Dopo i rinvii registrati nelle scorse settimane, è ora tutto pronto per l'avvio dello switch off del 3G della rete TIM che porterà allo spegnimento di tale rete e, quindi, all'impossibilità da parte degli utenti di utilizzarla. A differenza di quanto annunciato in precedenza, lo spegnimento del 3G di TIM non partirà a luglio ma già nel corso del mese di giugno. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Switch Off 3G di TIM: nuova data ufficiale, ecco come funziona

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi 997,38 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Si avvicina lo switch off del 3G di TIM. La procedura che porterà allo spegnimento della rete di terza generazione di TIM sta per partire. Dopo i rilievi di AGCOM, che hanno portato ad un rinvio della partenza della procedura, è ora tutto pronto per l’avvio effettivo dello switch off che coinvolgerà tutti i clienti TIM oltre che i clienti degli operatori virtuali che utilizzano la rete TIM.

Quando parte lo switch off del 3G di TIM e cosa comporta

SWITCH OFF 3G TIM TUTTE LE FAQ Quando parte lo switch off del 3G La data di partenza è il 13 giugno 2022 Quando si concluderà lo switch off del 3G Nel giro di un paio di mesi, probabilmente entro l’estate Chi è coinvolto dallo switch off del 3G Tutti i clienti TIM mobile oltre ai clienti di operatori virtuali che sfruttano la rete TIM Cosa succede con lo switch off del 3G La rete 3G TIM non sarà più accessibile, sarà possibile utilizzare solo il 2G, il 4G e il 5G

La nuova data dello switch off del 3G della rete TIM è fissata per il prossimo 13 giugno 2022. La conferma è arrivata direttamente dall’operatore. Si tratta, quindi, di una data ufficiale per l’avvio della procedura che porterà alla dismissione della rete 3G e al conseguente potenziamento della rete 4G che, di fatto, sostituirà il 3G nell’erogazione dei servizi voce e Internet per gli utenti.

In precedenza, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva richiesto a TIM di avviare la procedura di switch off del 3G “non prima del mese di luglio 2022″, obbligando di fatto l’operatore a procedere con un rinvio rispetto alle precedenti tempistiche (TIM prevedeva di avviare lo spegnimento della rete dal mese di maggio scorso). Nel comunicato ufficiale si legge, però, che la data del 13 giugno è stata definita “in conformità alle indicazioni” fornite dall’Autorità.

Di conseguenza, TIM potrebbe aver ricevuto l’ok da parte di AGCOM per avviare in anticipo, rispetto alle richieste delle scorse settimane, la procedura di spegnimento del 3G. È bene sottolineare, in ogni caso, che lo switch off sarà graduale, coinvolgendo inizialmente solo alcune aree del Paese. Sarà necessario attendere alcune settimane (probabilmente tutta l’estate) per registrare il completamento dello switch off.

Nel corso dei prossimi giorni potrebbero arrivare informazioni precise in merito alle modalità con cui si svolgerà lo switch off e, in particolare, in merito a quelle che saranno le aree coinvolte inizialmente dalla procedura che porterà alla dismissione del 3G. Sarà necessario attendere ancora qualche giorno per poter saperne di più in merito alle tempistiche precise.

Annunci Google

Cosa cambierà per gli utenti con lo switch off del 3G TIM? Questa procedura non è inedita in Italia in quanto è già stata completata lo scorso anno da Vodafone per la sua rete. Anche TIM seguirà lo stesso sistema. Il 3G sarà dismesso e non sarà più utilizzabile sia per gli utenti TIM che per gli utenti di operatori virtuali su rete TIM (Kena Mobile, Tiscali, Fastweb, CoopVoce e altri).

Resterà possibile accedere al 2G, al 4G e (per ora solo per i clienti TIM) al 5G. Grazie al servizio voce VoLTE (è necessario avere un dispositivo compatibile per utilizzarlo) sarà possibile utilizzare il 4G per le telefonate e l’invio degli SMS. Chi utilizza uno smartphone che non supporta il VoLTE utilizzerà invece il 2G. Da notare, inoltre, che anche chi utilizza uno smartphone 3G (quindi senza supporto al 4G) dovrà accontentarsi del 2G.

Come prepararsi per lo switch off del 3G TIM

Cosa bisogna fare in vista dello spegnimento del 3G di TIM? La procedura, come sottolineato in precedenza, coinvolgerà tutti gli utenti TIM mobile e tutti gli utenti di operatori virtuali che sfruttano la rete TIM. Questi utenti non saranno più in grado di accedere alla rete 3G ma dovrebbero registrare un potenziamento, sia in termini di prestazioni che di copertura, della rete 4G.

Per prepararsi allo spegnimento della rete 3G è necessario:

assicurarsi che il proprio dispositivo supporti almeno il 4G

verificare la compatibilità con la tecnologia VoLTE del proprio dispositivo

La procedura di spegnimento del 3G può anche essere l’occasione giusta per cambiare operatore (tutti i clienti TIM e di operatori virtuali su rete TIM possono esercitare il diritto di recesso a seguito dello switch off). Per verificare la presenza di offerte più vantaggiose è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile, disponibile sia al link qui di sotto che tramite l’App di SOStariffe.it:

Scopri qui le migliori tariffe per smartphone »