusi nel piano applica la seguente tariffa extrasoglia:

5 cent per SMS

1 GB per navigare in Internet a 6 euro (max 10 GB al mese) o 10 GB a 6 euro al mese (l’opzione si rinnova in automatico salvo disdetta)

Fastweb Mobile nella sua offerta include minuti illimitati quindi non è prevista una tariffa extra soglia per le chiamate.

