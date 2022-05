Lo switch off con il passaggio al nuovo digitale terrestre va avant i. In queste ultime settimane è stata registrata una decisa accelerazione del programma con il passaggio di consegne tra la codifica MPEG2 e la MPEG4 che garantisce l'accesso ai canali in alta definizione per tutte le emittenti nazionali. In futuro, inoltre, è previsto il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB-T2. Ecco come fare per vedere tutti i canali TV , sia oggi che nel corso dei prossimi mesi.

Switch off nuovo digitale terrestre: come vedere tutti i canali a Maggio 2022

Continua la procedura di switch off che ci porterà all’arrivo del nuovo digitale terrestre. Nei mesi scorsi c’è stato l’avvio del programma di passaggio tra la codifica MPEG2 e la codifica MPEG4 con la possibilità, per tutti gli utenti, di poter visualizzare i canali TV nazionali in HD. A partire dal 1° gennaio 2023 (ma le tempistiche precise sono ancora da definire) ci sarà il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB-T2. Tale passaggio avverrà in modo graduale, con una transizione progressiva e non netta.

Al netto di tutti gli aspetti tecnici legati allo switch off e al debutto del nuovo digitale terrestre, per le famiglie è importante assicurarsi di poter vedere tutti i canali, senza limitazioni o problemi di ricezione. Nonostante le procedure in corso, poter accedere a tutti i canali del digitale terrestre a maggio 2022 è molto semplice. Non è necessario (nella maggior parte dei casi) acquistare un nuovo TV o un nuovo decoder in quanto i dispositivi disponibili sul mercato negli ultimi anni sono già ampiamente compatibili con i nuovi standard. In ogni caso, grazie ai Bonus TV è possibile acquistare un nuovo dispositivo a prezzo scontato.

Vediamo, quindi, come fare per poter vedere tutti i canali del digitale terrestre a maggio 2022:

Come vedere tutti i canali del digitale terrestre con la risintonizzazione

A partire dallo scorso mese di marzo, i canali delle emittenti nazionali del digitale terrestre sono visibili “in alta qualità” grazie al passaggio alla nuova codifica di trasmissione MPEG4 in grado di offrire una qualità migliore rispetto alla precedente MPEG2. Questo passaggio rappresenta la prima fase dello switch off che porterà all’arrivo del nuovo digitale terrestre DVB-T2 a partire dal 2023. Chi sta registrando problemi di ricezione di alcuni canali del digitale terrestre dopo il passaggio alla codifica MPEG4 dello scorso marzo può risolvere senza troppi problemi la questione.

Per visualizzare nuovamente tutti i canali delle emittenti nazionali del digitale terrestre è sufficiente avviare una risintonizzazione automatica dei canali. Si tratta di una procedura molto semplice, accessibile dal menu del proprio TV o del decoder. Sul telecomando è presente, infatti, un tasto Menu che consente l’accesso alle varie impostazioni del proprio televisore o del decoder. In questa sezione è possibile accedere al pannello di sintonizzazione delle frequenze.

Scegliendo la risintonizzazione automatico è possibile ripristinare le corrette frequenze di ogni singolo canale. Questa procedura prevede l’ordinamento automatico dei canali. Bastano pochi minuti per eliminare tutti i problemi di ricezione e tornare a vedere i canali del digitale terrestre nel modo corretto. Per effetto del passaggio alla codifica MPEG4, dallo scorso marzo, è possibile accedere ai canali in HD. Seguendo la numerazione tradizionale, quindi, è possibile accedere, al numero 1, a Rai 1 già in HD. Lo stesso vale per Rai 2 e per altri canali Rai, Mediaset, La7, Sky etc.

Questo nuovo aggiornamento rappresenta un passaggio molto importante in vista di un miglioramento della qualità delle trasmissioni del digitale terrestre. In questo modo, infatti, tutti i canali saranno in alta definizione. In via temporanea, le emittenti possono attivare canali in definizione standard che trasmettono in “simulcast” i programmi dei canali in HD. Questi canali sono disponibili a partire dal canale 501 del telecomando. Si tratta, in ogni caso, di una soluzione transitoria che mira a garantire un passaggio meno drastico alla nuova codifica.

Nel caso in cui non sia possibile visualizzare alcun canale HD (ma solo i canali provvisori) è possibile che il proprio TV o il decoder non sia compatibile con MPEG4. In questa situazione, l’unico modo per risolvere il problema e tornare a vedere i canali del digitale terrestre è rappresentato dal passaggio ad un nuovo TV o ad un nuovo decoder. Come vedremo di seguito, questo passaggio è agevolato dalla presenza dei Bonus TV.

Come prepararsi al nuovo digitale terrestre DVB-T2

Lo switch off con il passaggio alla codifica MPEG4 è solo un primo passo di un programma più articolato che, a partire dal 2023, porterà al debutto graduale del nuovo digitale terrestre DVB-T2. Tutti i TV e i decoder in vendita dal 22 dicembre 2018 in Italia sono compatibili con i nuovi standard. Per i dispositivi venduti in precedenza, invece, è necessario verificare la compatibilità con HEVC e il profilo Main 10. In caso di mancata conformità al nuovo standard, per guardare i canali del digitale terrestre sarà necessario acquistare un nuovo TV o un nuovo decoder.

Come sottolineato, tutti i modelli in commercio attualmente sono compatibili con il nuovo standard. Il passaggio al nuovo digitale terrestre è programmato per il prossimo anno. Soltanto nel corso dei prossimi mesi, però, verranno comunicate le tempistiche precise. Si tratterà di un programma graduale e non di uno switch off netto (anche per via dell’alto numero di TV e decoder non compatibili con il nuovo standard da sostituire). Sulla questione, sarà necessario attendere maggiori dettagli considerando che questo passaggio sarà molto più importante rispetto a quello registrato nel corso del mese di marzo scorsi.

Come utilizzare i Bonus TV per tornare a guardare i canali del digitale terrestre

I BONUS DISPONIBILI COSA PREVEDONO Bonus TV ISEE sconto di 30 euro sul decoder o il TV acquistato

solo per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro Bonus TV Rottamazione sconto del 20% sul prezzo del decoder o del TV acquistato

solo con rottamazione di un decoder o un TV acquistato prima del 22 dicembre 2018

Per prepararsi al meglio al nuovo digitale terrestre e per non avere alcun problema nella visualizzazione dei canali nazionali e locali nel corso del prossimo futuro è, quindi, necessario assicurarsi di avere un TV o un decoder compatibili con i nuovi standard. Grazie ai Bonus TV è possibile acquistare un nuovo modello con condizioni fortemente agevolate, aggiornando i TV di casa e preparandosi al meglio all’arrivo del nuovo digitale terrestre.

I Bonus TV a disposizione degli utenti sono due e, in caso di rispetto dei requisiti previsti dalla normativa possono essere cumulati per massimizzare il risparmio. Il primo bonus a disposizione è il Bonus TV ISEE. L’agevolazione in questione garantisce uno sconto di 30 euro sul costo finale di un TV o di un decoder, a prescindere dall’importo complessivo. Il bonus in questione è accessibile per tutte le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro. Per accedere a questo bonus è possibile rivolgersi direttamente al rivenditore del TV o del decoder avendo cura di portare con sé la certificazione ISEE.

C’è poi il Bonus TV Rottamazione. Questo secondo bonus è disponibile per tutti ma solo in caso di rottamazione di un decoder o di un TV acquistato prima del 22 dicembre 2018 (è richiesta un’autocertificazione per attestare questo dato). Il bonus in questione si traduce in uno sconto del 20% sul prezzo del nuovo TV o del decoder scelto. Lo sconto può raggiungere un importo massimo di 100 euro. Oltre i 500 euro di spesa, quindi, non si applicherà più lo sconto del 20% ma uno sconto fisso di 100 euro.

Da notare, inoltre, che il bonus vale solo sulla stessa categoria del prodotto rottamato. Scegliendo di rottamare un decoder, quindi, sarà possibile acquistare un nuovo decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre usufruendo dello sconto del 20%. Discorso simile per i TV. Rottamando un vecchio TV si potrà ottenere lo sconto del 20% sul nuovo TV compatibile con gli standard previsti dal nuovo digitale terrestre. La rottamazione potrà avvenire in due modi.

È possibile portare il dispositivo da rottamare direttamente in negozio, consegnandolo al rivenditore in fase di acquisto, oppure recarsi presso un centro di raccolta RAEE del proprio comune e avendo cura di farsi rilasciare un certificato di avvenuta rottamazione. Da notare che ogni nucleo familiare può richiedere il Bonus TV Rottamazione ed il Bonus TV ISEE una sola volta (in questo secondo caso è, naturalmente, necessario rientrare nei requisiti ISEE previsti).

Come detto, i due Bonus TV sono cumulabili, garantendo un doppio sconto sull’acquisto di un nuovo TV o di un decoder. Complessivamente, è possibile ottenere fino a 130 euro di sconto. Le agevolazioni, inoltre, sono disponibili fino ad esaurimento dei fondi disponibili (salvo rifinanziamenti). Si tratta di importanti agevolazioni per tutte le famiglie. Anche chi ha un TV o un decoder già compatibile con i nuovi standard del digitale terrestre può cogliere l’occasione e sfruttare i bonus per acquistare un nuovo dispositivo di ultima generazione ad un prezzo fortemente ridotto.